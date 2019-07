18/07/2019 - 21:45 El Evangelio

Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado; los discípulos, que tenían hambre, empezaron a arrancar espigas y a comérselas.

Los fariseos, al verlo, le dijeron: “Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado”.

Les replicó: “¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la Ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendiérais lo que significa “quiero misericordia y no sacrificio”, no condenaríais a los que no tienen culpa. Porque el Hijo del hombre es señor del sábado”.

Reflexión

Parece que Yahveh ha decidido “resetear” la historia del Pueblo elegido, liberarle de la esclavitud en la que está viviendo y reiniciar una nueva derrota histórica, más perfecta, regida por una nueva ley, que va a entregar a Moisés en el Sinaí, más humana, aunque falten aún muchos siglos hasta que Cristo la lleve a la cumbre acercando a Dios y al hombre hasta instaurar la comunión de ambos.

El Pueblo de Dios, que ha nacido con Abraham saliendo de Mesopotamia hasta llegar al Egipto de José, inicia un segundo camino que va a ser largo. A un, suponemos penoso, peregrinar por el desierto durante cuarenta años, va seguir la conquista de la tierra prometida. Y todo ello siguiendo las pautas que Dios da al fundar la Pascua: “Lo comeréis con la túnica ceñida, calzados y de pie”.

La Pascua es, ha sido y será exigente. El camino hacia Dios no tiene descansos, no es un arrancar para hacer altos en el camino, volver, desviarse por rutas pintorescas o entretenerse en la contemplación del paisaje. Una vez que has aceptado unirte al Pueblo de Dios ya tienes que aceptar todas las consecuencias que este hecho trae consigo.