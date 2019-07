“La vara está alta, eso es bueno, es un gran desafío”

17/07/2019 - 23:42 Deportivo

Lucas Ortiz fue confirmado como jugador de Olímpico y desde la ciudad bonaerense de Temperley manifestó su satisfacción por tener que afrontar un nuevo desafío en su carrera deportiva.

“Estoy muy contento y feliz de llegar a un club como Olímpico. Las expectativas son las mejores: tratar de tener un buen año en las dos competencias que vamos a afrontar. Hay que aprovecharlo y ojalá que se dé un gran año para que nosotros y la gente lo podamos disfrutar”, declaró el escolta bonaerense en comunicación telefónica con EL LIBERAL.

Consultado sobre sus características, comentó: “Juego de 2, con algunos minutos, si hace falta, en la base. Soy un jugador de pick and roll, con tiro de 3 puntos. Como todos los jugadores, cuando afrontamos un nuevo desafío priorizamos lo que el equipo necesite y en base a eso nos vamos acoplando o tratamos de mejorar las virtudes. Ahora esperando a llegar y a empezar la pretemporada para ir conociendo al resto del equipo y que empecemos a trabajar todos juntos”.

Lucas habló además de su nuevo entrenador. “Lo conozco a Leo. Lo he tenido de compañero cuando era juvenil de Boca y él ya siendo Leo Gutiérrez. Y me tocó enfrentarlo el año pasado en los clásicos de la Liga entre Quilmes y Peñarol. Después, cuando se empezó a charlar y se dio la posibilidad de poder ir a Olímpico, me puse supercontento. Hablé con él. Estoy entusiasmado de poder tener un buen año y que el equipo lo pueda hacerlo de la mejor manera”, comentó entusiasmado.

Pasión por el básquet

El jugador manifestó estar al tanto de que el básquet es una pasión en la provincia. “Mucho mejor que sea así y no que pasemos desapercibidos. Mucho mejor si se vive el básquet de la manera que a los que estamos en esto nos gusta. Habiendo un clásico es un condimento también lindo. Tenemos que aprovecharlo, trabajar duro durante el año para poder hacer un buen trabajo para que Olímpico tenga una buena temporada”, comentó de cara a su llegada a la provincia para el mes próximo.

Por último, recordó que Olímpico llegó la temporada pasada a semifinales, sorprendiendo a muchos. “La vara está alta, eso es bueno, es un gran desafío. Ojalá podamos hacerlo igual o mejor. También tenemos una competencia internacional que es muy importante. Ya con muchas ganas de afrontar este nuevo desafío y de arrancar una buena pretemporada”, indicó el escolta de 31 años, que además le apunta a la Liga Sudamericana.