Con la incorporación de Valencia, el “Ferro” sumó otra práctica

17/07/2019 - 23:32 Deportivo

El plantel profesional de Central Córdoba continúa trabajando en la pretemporada de cara a su primera participación en la Superliga y ayer, como mayor novedad fue la incorporación del delantero colombino José Valencia, quien tuvo el primer contacto con el grupo que conduce el entrenador Gustavo Coleoni.

La dotación practicó por la tarde en el complejo deportivo “Soccer World” de la provincia de Córdoba, donde Central Córdoba realiza la concentración.

El atacante colombiano fue anunciado el martes como refuerzo y ayer se integró al plantel, sometiendose a trabajos de exigencias físicas, con la intención de ponerse en la misma condición de sus nuevos compañeros.

Valencia es uno de los refuerzos con mayor experiencia dentro del plantel, puesto que vistió las camisetas de Olimpo de Bahía Blanca, Independiente y Rosario Central.

No todas fueron buenas noticias para el cuerpo técnico puesto que cinco futbolistas no pudieron practicar con normalidad, por distintos impedimentos físicos.

El delantero Nicolás Miracco continúa recuperandose de un dolor muscular y aunque el cuerpo médico es optimista, el ex Sarmiento de Junín no llegaría en plenitud al debut del “Ferro” en la Superliga, ante Newell’s Old Boys, en Rosario.

Otro que acelera los tiempos de recuperación es el mediocampista Emanuel Romero, quien se recupera de la rotura de ligamentos, al igual que Marcos Sánchez quien acusa una molestia muscular.

Por otra parte, el defensor Ismael Quilez presenta una fatiga en el abductor de la pierna derecha y por precaución no fue exigido. Maximiliano Acuña, por su parte, acusa fatiga en el cuádriceps de la pierna derecha, por lo que no trabajó a la par de sus compañeros. Se estima que tanto Quilez, como Acuña se incorporen hoy a los entrenamientos.

Cabe recordar que Central Córdoba permanecerá en “La Docta”, hasta el domingo. Luego de esa fecha retornará a nuestra provincia para culminar con la preparación y esperar el juego ante la “Lepra” .l