Perro callejero desata a un “amigo” y se lo lleva de paseo

17/07/2019

Un perro callejera de la ciudad rusa de Stávropol logró grabar el curioso momento en que un perro callejero 'libera' a otro domesticado, que esperaba atado a una cerca por su dueño, y se lo lleva de paseo.

En el video realizado por un vecino se puede ver como el primer can hace gala de todos sus esfuerzos y destrezas para desatar la correa de un apaciguado pitbull, que al parecer no se incomoda por esas acciones. Tras tirar y mordisquear la cuerda repetidas veces, el 'perro libertador' logra su cometido para después llevar a su nuevo amigo de paseo, sin que este oponga resistencia.

El dúo canino no pudo llegar muy lejos, ya que fueron detenidos por quienes observaban la escena. Finalmente la mascota fue devuelta a donde se encontraba y el perro de la calle fue reprendido entre bromas.

