José Herrera: “Jamás dejamos de cantar chacareras”

Los Sin Nombre, legendario conjunto folclórico santiagueño con cincuenta años de trayectoria, volvió a los escenarios con “Decime chacarera”, nuevo disco en donde está marcado el sello indiscutido en las voces históricas de José Herrera y su hermano “Amparo” Herrera, como también la incorporación de Leandro Jiménez Herrera, Raúl Cortez, Ariel Paz y Nico Castillo. Y con esta formación salen a recorrer los caminos de Santiago del Estero, de donde son oriundos, y el país, en donde conocen su estilo.

“Como santiagueños que somos tiene un profundo significado la expresión Decime chacarera. Con esta canción, en ritmo de chacarera, estamos muy identificados. Es un tema en donde reivindicamos nuestra esencia”, resaltó José en una transmisión en vivo desde la Redacción de EL LIBERAL.

“La chacarera está inserta en el corazón de todos los santiagueños. Es muy profunda, loable. Siempre nos caracterizamos por la música tradicionalista aunque incursionamos alguna vez en alguna canción venezolana, chilena o de amor saliéndonos un poco de la chacarera. Jamás dejamos de cantar chacareras”, remarcó José.

Próximos a emprender una gira por Córdoba y por el sur de la Argentina, José enfatizó: “Volvimos por ese amor que tenemos por la música y por Santiago, para que no nos olviden (se ríe) y para entregar nuestro canto”.

Los Sin Nombre es una marca registrada en el canto nativo santiagueño. Y en “Decime chacarera” resaltan esa identidad, además de ponerle sus voces a canciones escritas por Juan Carlos Carabajal, Eduardo Manzur, Adín Alvarado y Luis Gerardo Quadrelli, entre otros santiagueños connotados en la creación poética.

“La propuesta nuestra, en este disco, es poder rescatar autores y temas que, no voy a decir olvidados porque no corresponden, pero que fueron hechos hace más de cuarenta años y andaban dando vuelta ahí, en boca de cantores en Buenos Aires. No es obligación de los cantores agarrar y cantar lo que uno le proponga sino que el cantor elija lo que pueda cantar para su expresión, para su forma de cantar. Rescatamos aquí obras y cantores nuestros”, remarcó José tras la interpretación de la chacarera que da nombre al disco.

En “Decime chacarera”, Los Sin Nombre no solamente rescatan la obra de Juan Carlos Carabajal, Tristán Montes, Eduardo Manzur, Adín Alvarado, Luis Quadrelli y Antonio Loto, sino que además grabaron canciones a Mario Álvarez Quiroga y el Dúo Orellana Lucca. “Con Mario nos une una amistad muy profunda. Crecimos juntos. Y con Orellana también fue un placer cantar con Manuel Orellana”, destacó José. l