Eduardo Salvio: “Quiero ganar todo con Boca”

19/07/2019 - 00:20 Mundo Boca

Eduardo Salvio cumplió en soledad con el primer entrenamiento en Boca Juniors y tiró una frase que hace ilusionar a los hinchas de la entidad de la Ribera: “Vengo por todo. Quiero ganar todo con Boca, es el desafío que me pongo, la Libertadores y el torneo”, expresó el flamante refuerzo en el complejo Pedro Pompilio.

Salvio se movió en soledad. Hoy se unirá a sus nuevos compañeros. De todas maneras, no le escapa al desafío de poder ser parte del duelo del próximo miércoles ante Athlético Paranaense, por la Copa Libertadores.

“Estoy preparado, quiero jugar todo. Estoy a disposición del técnico”, aseguró Salvio en rueda de prensa.

El también ex jugador de Lanús y Atlético de Madrid reconoció también que estuvo un tanto ansioso ante la demora en la concreción de su pase a Boca.

“Se cambiaban cosas, se arreglaban otras. En un momento no sabía si iba a continuar (en Benfica) o iba a venir (a Boca). pero lo que importa es que hoy estoy acá y apto para ayudar al equipo”, aseguró.

El volante ofensivo de 29 años, con participación en Rusia 2018 con el seleccionado argentino, contó un par de anécdotas para graficar su simpatía con Boca desde chico.

“Cuando (antes de entrenarse) me cambiaba y me ponía la camiseta de Boca me decía ‘sueño cumplido’. Tengo tantas historias con el club. Cuando era chico junté plata para juntar una musculosa de Boca y la usaba hasta para navidad. Era el fanatismo que sentía en este momento”, reveló.