Para Leandro Wagner, será clave ganar de local

17/07/2019 - 02:35 Deportivo

El mediocampista Leandro Wagner que arribó al “Gaucho” como refuerzo para encarar el Federal A, aseguró que será clave hacerse fuertes de local. Además manifestó que Güemes merece seguir subiendo categorías, aunque aseguró que para ello deben prepararse bien porque la competencia será exigente.

“Ganar de local es importante porque uno no puede perder puntos en su cancha y de visitante es lo mismo. Güemes tiene un plus al jugar en su cancha, por la convocatoria y porque tiene un lindo estadio y todo eso se tiene que aprovechar”,manifestó el mediocampista en el diálogo que mantuvo con Noticiero 7.

Wagner también se animó a apuntar alto y aseguró que el Azulgrana tiene que apuntar a seguir creciendo.

“Es buen momento para el fútbol santiagueño y Güemes merece seguir subiendo como lo hicieron Central Córdoba y Mitre, pero primero debemos trabajar duro para estar bien preparados para lo que se viene”.

Consultado sobre los motivos que lo convencieron para reforzar Güemes, el volante fue claro y reveló que volver a la provincia (jugó en Mitre en la temporada 2014) fue determinante.

“Siempre que me tocó volver a la provincia me trataron muy bien, por eso no dudé en venir cuando me surgió la posibilidad de venir a Güemes”, exclamó el ex Unión Aconquija.

Luego, Wagner dijo que el entrenador Pablo Martel conoce sus virtudes y que se brindará al máximo para el beneficio del equipo.

“Voy a brindar lo que necesite el entrenador de mí. Hay buenos jugadores y hay que hacer una buena pretemporada. Martel me conoce, lo enfrenté cuando él era futbolista y sabe lo que le puedo llegar a dar”, finalizó.

En cuanto a lo deportivo, el plantel profesional completó ayer su segundo día de entrenamientos y hoy el grupo trabajará a doble turno. Se estima que en las próximas horas, se sumen otros refuerzos al plantel, aunque no trascendieron nombres. Cabe recordar que el plantel trabajará en nuestra provincia por los próximos días para luego, el 5 de agosto, trasladarse a Córdoba para realizar una concentración.