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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de julio de 2019

- 20:56 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

16.00 CULTURAS: VOCES DE UN MUNDO PLURAL

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

29.00 TPA NOTICIAS


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ALTO CONTRASTE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 BÁSQUET FEMENINO. LA UNIÓN VS. LAS NARANJAS

20.30 TICKET AL SHOW

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 SANTIAGO TEATRAL

23.00 PEDALIER

23.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

01.31 EL COLOR DEL DINERO

03.56 VIAJE INSÓLITO

06.21 VIOLACIÓN DE DOMICILIO

08.41 LA BRÚJULA DORADA

10.53 ALTA FIDELIDAD

13.17 INVENCIBLE

15.17 LA BRÚJULA DORADA

17.29 MAREA ROJA

19.49 LA SUPREMACÍA BOURNE

22.00 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

TNT

06.36 HORAS CONTADAS

08.34 SOMBRAS TENEBROSAS

10.34 LA MEJOR DE MIS BODAS

12.17 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

14.23 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

16.35 HANCOCK

18.17 SOY LEYENDA

20.03 DE LA CUNA A LA TUMBA

22.00 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

23.47 DALE DURO

01.37 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES

TCM

08.56 LOST

09.40 LOST

10.25 LOST

11.09 LOST

11.54 LOST

12.38 LOST

13.22 LOST

14.06 LOST

14.51 LOST

15.35 LOST

16.19 LOST

17.03 LOST

17.50 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

19.25 EL INVENCIBLE

21.00 TONTO Y RETONTO

23.00 PUNTO LÍMITE

01.17 NEGOCIOS RIESGOSOS

03.06 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

SPACE

06.33 INVICTUS

08.56 FUEGO CON FUEGO

10.44 TRASH, LADRONES DE ESPERANZA

12.39 DÉJÀ VU

15.05 JOHN Q, SITUACIÓN EXTREMA

17.14 BATMAN

19.36 BATMAN REGRESA

22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 3

23.55 INTO THE DARK

01.34 PESADILLA EN LA CALLE ELM

03.11 REC

CINECANAL

08.30 INFOMERCIAL

09.00 INFOMERCIAL

09.30 INFOMERCIAL

10.00 INFOMERCIAL

10.30 INFOMERCIAL

11.00 MI BODA FAVORITA

12.37 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

14.50 LOS PEQUEÑOS FOCKERS

16.35 LOS MILAGROS DEL CIELO

18.40 KUNG FU PANDA 2

20.15 GUERRA DE PAPÁS 2

22.00 LOS CROODS

23.42 DJANGO, SIN CADENAS

02.45 MALDICIÓN ANCESTRAL

04.15 PODER SIN LÍMITES


A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

* HOY, A LAS 23, ESPECTÁCULO “SALUD, MADRE DE CIUDADES”, CON FREDDY PÁEZ, ARMANDITO SANTILLÁN, LA DANZA CON LITO TIJERA E INVITADO ESPECIAL: ALFONSO “POCHO” NASSIF.

*SÁBADO 20, A LAS 13, FRANCO ARIAS Y DÚO GÓMEZ CASTILLO.

*SÁBADO 20, A LAS 23, ESPECTÁCULO “HISTORIANDO EL CANTO DE SANTIAGO DEL ESTERO”, CON LOS TOBAS, GRUPO TRINCHEREANDO, LA HERRADURA Y MARCELO LEDESMA.

*DOMINGO 21, A LAS 23, SERGIO Y ALCIRA, QUICHUAMANTA, LOS HERMANOS HERRERA DE LA PLATA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

* MAÑANA, A LAS 22, PONIENDO PRIMERA, LOS REYES DE LA NOCHE Y RAMÍREZ CANTINA

* EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.

* EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

*SÁBADO 20, “PEÑA DE ABOLENGO”, CON HORACIO BANEGAS, MARCELO GÓMEZ, BANDA CRIOLLA, LA RONDA LEGÜERA, MUSICXS Y VIAJERXS, HERMANOS SAAVEDRA, RETUMBO ARGENTINO Y WARMIS SOL.


CINES

SUNSTAR

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

19 AL 24/07 -13:40 (Cast) 15:30 (Cast)

17:30 (Cast)

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

19 al 24/07 - 19:20 (Cast)

SPIDER-MAN: LEJOS DE

CASA (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19/07 21:30 (Cast)

El REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

19/07 -14 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20

(Cast) 22 (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

19/07 -13:20 (Cast) 16 (Cast) 18:45

(Cast) 21:30 (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

19 AL 24/07 -13:20 (Cast) 15:10 (Cast)

17:10 (Cast)

SPIDER-MAN: LEJOS DE

CASA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19/07 - -19 (Cast) 22 (Subt)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

19 AL 24/07 -14:10 (Cast) 16:15 (Cast)

18:20 (Cast) 20:30 (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A

CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

19/07 22:35 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA
ESTRENO
CASTELLANO 2D 14:10- 16:40-
19:10- 20:10- 22:40-
CASTELLANO 3D 12:40- 15:10-
17:40-
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D 12:10 - 14:20
-18:30- 20:40- 22:50
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA
ATP
CASTELLANO 2D 21:45 -
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 12:00 - 16:30
BTS: Bring the Soul (subtitulada)
desde el 07 AL 11-08
MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES
18:00HS
SÁBADO 16:00HS
DOMINGO 20:00HS
PRECIO DE LAS ENTRADAS2D Entrada
General: $230
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$150 todos los días
3D Entrada General: $240
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$160 todos los día

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA ESTRENO

CASTELLANO 2D 14:10- 16:40- 19:10- 20:10- 22:40-

CASTELLANO 3D 12:40- 15:10- 17:40-

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 12:10 - 14:20 -18:30- 20:40- 22:50

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA ATP

CASTELLANO 2D 21:45 -

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 12:00 - 16:30

BTS: BRING THE SOUL (SUBTITULADA) DESDE EL 07 AL 11-08

MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 18:00 HS

SÁBADO 16:00

DOMINGO 20:00

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