“Mi papá murió por orden del suyo”, le dijo el hijo de Rodrigo Lara al de Pablo Escobar

Un durísimo pero reconfortante encuentro tuvo lugar hace días en un colegio de Bogotá. Jorge Lara (hijo del extinto ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla) y Juan Pablo Escobar (hijo de Pablo Escobar Gaviria), se reunieron y hablaron del perdón y la reconciliación.

“Los momentos cruciales de nuestra vida están muy unidos: el día que el papá de Juan Pablo mata a mi papá mi vida cambia, pues esa misma noche su vida cambia también”, dijo ante la prensa Jorge Lara, quien reveló que en los primeros meses de su exilio planeó venganza y quiso matar al hijo del narco más famoso.

“Cuando me dicen que lo tengo a 20 kilómetros, con mi mejor amigo empezamos a reunir una suma de dinero para poder llegar hasta allá. Esa noche, en casa, reuní destornillador, martillo, cuerda y puse eso en la maleta”, dijo con mucha seriedad.

Por su parte, Escobar dijo que escuchar ese relato, lo conmociona. “Yo no sabía que él estaba exiliado exactamente en el mismo país que nosotros, estábamos a media hora de distancia y a mí me dio un pánico tremendo. Cada vez que lo cuenta yo siento como que estoy viviendo ese momento”.

Finalmente, pidió que no "idealicen" a su padre, porque no fue una buena persona. “Hay una gran confusión de la juventud, que ellos piensan que se trata de un héroe cuando en realidad no lo es”.