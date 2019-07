Se jugará en dos zonas de quince equipos

17/07/2019 - 02:36 Deportivo

El Consejo Federal de AFA decidió ayer que el próximo Torneo Federal A, que otorgará dos ascensos a la Primera Nacional se disputará en dos zonas de 15 equipos cada una.

El campeonato se iniciará el 1 de setiembre y el sorteo del fixture se efectuará el miércoles 31 del corriente.

Además, el Consejo Federal definió que el viernes 26 es el plazo máximo para que cada club defina si participará o no del Federal A, hecho al que le pone especialmente a Deportivo de Otamendi, recientemente ascendido desde el Regional.

Los únicos clubes que no tuvieron representantes en el cónclave fueron Desamparados de San Juan, Chaco For Ever, Olimpo de Bahía Blanca y Sansinena de General Cerri.

La zona A estará integrada por Boca Unidos de Corrientes, Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Crucero del Norte de Posadas, Defensores del Pronunciamiento, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Douglas Haig de Pergamino, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay.

Güemes, Juventud Unida de Gualeguaychú, San Martín de Formosa, Sarmiento de Resistencia, Sportivo Las Parejas, Sportivo Belgrano de San Francisco y Unión de Sunchales.

El grupo B, en tanto, comprenderá a Deportivo Camioneros, Cipolletti de Río Negro, Círculo Deportivo Nicanor Otamendi, Deportivo Madryn, Deportivo Maipú de Mendoza, Ferro de General Pico, Huracán Las Heras de Mendoza, Olimpo de Bahía Blanca, Sansinena de General Cerri, Sol de Mayo de Viedma, Sportivo Desamparados de San Juan, Sportivo Estudiantes de San Luis, Sportivo Peñarol de San Juan, Villa Mitre de Bahía Blanca y Juventud Unida Universitario de San Luis.