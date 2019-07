Denuncian a “Quema Rancho” por irrumpir en la casa de su ex y agredirla físicamente

17/07/2019 - 02:11 Policiales

Una mujer denunció que su ex pareja se presentó en su domicilio y comenzó a exigirle explicaciones de lo que había hecho la noche anterior. Al recibir una respuesta negativa, la atacó a golpes de puño y la amenazó de muerte.

Fuentes policiales informaron que en la mañana del lunes, una mujer de 37 años domiciliada en el barrio Reconquista, se presentó en la Seccional 3ª para denunciar el incidente.

La damnificada relató que hace tiempo mantuvo una relación con un hombre de 35 años domiciliado en el barrio 8 de Abril apodado “Quema Rancho”.

Siempre en función de la denuncia, la relación entre ambos había finalizado producto de los hechos de violencia que había en la pareja. Sin embargo, la mujer aseguró que el sujeto se presentó el último sábado en su domicilio e ingresó sin autorización.

“Quema Rancho”, ofuscado, habría comenzado a exigirle explicaciones a su ex, porque había estado a altas horas de la noche durante la jornada del viernes en la casa de un familiar. La damnificada había asistido al cumpleaños de un sobrino, pero se negó a decirle al acusado lo que había hecho y le manifestó que él no tenía porqué saber, que ellos ya no eran nada y que la dejara vivir en paz.

Lejos de calmarse, el hombre habría comenzado a propinarle golpes de puño que impactaron en las manos de la mujer, al cubrirse el rostro. Temiendo por su vida, la mujer corrió hasta la vereda y allí se topó con un amigo del agresor que se encontraba en la calle esperándolo.

El amigo observó la situación y de inmediato frenó a “Quema Rancho”, impidiendo que continuara agrediéndola y se lo llevó del lugar, retirándose el acusado vociferando amenazas de muerte.

El hecho fue informado a la fiscal de turno, Dra. Norma Matach, la cual dispuso que se le notifique al agresor de una medida de prohibición de acercamiento e impedimento de contacto para con la víctima por 120 días.