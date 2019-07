CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de julio de 2019

17/07/2019 - 22:31 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

(CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RODANDO FOOD TRUCKS

20.00 ALTO CONTRASTE

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 SANTIAGO TEATRAL





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

08.39 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

11.01 AMIGOS DE MÁS

13.02 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO

15.09 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

17.32 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS

19.52 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO

22.00 UN MONSTRUO EN EL CAMINO

23.44 EL BOSQUE SINIESTRO

TCM

08.05 LOST - T. 4 - EP. 14 - THERE’S NO PLACE

LIKE HOME - PART 3

08.50 LOST - T. 1 - EP. 1 - PILOT - PART 1

09.33 LOST - T. 1 - EP. 2 - PILOT - PART 2

10.15 LOST - T. 1 - EP. 3 - TABULA RASA

11.00 LOST - T. 1 - EP. 4 - WALKABOUT

11.44 LOST - T. 1 - EP. 5 - WHITE RABBIT

12.28 LOST - T. 1 - EP. 6 - HOUSE OF THE RISING

SUN

13.12 LOST - T. 1 - EP. 7 - THE MOTH

13.56 LOST - T. 1 - EP. 8 - CONFIDENCE MAN

14.40 LOST - T. 1 - EP. 9 - RAISED BY ANOTHER

15.25 LOST - T. 1 - EP. 10 - SOLITARY

16.09 LOST - T. 1 - EP. 11 - ALL THE BEST COWBOYS

HAVE DADDY ISSUES

16.53 PERDIDOS EN EL ESPACIO

19.13 PICNIC

21.22 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

23.00 FURIA SALVAJE

TNT

08.29 HORAS CONTADAS

10.31 SOMBRAS TENEBROSAS

12.31 LA MEJOR DE MIS BODAS

14.17 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

16.09 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

18.27 HANCOCK

20.08 SOY LEYENDA

22.00 DE LA CUNA A LA TUMBA

SPACE

07.50 42

10.03 INVICTUS

12.30 10.000 A.C.

14.26 FURIA DE TITANES

16.18 TRASH, LADRONES DE ESPERANZA

18.18 DÉJÀ VU

20.43 JOHN Q, SITUACIÓN EXTREMA

23.00 MONZÓN - EP. 6 - COMING BACK

CINECANAL

11.20 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO

13.30 PODER SIN LÍMITES

15.10 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

17.20 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE

LA LUNA

20.15 PRISIONERA DEL ESPACIO

22.00 MALDICIÓN ANCESTRAL

SONY

07.00 SHARK TANK

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - DUCKY

TIE

08.50 MADRE AMERICANA - SURPRISE

09.40 AMERICA’S GOT TALENT - AUDITIONS 5

11.30 LÍMITE VERTICAL

13.45 AMERICA’S GOT TALENT - BEST OF AUDITIONS

15.35 SHARK TANK

17.25 MADRE AMERICANA - FINDING FILLION

17.50 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - DUCKY TIE

19.30 LÍMITE VERTICAL

22.00 AMERICA’S GOT TALENT - AUDITIONS 6





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

JUEVES 18, A LAS 20, LUIS LOBO

PONDRÁ EN ESCENA “SUEÑOS

DE BARRIO”, Y LA ENTRADA SERÁ

GRATUITA.

TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

JUEVES 18, A LAS 22, PEÑA CRIOLLITA

SANTIAGUEÑA. CON LAS

MULLIERIS, CLARA CANTORE,

NANCY Y PEDRO, LA BULLA, MILY

DAYUB, LAS HISTÉRICAS, LA REPERCUTA,

CARO JAKAS, CIELO

DUARTE, CLAUDIA PALLAREZ Y

ORQUESTA DE SEÑORITAS.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 19, A LAS 23, “SALUD,

MADRE DE CIUDADES” CON

FREDDY PÁEZ, ARMANDITO SANTILLÁN,

LA DANZA CON LITO TIJERA

E INVITADO ESPECIAL: ALFONSO

“POCHO” NASSIF.

*SÁBADO 20, A LAS 13, FRANCO

ARIAS, DÚO GÓMEZ CASTILLO Y

ARTISTAS INVITADOS.

*SÁBADO 20, A LAS 23, ESPECTÁCULO

“HISTORIANDO EL CANTO

DE SANTIAGO DEL ESTERO”,

CON LOS TOBAS, GRUPO TRINCHEREANDO,

LA HERRADURA,

MARCELO LEDESMA Y ARTISTAS

INVITADOS.

*DOMINGO 21, A LAS 23, SERGIO

Y ALCIRA, QUICHUAMANTA,

LOS HERMANOS HERRERA DE LA

PLATA.





CINES

SUNSTAR

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

18 AL 24/07 -13:40 hs (Cast) 15:30 hs

(Cast) 17:30 hs (Cast)

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACION (ATP)

18 al 24/07 - 19:20 hs (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA

(3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18/07 21:30 hs (Cast)

El REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

18/07 -14:00 hs (Cast) 16:40 hs (Cast)

19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACION (ATP)

18/07 -13:20 hs (Cast) 16:00 hs (Cast)

18:45 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACION (ATP)

18AL24/07 -13:20 hs (Cast) 15:10 hs

(Cast) 17:10 hs (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA

(2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

18/07 - -19:00 hs (Cast) 22:00 hs

(Subt)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACION (ATP)

18AL 24/07 -14:10 hs (Cast) 16:15 hs

(Cast) 18:20 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A

CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

18/07 22:35 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 14:10- 16:40-

19:10- 20:10- 22:40-

CASTELLANO 3D 12:40- 15:10-

17:40-

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 12:10 - 14:20

-18:30- 20:40- 22:50

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA

ATP

CASTELLANO 2D 21:45 -

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 12:00 - 16:30

BTS: Bring the Soul (subtitulada)

desde el 07 AL 11-08

MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES

18:00HS

SÁBADO 16:00HS

DOMINGO 20:00HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS2D Entrada

General: $230

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$150 todos los días

3D Entrada General: $240

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$160 todos los días

