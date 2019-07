El alero Mauro Cosolito sería el próximo refuerzo

17/07/2019 - 02:44 Deportivo

El flamante director deportivo de Quimsa, Diego Lo Grippo, manifestó anteayer en una entrevista con EL LIBERAL que se buscará conformar un equipo competitivo, pero que irán despacio. SIn embargo, parece que las gestiones por conseguir los servicios del aler Mauro Cosolito están muy avanzadas, a tal punto de que ya prácticamente sería refuerzo del equipo que dirigirá Sebastián González.

A pesar de que todavía no hay confirmación oficial, el sitio especializado básquet plus ya da por hecha la llegada del ex jugador de Olímpico, que tuvo una buena temporada en Ferro Carril Oeste, pero la entidad de Caballito ya oficializó que no pudo retener al jugador.

“Mauro Cosolito será nuevo jugador de Quimsa de Santiago del Estero, pese que aún no está la confirmación oficial. De esta manera, el equipo de Sebastián González ya tiene cuatro jugadores confirmados, ya que el ex Ferro se suma a Juan Brussino, Leo Mainoldi y Nico Copello”, remarca el artículo de básqeut plus.

Siempre de acuerdo con la publicación del sitio mencionado, Cosolito esperó que Ferro igualara la oferta del conjunto santiagueño, pero eso no ocurrió. Por lo tanto, el alero es refuerzo para el plantel de Sebastián González, luego de una buena temporada en Caballito, donde llegó a semifinales de la Liga Nacional y promedió 10.2 puntos, 4.0 rebotes y 2.9 asistencias, en 28.2 puntos.

El alero santafesino, de 30 años y 1.95 metro, jugará en su tercer equipo dentro de la Liga Nacional, ya que estuvo cuatro temporadas con Olímpico y la última con Ferro. Además, sus inicios fueron en Unión de Santa Fe, donde disputó el TFB y el ex TNA.

Será cuestión entonces de esperar a las próximas horas para que seguramente Quimsa haga oficial la llegada de Cosolito, un jugador en pleno crecimiento y que puede aportar mucho para la próxima campaña de la Fusión, en la que tendrá renovadas expectativas luego de no haber podido superar la instancia de octavos de final en la edición pasada.