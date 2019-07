FÚNEBRES | 18 de julio de 2019

18/07/2019 - 00:23 Funebres

Fallecimientos

18/7/19

- Angnesina Argelia Montenegro de Zerda

- Guido Oscar Trejo

- José Alberto Sarmiento

- Elda del Valle Salvatierra (Beltrán)

- Francisco Enrique Barco

- Nora Josefina Vidal Ruiz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARCE, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. "Fuiste un ejemplo de vida para nosotros. Siempre te recordaremos". Sus hermanos Juan Arce, Rafael Arce, Dominga de Bulacio, María de Díaz, Graciela de Paez y Paulina Arce participan con dolor su fallecimiento. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

ARCE, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. "Martita: descansa en paz"!. Su hermana Dominga Arce, su hermano político Alberto Bulacio, sus sobrinos Pablo, Silvia, Paula y Francisco y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Sus hijos Enrique, Valeria, hijos pol., Lorena, Carlos, nietos, Gastón, Santiago, Francisco, Valentina y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Marcos Francheschini y familia acompañan a toda su flia. en estos momentos de dolor.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. La promoción 1956 de la Escuela Normal participa con dolor su fallecimiento.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes Argentino-Árabe Shams participa el fallecimiento del padre político de la docente Lorena Cura y acompañan junto a su familia en el dolor.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Irma Ise de Velarde e hijos participan el fallecimiento del apreciado Enrique y abrazan a sus hijos Lorena y Quique en esta pérdida irreparable.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Casa de Italia y Cooperativa participan con profundo pesar su fallecimiento. Hacen llegar sus condolencias a la familia.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Graciela Muhn, Chichí y Tere Correa participan con dolor su fallecimiento.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. La comunidad educativa del Jardín Dante Alighieri acompañan con profundo dolor en esta irreparable pérdida a la Señora Directora de la Institución. Hacen llegar sus condolencias a toda su familia.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Gimena Storniolo su esposo Jorge Falcione e hijos acompañan con profundo dolor a Lorena, Quique y Gaston en esta irreparable pérdida.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Con profundo dolor te despiden : Tu hijo José Elias, Cecilia Sanchez y flias.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Eduardo Amado, Graciela Cura de Amado y Eduardito Amado acompañan a su hijo Kike, Lorena y Gaston. Rogamos oraciones en su memoria.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Toño Medez y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, Maria Sol, Maria Jimena e Igancio Agustin Lines acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Carlos Fernandez (Chunchuna ) y flia. participan con dolor su fallecimiento.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. " Señor ya esta ante tu casa, permitele apreciar Tu rostro y dale el descanso eterno ". Juan Carlos Storniolo, su esposa Marcela, sus hijos Anita y Angelo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Elisa Medina de Chemes, sus hijos Olga, Mary y Guillermo participan con dolor y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su matriculada, Licenciada Rita Valeria Barco y la acompaña junto a su familia en estos tristes momentos.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Elsa Di Piazza ruega al Señor por su descanso eterno y la pronta resignación de su familia.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Lucía Inés Guzman y sus hijos Dr. Carlos Javier y Lic. María de los Angeles Campos Guzman participan su partida a la casa del Padre con profunda congoja y acompañan con un sentido abrazo a sus hijos rogando para ellos cristiana resignacion. Dios los tenga en su gloria.

GOITEA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Sus hijos, hijos pol. nietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GUARDO, LUCIANO FACUNDO HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció 14/7/19|. Arq. Carlos Jensen, su esposa Blanca Montenegro participan con pesar su fallecimiento y acompañan a Victor, Hugo y sus queridas familias con el fraternal afecto de siempre.

