CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de julio de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINÚA)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
16.00 CULTURAS: VOCES DE UN MUNDO PLURAL
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
29.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ALTO CONTRASTE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 BÁSQUET FEMENINO. LA UNIÓN VS. LAS NARANJAS
20.30 TICKET AL SHOW
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 SANTIAGO TEATRAL
23.00 PEDALIER
23.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
01.31 EL COLOR DEL DINERO
03.56 VIAJE INSÓLITO
06.21 VIOLACIÓN DE DOMICILIO
08.41 LA BRÚJULA DORADA
10.53 ALTA FIDELIDAD
13.17 INVENCIBLE
15.17 LA BRÚJULA DORADA
17.29 MAREA ROJA
19.49 LA SUPREMACÍA BOURNE
22.00 BOURNE. EL ULTIMÁTUM
TNT
06.36 HORAS CONTADAS
08.34 SOMBRAS TENEBROSAS
10.34 LA MEJOR DE MIS BODAS
12.17 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
14.23 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
16.35 HANCOCK
18.17 SOY LEYENDA
20.03 DE LA CUNA A LA TUMBA
22.00 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
23.47 DALE DURO
01.37 LA BATALLA DE LOS ÁNGELES
TCM
08.56 LOST
09.40 LOST
10.25 LOST
11.09 LOST
11.54 LOST
12.38 LOST
13.22 LOST
14.06 LOST
14.51 LOST
15.35 LOST
16.19 LOST
17.03 LOST
17.50 LOCADEMIA DE POLICÍA 4
19.25 EL INVENCIBLE
21.00 TONTO Y RETONTO
23.00 PUNTO LÍMITE
01.17 NEGOCIOS RIESGOSOS
03.06 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
SPACE
06.33 INVICTUS
08.56 FUEGO CON FUEGO
10.44 TRASH, LADRONES DE ESPERANZA
12.39 DÉJÀ VU
15.05 JOHN Q, SITUACIÓN EXTREMA
17.14 BATMAN
19.36 BATMAN REGRESA
22.00 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 3
23.55 INTO THE DARK
01.34 PESADILLA EN LA CALLE ELM
03.11 REC
CINECANAL
08.30 INFOMERCIAL
09.00 INFOMERCIAL
09.30 INFOMERCIAL
10.00 INFOMERCIAL
10.30 INFOMERCIAL
11.00 MI BODA FAVORITA
12.37 EL PLANETA DE LOS SIMIOS
14.50 LOS PEQUEÑOS FOCKERS
16.35 LOS MILAGROS DEL CIELO
18.40 KUNG FU PANDA 2
20.15 GUERRA DE PAPÁS 2
22.00 LOS CROODS
23.42 DJANGO, SIN CADENAS
02.45 MALDICIÓN ANCESTRAL
04.15 PODER SIN LÍMITES
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
* HOY, A LAS 23, ESPECTÁCULO “SALUD, MADRE DE CIUDADES”, CON FREDDY PÁEZ, ARMANDITO SANTILLÁN, LA DANZA CON LITO TIJERA E INVITADO ESPECIAL: ALFONSO “POCHO” NASSIF.
*SÁBADO 20, A LAS 13, FRANCO ARIAS Y DÚO GÓMEZ CASTILLO.
*SÁBADO 20, A LAS 23, ESPECTÁCULO “HISTORIANDO EL CANTO DE SANTIAGO DEL ESTERO”, CON LOS TOBAS, GRUPO TRINCHEREANDO, LA HERRADURA Y MARCELO LEDESMA.
*DOMINGO 21, A LAS 23, SERGIO Y ALCIRA, QUICHUAMANTA, LOS HERMANOS HERRERA DE LA PLATA.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Nº 2723)
* MAÑANA, A LAS 22, PONIENDO PRIMERA, LOS REYES DE LA NOCHE Y RAMÍREZ CANTINA
* EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.
* EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
*SÁBADO 20, “PEÑA DE ABOLENGO”, CON HORACIO BANEGAS, MARCELO GÓMEZ, BANDA CRIOLLA, LA RONDA LEGÜERA, MUSICXS Y VIAJERXS, HERMANOS SAAVEDRA, RETUMBO ARGENTINO Y WARMIS SOL.
CINES
SUNSTAR
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
19 AL 24/07 -13:40 (Cast) 15:30 (Cast)
17:30 (Cast)
TOY STORY 4 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
19 al 24/07 - 19:20 (Cast)
SPIDER-MAN: LEJOS DE
CASA (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19/07 21:30 (Cast)
El REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
19/07 -14 (Cast) 16:40 (Cast) 19:20
(Cast) 22 (Cast)
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
19/07 -13:20 (Cast) 16 (Cast) 18:45
(Cast) 21:30 (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS
MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
19 AL 24/07 -13:20 (Cast) 15:10 (Cast)
17:10 (Cast)
SPIDER-MAN: LEJOS DE
CASA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19/07 - -19 (Cast) 22 (Subt)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
19 AL 24/07 -14:10 (Cast) 16:15 (Cast)
18:20 (Cast) 20:30 (Cast)
ANNABELLE 3 : REGRESA A
CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
19/07 22:35 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA ESTRENO
CASTELLANO 2D 14:10- 16:40- 19:10- 20:10- 22:40-
CASTELLANO 3D 12:40- 15:10- 17:40-
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D 12:10 - 14:20 -18:30- 20:40- 22:50
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA ATP
CASTELLANO 2D 21:45 -
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 12:00 - 16:30
BTS: BRING THE SOUL (SUBTITULADA) DESDE EL 07 AL 11-08
MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 18:00 HS
SÁBADO 16:00
DOMINGO 20:00