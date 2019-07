Trump respalda a empresario que denuncia traición

17/07/2019 - 01:16 Mundo

NUEVA YORK. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que su administración revisará los supuestos vínculos entre Google y China, luego de que un empresario cercano al mandatario acusara de traición al gigante de Internet.

‘El multimillonario inversor tecnológico Peter Thiel cree que Google debe ser investigado por traición. Acusa a Google de trabajar con el gobierno chino’, señaló Trump en su cuenta de Twitter, y añadió: ‘¡Un tipo genial y brillante que conoce este tema mejor que nadie! ¡La Administración Trump echará un vistazo!’.

Puerta trasera

Asimismo, sugirió que la empresa del buscador estaba proporcionando ‘puertas traseras’ para que China se ‘robe’ la tecnología que ‘no sale por la puerta principal’.

‘Estas preguntas deben ser formuladas por el FBI y la CIA, y no estoy muy seguro de cómo decir esto, me gustaría que se lo pidan de una manera no demasiado gentil’, remató.

Por el momento, Google no hizo declaraciones sobre este tema.