HERRERA, DARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. su madre Trinidad, sus hermanos Margarita, Mercedes, Rolando, Hubaldo y Blanca, su hija Carmen participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores a las 15 hs. CEREMONIAL, EXEQLUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEDESMA, RAÚL EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/19|. Señor recibelo en tu Reino y dale el descanso eterno. Su prima hermana Ana de los Angeles Ledesma, sus sobrinos Maria de los Angeles y Oscar Mariano Perez Ledesma participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y flias. en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE ZERDA, ANGNESINA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Sus hijos Gordo, Lila, Pío, Perla y María Rosa, hijos Pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Luján. CARUSO CÍA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTENEGRO DE ZERDA, ANGNESINA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Su hija Perla y su hijo Pol. Ramon participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron velados en Dolores ( Capital ) y fueron inhumados en el cementerio de Lujan.

MONTENEGRO DE ZERDA, ANGNESINA ARGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Sus sobrinos Cuni, Peri, Fernando Cáceres, Natalia y Raúl; Lucía y Ramón; Domingo Abdulajad; Chita Cáceres, Pablo Basualdo y Natalí Basualdo y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MULKI, COCAB BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/19|. "En delicados pastos me hará descansar. Salmo 23". Maria Loris y Olga Neme, Libia Carciofetti de Neme, Alberto A,. Neme y flia, Gonzalo Sebastian y flia participan la partida de nuestra querida y dulce amiga a la patria celestial. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

NALLAR DE BARCO, NÉLIDA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/19|. Lucía Inés Guzman y sus hijos Dr. Carlos Javier y Lic. María de los Angeles Campos Guzman participan su partida a la casa del Padre con profunda congoja y acompañan con un sentido abrazo a sus hijos rogando para ellos cristiana resignacion. Dios los tenga en su gloria.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Sus hijos David, Oscar y Valeria, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CÍA DE SEG SA.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el amor y el descanso eterno". Sus hijos David, Oscar y Valeria ruegan oraciones en su memoria.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Sus nietas Romina, Ana, Sophia, Candela y Amparo e hijos politicos participan con profundo dolor su despedida.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Su tío Juan Delicio Camuz y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19 |. Querido tio Alberto, te despedimos con profundo cariño y amor. Su sobrina Claudia Gallardo, su esposo Plinio y sus hijos Maria Claudia, Lourdes, Agostina y Matias acompañan a David, Oscar y Valeria en tan doloroso momento.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Sus vecinos de calle Misiones al 800: flias. de Landriel, Ninich, Ponce, López, Vega, Amadey, Ávila, Villarreal Elvira, Villarreal Rody, Ruiz, Bulacio, Lencina, Santucho, Peralta, Carabajal,Silva, Martín Ibarra, Pavón participan su fallecimiento con gran pesar, acompañan a sus hijos y elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

SARMIENTO: JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19 |. Norma Peralta y sus hijos Flavio, Lorena y Francisco participan con gran pena el fallecimiento de su vecino Sarmiento, de tantos años, abrazan a su hijo con el cariño de siempre y elevan oraciones pidiendo fortaleza para sus flias. Que brille la luz que no tiene fin.

SARMIENTO: JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19 |. El padre Manuel Amante, diácono Dady Bravo y sus servidores de la capilla San Cayetano (Avda. Belgrano y P. Gorriti) participan con gran dolor el fallecimiento de quien fuera integrante del coro. Acompañan a sus flias. y elevan oraciones pidiendo a Dios consuelo. ¡Te vamos a extrañar amigo, con tus bellas canciones!

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Nenena de Rojas, Liliana de Gómez, Norita de Madroñero, Celia Salvatierra Pereda, Cuqui Abregú y María del C. Costas de Álvarez Valdés, participan con profundo pesar la partida, de quién fue un gran colaborador en Catedral Basílica, y acompañan con cariño en el dolor, a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Directivos y personal de Canal 7 participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Departamento Técnico de Canal 7 participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19 |. "El que cree en Mi, aunque muera vivira". Su cuñado Lelio Gallardo, su sobrina Cecilia Gallardo, su esposo Walter y sus hijos Mauro, Julieta y Guillermina acompañan a David, Oscar y Valeria en este doloroso momento.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19 |. Su cuñada Isabel Gallardo, su hijo Pablo y sus nietos Manuela y Tadeo acompañan a David, Oscar y Valeria en tan doloroso momento.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19 |. Sus amigos de siempre Mario Serrano y Chela Ghisolfi participan con profundo dolor en su despedida.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Las Instituciones y Cofradías de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de La Catedral Basílica participan con dolor el fallecimiento de Alberto. Tuvo el don del canto en grado excelente y lo entregó totalmente a alabar a Dios. Fue cantor por mucho tiempo en La Catedral elevando la liturgia y devoción de los fieles. El Señor lo tenga en su presencia. Descansa en paz.

