Se destacan las semifinales

18/07/2019 - 23:20 Amateur

Mañana se jugarán las semifinales de la ronda Campeonato del Torneo de Honor 2019, que organiza la Liga Bandeña de Ex Futbolistas.

La programación es la siguiente: C34, Alto Verde vs. El Cruce e Independencia vs. Argentino del Sur (en Belgrano); C40, Villa Suaya vs. Zahuy FC y Bandidos vs. Independencia B (en River Plate); C45, 25 de Mayo vs. San Juan y Argentino del Norte vs. Hual Club (en Argentino del Norte); C50, San Andrés FC vs. Quilmes y San Isidro vs. Irma FC B (en San Juan); C20, Río Dulce C vs. Avenida City y Matadero FC vs. Villa Suaya (en Agua y Energía).

Las finales de la Consuelo se jugarán en Produnoa: 14.20, El Tuscal vs. Alto Verde; 16.50, Diablos Rojos vs. Independiente Media Flor; 15.40, San Javier vs. Besares; 15, Alto Verde vs. Palermo; 16.30, Argentino del Norte vs. Real Avenida.