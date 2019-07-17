CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de julio de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
(CONTINÚA)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 RODANDO FOOD TRUCKS
20.00 ALTO CONTRASTE
20.30 DALE FERRO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 SANTIAGO TEATRAL
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.39 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
11.01 AMIGOS DE MÁS
13.02 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO
15.09 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA
17.32 EL ESPACIO ENTRE NOSOTROS
19.52 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO
22.00 UN MONSTRUO EN EL CAMINO
23.44 EL BOSQUE SINIESTRO
TCM
08.05 LOST - T. 4 - EP. 14 - THERE’S NO PLACE
LIKE HOME - PART 3
08.50 LOST - T. 1 - EP. 1 - PILOT - PART 1
09.33 LOST - T. 1 - EP. 2 - PILOT - PART 2
10.15 LOST - T. 1 - EP. 3 - TABULA RASA
11.00 LOST - T. 1 - EP. 4 - WALKABOUT
11.44 LOST - T. 1 - EP. 5 - WHITE RABBIT
12.28 LOST - T. 1 - EP. 6 - HOUSE OF THE RISING
SUN
13.12 LOST - T. 1 - EP. 7 - THE MOTH
13.56 LOST - T. 1 - EP. 8 - CONFIDENCE MAN
14.40 LOST - T. 1 - EP. 9 - RAISED BY ANOTHER
15.25 LOST - T. 1 - EP. 10 - SOLITARY
16.09 LOST - T. 1 - EP. 11 - ALL THE BEST COWBOYS
HAVE DADDY ISSUES
16.53 PERDIDOS EN EL ESPACIO
19.13 PICNIC
21.22 LOCADEMIA DE POLICÍA 4
23.00 FURIA SALVAJE
TNT
08.29 HORAS CONTADAS
10.31 SOMBRAS TENEBROSAS
12.31 LA MEJOR DE MIS BODAS
14.17 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
16.09 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
18.27 HANCOCK
20.08 SOY LEYENDA
22.00 DE LA CUNA A LA TUMBA
SPACE
07.50 42
10.03 INVICTUS
12.30 10.000 A.C.
14.26 FURIA DE TITANES
16.18 TRASH, LADRONES DE ESPERANZA
18.18 DÉJÀ VU
20.43 JOHN Q, SITUACIÓN EXTREMA
23.00 MONZÓN - EP. 6 - COMING BACK
CINECANAL
11.20 JOY. EL NOMBRE DEL ÉXITO
13.30 PODER SIN LÍMITES
15.10 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
17.20 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE
LA LUNA
20.15 PRISIONERA DEL ESPACIO
22.00 MALDICIÓN ANCESTRAL
SONY
07.00 SHARK TANK
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - DUCKY
TIE
08.50 MADRE AMERICANA - SURPRISE
09.40 AMERICA’S GOT TALENT - AUDITIONS 5
11.30 LÍMITE VERTICAL
13.45 AMERICA’S GOT TALENT - BEST OF AUDITIONS
15.35 SHARK TANK
17.25 MADRE AMERICANA - FINDING FILLION
17.50 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - DUCKY TIE
19.30 LÍMITE VERTICAL
22.00 AMERICA’S GOT TALENT - AUDITIONS 6
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
JUEVES 18, A LAS 20, LUIS LOBO
PONDRÁ EN ESCENA “SUEÑOS
DE BARRIO”, Y LA ENTRADA SERÁ
GRATUITA.
TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
JUEVES 18, A LAS 22, PEÑA CRIOLLITA
SANTIAGUEÑA. CON LAS
MULLIERIS, CLARA CANTORE,
NANCY Y PEDRO, LA BULLA, MILY
DAYUB, LAS HISTÉRICAS, LA REPERCUTA,
CARO JAKAS, CIELO
DUARTE, CLAUDIA PALLAREZ Y
ORQUESTA DE SEÑORITAS.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
*VIERNES 19, A LAS 23, “SALUD,
MADRE DE CIUDADES” CON
FREDDY PÁEZ, ARMANDITO SANTILLÁN,
LA DANZA CON LITO TIJERA
E INVITADO ESPECIAL: ALFONSO
“POCHO” NASSIF.
*SÁBADO 20, A LAS 13, FRANCO
ARIAS, DÚO GÓMEZ CASTILLO Y
ARTISTAS INVITADOS.
*SÁBADO 20, A LAS 23, ESPECTÁCULO
“HISTORIANDO EL CANTO
DE SANTIAGO DEL ESTERO”,
CON LOS TOBAS, GRUPO TRINCHEREANDO,
LA HERRADURA,
MARCELO LEDESMA Y ARTISTAS
INVITADOS.
*DOMINGO 21, A LAS 23, SERGIO
Y ALCIRA, QUICHUAMANTA,
LOS HERMANOS HERRERA DE LA
PLATA.
CINES
SUNSTAR
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
18 AL 24/07 -13:40 hs (Cast) 15:30 hs
(Cast) 17:30 hs (Cast)
TOY STORY 4 (3D)
ANIMACION (ATP)
18 al 24/07 - 19:20 hs (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA
(3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
18/07 21:30 hs (Cast)
El REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
18/07 -14:00 hs (Cast) 16:40 hs (Cast)
19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
El REY LEÓN (2D)
ANIMACION (ATP)
18/07 -13:20 hs (Cast) 16:00 hs (Cast)
18:45 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACION (ATP)
18AL24/07 -13:20 hs (Cast) 15:10 hs
(Cast) 17:10 hs (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA
(2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
18/07 - -19:00 hs (Cast) 22:00 hs
(Subt)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACION (ATP)
18AL 24/07 -14:10 hs (Cast) 16:15 hs
(Cast) 18:20 hs (Cast) 20:30 hs (Cast)
ANNABELLE 3 : REGRESA A
CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
18/07 22:35 hs (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 14:10- 16:40-
19:10- 20:10- 22:40-
CASTELLANO 3D 12:40- 15:10-
17:40-
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D 12:10 - 14:20
-18:30- 20:40- 22:50
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA
ATP
CASTELLANO 2D 21:45 -
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 12:00 - 16:30
BTS: Bring the Soul (subtitulada)
desde el 07 AL 11-08
MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES
18:00HS
SÁBADO 16:00HS
DOMINGO 20:00HS
PRECIO DE LAS ENTRADAS2D Entrada
General: $230
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$150 todos los días
3D Entrada General: $240
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$160 todos los días