TORRES, ANSELMO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Su esposo Roberto, hijos Roberto Carlos, Jorge, Fabián y nietos lamentan su partida, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADAS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Su esposa Marta, sus hijos Karina, Roxana, Viviana, María José y Oscar, hijos Pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Su hermana Rosa Trejo, su hno pol. René Pividori participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. "Y todo el que cree, no morirá Jamás ". Descansa en paz querido Oscar. Su prima Berti González, su primo Koke Vallejo, sus sobrinos Ramiro y Fernando, sus esposas e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Adiós a un grande. Gracias Kokon por todo lo que nos diste. Se nos va un procer de los Trejo. Sus sobrinos Carlos, Peque y Pedro. Flia Bravo.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Su primo hermano Raúl A. Lezana, su esposa Inés Cianferoni, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Sus sobrinos Dra. Rita Pividori, Dr. Daniel Domínguez, Lourdes y Guadalupe Domínguez participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Osvaldo Jerez e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones para su amigo Oscar. Hasta siempre.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Jugadores, simpatizantes y amigos despiden con dolor al fundador del equipo de Trigoria Oscar (Cocón) Trejo. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Sus vecinos Cuni, Peri, Fernando Cáceres, Natalia y Raúl; Lucía y Ramón; Domingo Abdulajad; Fernando Juárez y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. No tenemos palabras para expresar el gran dolor que sentimos ante tu partida al encuentro con el Señor. Tus amigos Porota y Chicho Cortez, Tita y Lili Ibarra, Jorge, Pelao, Puri, Chuqui, Piquín, Chicha Jorba, Zuni y Ema Cáceres, Pori y Fredy Ortiz, Jabili, Juan Manuel, Nena, Ange, Martina, Alvaro, Lucía, Cesar, Susana, Felipe y Chicha Gorostiaga. Elevan oraciones en su querida memoria.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Francisco E. Cerro, Mercedes Clusella y sus hijos Francisco y Antonela, Sebastián, Magdalena, Delfina y su nieto Francisco, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Mi hermano querido, nos dejas un dolor tremendo, agradezco a Dios todos los momentos vividos y creo que me enseñaste a aprender, de toda tu bondad siempre con el corazon abierto, tu mano extendida hacia el projimo, un tipo excepcional de una calidad humana unica. Descansa en paz hermano querido. Tu hermano Ñala.

TREJO, GUIDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin". Compañeros del colegio Nacional: Rita Artaza, Mariela González, Karina Vega, Roxana Trejo Ursula Gauna, Paola Guzmán. Azucena Suarez, Marta del Castillo, María Eva Infante, Noelia Gramajo, Daniela Luna, Nancy Juárez, Ceci Gramajo; Gladys Ferreyra; Diego Luna, Frías Eduardo, Dario Delgado, Pedrin Vella, Maguna Fernando, Orieta Néstor, Castillo Gustavo, Oscar Ferreyra participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Karina y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIDAL RUIZ, NORA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Sus padres: José Vidal Fraguas y Nora M. Ruiz, sus Hnos.: Carlos y José Vidal, su hna. pol.: Inés Ledesma, sus sobrinos: José Ignacio y María Emilia Vidal part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VIDAL RUIZ, NORA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Silvia, Pablo, Heberth, Guadalupe, Fabiana, Ana, Paola, Florencia, Camila, Nilda, Anabella, Belén, Omar, Gabriela y Alicia participan con pesar el fallecimiento de la Dra. Norita elevando oraciones al Cielo y acompañan a su familia en este doloroso momento.

