La insólita advertencia para no tirar las drogas en el inodoro

17/07/2019

La Policía del condado de Loreto, en el estado de Tennessee (EE.UU.), advirtió a la población de que deshacerse de sus metanfetamina a través del inodoro puede provocar que la sustancia, al disolverse en el agua, acabe generando caimanes adictos a esta droga, informaron este martes medios locales.

"Ya hemos visto el efecto en patos, gansos y otras aves que frecuentan nuestros estanques y nos estremece pensar lo que algunos animales totalmente drogados podrían hacer", alertó el departamento de policía local mediante un comunicado divulgado a través de Facebook, del que se hizo eco este martes la cadena de televisión local 6 ABC Action News.

El comunicado asegura que las fuerzas del orden ya han tenido que lidiar con "suficientes" animales drogados con metanfetaminas en las últimas semanas, por lo que parece cuestión de tiempo que alguno de los caimanes que habitan esa zona de humedales acabe ingiriendo la droga.

La nota señala que aunque "los chicos del servicio de alcantarillado" del condado "se enorgullecen" del tratamiento que hacen de las aguas servidas, en realidad "no están preparados para hacer frente a la presencia de metanfetamina" en las mismas.

"Si la droga llega lo suficientemente lejos podríamos crear meta-caimanes en el arroyo Shoal e incluso en el río Tennessee, ya en el norte de Alabama", sostiene el comunicado.

El estado de Tennessee, en el sur del país, es uno de los más azotados por el abuso de drogas, una situación que ha encendido todas las alertas en el país.

Esto ha llevado a las autoridades a endurecer su cruzada contra la posesión de sustancias ilegales y a muchas familias a intentar ayudar a sus seres queridos a combatir su adicción, dos acciones que en muchas ocasiones conllevan que los residentes de una vivienda se desprendan de su metanfetamina tirándola por el retrete.

