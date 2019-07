Anticiparon que se jugará mañana la quinta fecha del torneo “Antonio Segura”

18/07/2019 - 22:23 Interior

CHOYA, Choya (C) La Asociación del Fútbol Amateur Friense programó para mañana (sábado) la quinta fecha del certamen denominado Antonio “Toño” Segura donde se confirmó a las 13 el inicio del primer encuentro, aunque al cierre de esta edición se determinaría el lugar.

El programa será el que se detalla a continuación: Los Cuervos vs Tiro Federal; Despensa Virgen del Valle vs Autoservicio Hernán; M y M Deportes vs Ferretería Simón; Profesor Veliz vs Influencia; Bar Frida vs Loma Negra y a última hora se producirá el choque entre Barrio Oeste y Los Sanjuaninos.

Las posiciones tienen en la punta a Bar Frida con 9 unidades, mientras que el elenco de Barrio Oeste suma 8 unidades, en la cima de la tabla.