“Tenemos miedo por nuestras hijas, liberaron a un tipo peligroso”

Luego de que la Justicia ordenara la excarcelación de un joven acusado de “grooming” y corrupción de menores, padres de las víctimas acudieron a EL LIBERAL y se mostraron preocupados por la situación, entendiendo que se trata de su sujeto “peligroso” que quedó libre.

“Estamos disconformes con la audiencia que se hizo, en la cual nosotros teníamos que participar y nunca nos informaron. Nuestras hijas son menores de 13 años y estamos muy preocupadas. Nos llama la atención que lo hayan liberado sin siquiera tener un informe psicológico del acusado”, explicó “Marta” (nombre ficticio para proteger la identidad de la víctma).

La mujer sostuvo que “la persona detenida no tenía turno aún para ser entrevistado por los psicólogos forenses, por lo que nadie emitió un informe sobre su personalidad, y para saber si es peligroso o no”.

Además, expresó que en las conversaciones que el depravado mantenía con las menores quedó comprobado que él sabía la edad que tenías las niñas.

“Les escribía; ‘me excitas a pesar de que tienes trece años’, entre otros mensajes aberrantes que les enviaba. Con una nena de 7, hermana de la víctima, también intentó comunicarse mintiendo que él tenía un hermano de 10 años”.

“Marta” expresó: “Nos preocupa porque se liberó a una persona que puede ser peligroso no sólo para nosotros sino para la sociedad. Consideramos que han emitido una medida que puede traer consecuencias más graves”.

Además indicó que como evidencias, ellos aportaron a la investigación “una foto donde se advierte que el tipo le hace una videollamada a una de las nenas mientras se masturbaba y ella lloraba al ver esa situación”.

Como se recordará, la Justicia rechazó la imputación de la corrupción de menores. “Esta figura está confirmada. Todo está asentado y comprobado en la causa, y hay elementos para sostener la imputación. Ayer la Fiscalía solicitó la prisión preventiva que fue rechazada por la Justicia”, sentenció.

Además expresó: “Lo excarcelaron pidiendo una fianza de 15 mil pesos. Algo irrisorio y vergonzoso. Porque se consideró que no iba a obstruir la investigación y ayer, no dimos cuenta que ya se había borrado algunas de las cuentas por la que él les escribía a las menores. Al no saber un perfil psicológico del tipo, tenemos miedo porque él las había amenazado, diciendo que era parte de un grupo que eran ‘bravos’.

Además les advierte que tiene un hermano de 25 años que le podía hacer algo a las hermanas de la víctimas”, finalizó.