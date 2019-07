Desesperada búsqueda de una adolescente de 16 años en Las Termas de Río Hondo

17/07/2019 - 01:41 Policiales

La Comisaría del Menor y la Mujer de Las Termas de Río Hondo solicita colaboración a la población, en procura de dar con el paradero de una adolescente que se encontraba al cuidado de una tía.

Se trata de Yanet del Milagro D’Acundo, de 16 años, quien vivía con su tía y no regresó a su casa desde el 3 de Julio.

Las autoridades policiales recurren a la comunidad santiagueña para reunir información acerca del paradero y ubicación de la menor.

Hasta ayer, los policías indagaron en parientes, vecinos y amigas más cercanas.

Según la tía de la jovencita, ésta salió de su casa -en el barrio Adela- durante la jornada del 3 de julio.

Desde entonces, nadie sabe nada del paradero de la chica.

De acuerdo con el relato ofrecido por la mujer, la menor D’Acundo se encuentra bajo su responsabilidad mediante una tenencia judicial.

Según sus familiares, la menor les dijo: “Me voy, no me busquen. No voy a estar más aquí”.

Yanet presenta la siguiente filiación: 1,60 metro, aproximadamente, piel blanca, con pecas en las mejillas, ojos marrones, cabellos rojizos hasta los hombros, de cuerpo robusto y no presenta cicatriz, ni tatuaje alguno.

Características

Al momento de salir, la jovencita vestía jeans celeste claro con una línea de color azul en cada uno de los laterales; un buzo blanco con letras negras y zapatillas bordó. Si alguien tiene detalles o datos de la ausencia de la menor, los efectivos policiales requieren a la gente comunicarse de manera inmediata con la dependencia más cercana a su domicilio.