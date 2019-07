Otro domingo para vivir el fútbol en El Zanjón

18/07/2019 - 23:17 Amateur

La Liga Comercial de Fútbol de Santiago del Estero le pone emoción todos los fines de semana al Torneo Anual Marcelo Ovejero y esta vez no será la excepción. El próximo domingo se disputará la novena fecha del certamen para los equipos de las categorías Libre y y C35, respectivamente.

Cabe recordar que la apertura se hará desde las 9.30 en el predio del Sindicato de Comercio en El Zanjón.

La agenda es la siguiente: en cancha 1, 9.30, Polirrubro Castelli vs. OBV Garbarino (C35). 11, Neumáticos del Valle vs. Super Vea (C35). 12, Namaskar FC vs. Despensa La Parada (Libre). 13, Despensa Doñita vs. Óptica Molinari (C35). 14, Ferretería Comercial Colón vs. Las Malvinas Sur (C35). 15, Power Infomática vs. Pritty FC (Libre). 16, San José FC vs. El Príncipe SRL (Libre).

En cancha 2, 9.30, Línea Blanca vs. Pritty FC (C35). 11, Las Malonas FC vs. Sufnaf FC (Libre). 12, O Globo Seniors vs. O Globo Megacotillón (C35). 13, Ferretería Comercial Colón vs. El Rejunte FC Colón (Libre). 14, Tarsil FC vs. Crecer Construcciones (Libre). 15, Escribanía Karam vs. Kiosco Máxima (C35). 16, Termas Unidos vs. Línea Blanca SRL (Libre).