VIDAL RUIZ, NORA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Teresa Benévole de Gauna, María Gabriela y Gustavo Gauna participan con dolor su fallecimiento.

VIDAL RUIZ, NORA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Descansa en paz, querida Norita. Evy Valev de Jensen y Adriana Bóboli participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

VIDAL RUIZ, NORA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche y sus hijos Matías, Valentín y María Pía participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

COSTAS, MARIO CRISÓSTOMO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/15|. Al cumplirse cuatro años de su fallecimiento, su esposa Pocha, sus hijos Lorena y Marito, y su nieto David invitan a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº. Belgrano.

CUELLO, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/91|. "La paz del Señor Dios esté siempre contigo". Padre querido; tu hija Sara, tus nietos Mauro, Nahuel e Ivan te recuerdan con amor y alegria y oficiarán una misa en tu memoria hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano.

DIAMBRA DE VENTURINI, LUISA OMERINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/15|. Mami, un año más de tu partida y el dolor de no tenerte es inevitable, te necesitamos, te extrañamos. Nos reconfortamos al recordarte como el maravilloso ser que fuiste y nos aferramos a los valores que nos enseñaste para seguir juntos como familia. Sabemos que junto a Dios nos sigues guiando y acompañando. Tu hija Lucía Venturini de Frola, hijo pol. Héctor Frola, tus nietos Daniel Lucrecia y Romina invitan a la misa en la iglesia Catedral Basílica hoy jueves 18 a as 20,30 hs.

HAZAM, JORGE NÉSTOR (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/14|. Hace 5 años que nos dejaste, pero tu espíritu de humildad, compañerismo y amor por el prójimo sigue presente en tu familia, en tus amigos y compañeros. Hoy seguimos recordándote para que tu esencia no desaparezca. Su esposa Rina, sus hijos Verónica, Claudia, Jorgito y Martín Hazam y sus nietos al cumplirse cinco años de su fallecimiento, invitan a la misa en iglesia Catedral Basilica hoy a las 20,30 hs.

NALLAR, NÉLIDA ALCIRA - BARCO, ENRIQUE (q.e.p.d.) Fallecieron el 4/7/19 y 17/9/19|. "Cuando la muerte nos vuelva a reunir". Quique y Loly, ejemplo de amor "másd allá del sol". Que al fin encuentren la paz del Señory desde lo alto alienten y guíen a famililares y amigos que tanto los queremos. El domingo a las 9 oraremos por Uds. en la santa misa mensual del Parque de la Paz. Lucía Kobylañski.

ORIETA, CARLOS DANIEL (Micui) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/13|. No está muerto quien vive en el corazón y en el recuerdo de sus seres queridos. Su hermana, su ahijada y demás familiares, invitan a la misa a realiarse hoy en lglesia San Francisco Solano a las 20 hs. al cumplirse 6 años de su desaparicion fisica. Se ruega una oración en su memoria.

PALADEA, JOSÉ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su esposa Balbina Rizolo, sus hijos Pinky, Gustavo y María Eugenia, sus nietos Nicolás, Sofía y Marita, su nuera Angela y nietos políticos Ricardo y Ezequiel invitan a la misa por los nueve días de su fallecimiento que se realizará hoy a las 20 hs en Pquia. Santo Cristo.

PALADEA, JOSÉ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Sus hermanos que nunca te olvidaran, Juan, Chicha, Silvia, Florinda y familia, Elsa y flia, su cuñada Victoria y framilia y sobrinos agradecen a vecinos de calle Rio Negro por su acompañamiento e invitan a la misa en la iglesia Santo Cristo a las 20 hs al cumplorse 9 días. Ruegan oracion en su memoria.

