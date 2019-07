El Torneo “Reynerio Edvino Castillo” prosigue mañana

18/07/2019 - 23:19 Amateur

La Liga de Equipos Amigos del Fútbol Amateur (LEAFASE) programó para mañana un nuevo capítulo del Torneo Anual, que lleva el nombre de Reynerio Edvino Castillo.

Los partidos programados en el primer turno comenzarán a las 14.30, con 30 minutos de tolerancia.

Programación

En Ingenieros: Ingenieros vs. Alberdi (C50).

En Obras Sanitarias: Jorge Newbery vs. FM Laser (C50) y Obras Sanitarias vs. Ingenieros AFC (C55).

En Sivipse: Sivipse vs. Sp. Servicios (SM) y Sivipse vs. Aut. Profe Piratas (C50).

En El Tata: Hormiga Paz vs. Puerto Nuevo (SM) y Elect. Cortez vs. Gremio Judicial (C50).

En Atsa: cancha Nº 2, Anestesia vs. Yanda (C50) y Estrella Roja vs. Mokka Eventos (SM); cancha Nº 3, Quirófano vs. Mago Repuesto (C55).

En Upcn: Galácticos vs. El Norte (SM) y Dr. Obrero vs. Telefónicos (C55).

En PVC Banda: Viejos Amigos vs. Contadores (C55) y PVC Banda vs. Yupanqui FC (C50).

En Bioquímicos: Bioquímicos vs. San Ramón (SM) y Bioquímicos vs. Amigos de Beltrán (C50).

En Copse: Copse vs. La Bomba (C55).

Mañana tendrán fecha libre los equipos de UTA FC (SM) y Potencia (C50).