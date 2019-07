Juan Galeano: “Estoy contento por ir agarrando la forma que quiere el DT”

17/07/2019 - 02:24 Deportivo

Juan Galeano no pudo jugar el amistoso con Belgrano por una molestia, y ayer debutó en Central Córdoba anotando un gol. “Estoy contento de haber podido ser parte del equipo y dar mi esfuerzo para esto que estamos construyendo, que va a ser histórico para el club. Estoy contento de ir agarrando la forma que quiere el entrenador”, señaló el volante en diálogo con la prensa oficial del “Ferro”. Luego agregó: “Viene bien competir contra otros equipos para agarrar forma para lo más importante que es Newell’s en Rosario”.

El ex Aldosivi se refirió a la expectativa que se generó en Santiago. “Vi estos días que me tocó llegar a Santiago el entusiasmo y la felicidad que hay. El apoyo que nos transmite la gente, sin conocernos, porque yo soy nuevo y ya nos hacen sentir parte de lo que va a ser algo histórico, es muy importante. Esto es algo que me emociona y les agradezco de antemano y les hago saber que se van a encontrar con un equipo que no va a negociar el esfuerzo, gane o pierda vamos a representar bien a la institución”, apuntó.

“El gran objetivo del cuerpo técnico y la institución fue formar un buen grupo porque se va a jugar algo difícil. Pero con el grupo humano que estamos formando y lo que va a aportar cada uno individualmente, porque hay jerarquía futbolística también, no es solamente que somos buena gente, vamos a hacerle frente a esto que es histórico. Nos sentimos cómodos cada uno en el plantel, todos los nuevos y los que han estado y consiguieron el ascenso nos hacen parte y estamos contentísimos desde ese lugar”, concluyó el autor del tanto de penal.