RUIZ, SELSA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Cristina, Mario, su hija pol. Mabel, nietos y bisnietos y demás familiares agradecen profundamente a todos los que nos acompañaron en ese momento. Invitamos a la misa de los 9 días que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia Inmaculada Concepción.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GARCÍA, DURVAL ANTONIO (BUBY) (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/19|. El taller de libre Esp. Musical de la 3º edad '' Cuidad de la Banda'' le dedican sus recuerdos y agradecimientos por haber compartido momentos culturales de relevancia en pos de la cultura de nuestra ciudad. Elevamos oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, OMAR OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. ''Que tu alma descanse eternamente en los brazos del Señor''. Sus hijos Patricia Fernanda, Nazareno Facundo y Florencia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GIMÉNEZ, OMAR OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. ''Que tu alma descanse eternamente en los brazos del Señor. Su madre Lola Margarita Caceres, tus hermanos Nilda Argentina, Tito Martín, Teresa del Valle, Néstor Armando Gimenez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos son velados en Sala Velatoria Norte Servicios Sociales (Laprida Nº383) y serán inhumados hoy a las 10:30 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

GIMÉNEZ, OMAR OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. ''Que tu alma descanse eternamente en los brazos del Señor''. Participan con profundo dolor, su cuñado Segundo Alderete, sus sobrinos Ramiro, Andrea, Belén y Julieta. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GIMÉNEZ, OMAR OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. La firma Montoto Hnos., socios, gerente y compañeros de trabajo, participan con profundo dolor por la pérdida irreparable del empleado de la firma y acompañan a sus familiares en tan dificil momento. Rogando oraciones en su querida memoria.

PULOZZI, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Enrique Sarquiz, Cristina Ríos e hijos participan con dolor su fallecmiento y acompañan a Zulema, Mario y familia. Elevan oraciones en su memoria.

PULOZZI, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar ". Dr. Ángel Ramón Bagli, su esposa Maria Angela Navarro, sus hijos y Dra. Graciela Cousinet participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Enriqueta. Ruegan una oración a su memoria.

PULOZZI, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Cecilia L.P. de Balmaceda junto a sus hijos y su hermana Clarita Lopez Pasquali acompañan a Zulema, Mario e hijas ante dolorosa perdida. Que descanse en paz.

PULOZZI, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Dr. Angel Ramon Bagli, su esposa Maria Angela Navarro, sus hijos y Dra. Graciela Cousinet participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Enriqueta. Ruegan una oracion a su memoria.

PULOZZI, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Marta Herrero de Voget, sus hijos: Alejandro y Mariano Voget, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

JAIMEZ DE GEREZ, FLORENCIA BEATRIZ (Bety)(q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. ''No lloren por mí si me aman, cuanto dolor, deja tu inesperada partida, cuanta tristeza invaden nuestros corazones''. Su esposo Lito Gerez, sus hijos Claudia, Gabi, Viki, Paola, Marcelo, Yesi, sus nietos Gusti, Agustín, Sofía, Mauricio, Nicolás, Valentina, Guadalupe, sus hijos políticos: Gustavo, Gringo y Valeria, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Sgo. Apóstol.

JAIMEZ DE GEREZ, FLORENCIA BEATRIZ (Bety) (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Familia Gerez-Jaimez, agradece a todo sus familiares, amigos, vecinos ''Club las Palmas'', por el acompañamiento en la pérdida de Bety Jaimez, e invitan a la misa que se oficiará hoy 18/07/19 a las 20 hs en la Parroquia Sgo Apóstol, al recordarse 9 días de su inesperada partida al Reino Celestial.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Sus tíos Adela Leiva, Lito, Mariela, Karina y Luis Córdoba participamos con mucho dolor su fallecimiento e invitamos a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey al cumplirse nueve días de su partida al reino celestial.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. ''Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado, tu corazón puede estar vacío porque no la puedes ver o puede estar lleno del amor que compartiste''. Solo nueve días que nos dejaste querida Juli, todavía no entendemos el designio del Padre, pero nos reconforta saber que ya estás junto a él. Por eso hoy llenos del amor que nos unió en la tierra, te abrazamos y elevamos una oración por tu eterno descanso, te amamos Juli. Tu madre Lidia, tus hermanos Yuli, Cintia y Elio, tus cuñados Silvina y Juan, tus amados sobrinos Gianni, Agos y Santino, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Pquia Cristo Rey, para rogar al padre, a nueve días de su partida al cielo.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Mi querida Juli, mi gran amiga, compañera, mi hijita. Es tan díficil para mi escribir estas letras. Dificil porque me acuesto y me levanto con lágrimas sin poder entender que ya no estas a mi lado. Son tantas preguntas sin respuestas. Tu risa de bondad ahora se convierte en recuerdos. Gracias por tu ejemplo de vida, lucha y amor a los tuyos, gracias por todas las enseñanza que nos dejaste mi gran guerrera. En nuestro interior aún nos costará tiempo entender que mi Dios necesitaba otro angel y te ha llamado a su lado. Ahora eres mi angel, ayudame a soportar tu ida. Te extraño, te amo con toda mi alma. Elevo una oración por tu eterno descanso. Tu hermana Silvia, invito a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Nené Suárez, Karina, Paul y Eduardo invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia Cristo Rey al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

