Se juega el cuarto capítulo del apasionante Clausura

18/07/2019 - 23:17 Amateur

Torneo Clausura de los Clásicos Barriales del Norte, hará disputar mañana su cuarto capítulo del certamen Clausura.

Este es el programa completo: en cancha de Mal Paso: Amigos de la 18 vs. Cheetería (C 20); Petic vs. Carn. Los Amigos JRS (C 20); Petic FC vs. Carn. Los Amigos FC (C 30); Calle 13 vs. Rita Car (C 30).

En Suboficiales: Los Pacíficos vs. US Pasaje 346 (C 20); 1º Pasaje vs. Los 3 Amios JRS (C 20); Estrella del Norte vs. Los 3 Amigos FC (C 30); Borges Unidos vs. B. Cáceres (C 30).

En Morumbí de Borges: Los Tenas vs. La Barra (C 20); Juv. de La Banquina vs. Juv. del Gas (C 20); La 203 JRS vs. Barrio Colón (C 20); 7º Pasaje vs. La Unión del Oeste (C 30). En 6º Pasaje: Los Sosa vs. El Milán (C 20); Amigos del 4º vs. La Real Amigo (C 20); Villa Borges vs. El Equipo de Gael (C 20); 6º Pasaje vs. El Bajo de Tarapaya (C 30). En cancha Chañar: El Equipo de Lalo vs. Los Pibes de la 18 (C 20); Santa Teresita vs. Juv. de la Plaza (C 20); Chañar vs. Gas del Estado (C 30); Esmendra vs. Triángulo FC (C 30). En Triángulo: Almafuerte vs. La Gobernador Barraza (C 20); Triángulo Jrs vs. La Puirredón (C 20); Uriarte FC vs. Uriarte FC vs. Juv. del Paseo Colón (C 20); La 23 FC vs. Carro Bar Chara (C 30). En Polideportivo Borges: La 23 Jrs vs. 3º Pasaje (C 20); La 12 FC vs. Hermanos Juárez (C 20); La Fusión vs. La Banda de Mario (C 20); Bánfield vs. Barrio Borges (C 30). En Estudiantes del Deán: La Banda de Pilli vs. Los Pibe de Martín (C 20); Los Pibe de Estuki vs. La Banda de Memo (C 20); Avenida vs, La 203 FC (C 30).En Calle 107: 5º Pasaje vs. Dolche FC (C 20); Estrella Jrs vs. El Bajo de Tarapaya (C 20); Calle 106 vs. Mal Paso (C 30). En El Fondo de Borges: Juveniles de Borges vs. Los Amigos de Gas FC (C 20); Los Pibe del Fondo vs. La Bañadera Jrs (C 20); El Fondo de Borges vs. Carlos Robles (C 30. En La Loma: Juv. de La Loma vs. Los Peregrinos (C 20); JF Ibarra vs. La Barra de Iván (C 20); Los Calamares vs. El Rejunte (C 30). En Villa Grimanesa: Juan Ramón vs. Los Pibes del Primero (C 20); El Toni vs. Pasaje 421 Jrs (C 20); Cheete FC vs. Pasaje 241 FC (C 30). En cancha San Martín: La Esquina de Kenedi vs. Los Ángeles (C 20); San Martín vs. La Juntada (C 20); Q+Q vs. Medalla Milagrosa S.A. (C 30).

En Santa Rosa: El Salvador vs. Pablo VI (C 20); Santa Rosa vs. PSG (C 30): Tigre Jrs. Juv. JF Ibarra (C 20).

En San Lorenzo: Los del Pasaje vs. Súper Sofi (C 20); San Lorenzo vs. La Magallanes (C 20); Los Pumas vs. Calle 4 FC (C 30). En Tarapaya: Detaling FC vs. La Perú (C 20); Juv. de Tarapaya vs. Laureles (C 20); Tarapaya FC vs. Rifa Tuni FC (C 30).