LEIVA, JULIA MARÍA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Mariela Córdoba y familia participan su fallecimiento e invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la parroquia Cristo Rey. Elevamos oraciones en su memoria.

PEREYRA DE MOUKARZEL, SELVA IVONNE (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/91|. Sus hijos y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en el Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 28º aniversario de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CHÁVEZ, RAMON CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/19|. Señor, ya esta en tus brazos, dale el descanso eterno. Su esposa, hijos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementeio loca. Quimilí. CARUSO CIA DE SEGUROS-EMPRESA MANZINO.

DÍAZ, MARÍA CONCEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/7/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 60 Antonio Saenz participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Sandra Frias. Elevan oraciones en su memoria. Choya.

FIGUEROA, MIGUEL ÁNGEL (Miguicho)(q.e.p.d) Falleció el 17/7/19|. "El que cree en Mí aunque muera vivirá". Sus hermanos Hugo y Gladys, sus sobrinos Melina, Nelson y María Sol Figueroa participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio San Agustín previo oficio religioso en la iglesia Inmaculada Concepción. Frías.

FIGUEROA, MIGUEL ÁNGEL (Miguicho)(q.e.p.d) Falleció el 17/7/19|. Diego Piszewki, su esposa Melina Figueroa y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

FIGUEROA, MIGUEL ÁNGEL (Miguicho)(q.e.p.d) Falleció el 17/7/19|. Nelson, Marita y Delfina Figueroa participan con profundo dolor la partida de su tío Miguicho y elevan oraciones en su memoria. Frías.

FIGUEROA, MIGUEL ÁNGEL (Miguicho)(q.e.p.d) Falleció el 17/7/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus amigos Chino y Rosy Ibañez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

FIGUEROA, MIGUEL ÁNGEL (Miguicho)(q.e.p.d) Falleció el 17/7/19|. Chichí Ivanof Azurmendi, sus hijos Lyzi y Eduardo y sus respectivas familias, elevan oraciones en su memoria, participan con dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignación para su familia. Frías.

FIGUEROA, MIGUEL ÁNGEL (Miguicho)(q.e.p.d) Falleció el 17/7/19|. Pedrin Vella y flia,.participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, HUGO EPIFANIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Su esposa Elsa Ibañez sus hijos Damian, Noelia, Huguito, sus nietos su hno Omar y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Redentor Fernandez SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, HUGO EPIFANIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. El Centro de Jubilados de la Policía de la ciudad de Fernández, participa con hondo pesar su fallecimiento y elevan plegarias en su memoria y por su descanso eterno en la gloria del Dios.

SALVATIERRA, ELDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Sus hijos Mirta, Cacho, Fabian, Marisa, Manuel, h. politicos Tati, Ramona, Yesica, nietos y bisnietos y demas familiares sus restos inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Beltran Cob. Caruso Cia. Arg. de seguros servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su hijo Bahía, sus hermanos Pucho, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo, María Arsenia y demás familiares, elevan oraciones en su memoria y ruegan por su descanso eterno, al cumplirse dos años de su fallecimiento.