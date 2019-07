Estudiantes arribó a Cutral Có y Kalinski quedó desafectado

19/07/2019 - 00:24 Deportivo

El plantel de Estudiantes de La Plata se instaló anoche en Cutral Có a la espera del partido de mañana por Copa Argentina ante Mitre y el entrenador, Gabriel Milito, finalmente no contará con el mediocampista santiagueño Enzo Kalinski, quien no se recuperó del cuadro gripal que no le permitió trabajar toda la semana y su lugar será ocupado por Nahuel Estévez.

El equipo tendrá tres caras nuevas con relación al que venció a Sarmiento de Resistencia en el primer partido de la Copa, que serán los refuerzos Angel González y Federico González, más el debut del juvenil Nazareno Colombo, categoría 99 como segundo marcador central.

En la lista de los que viajan al sur también está el otro refuerzo, el uruguayo Diego García, y los juveniles Emilio Emiliano González, arquero categoría 98, y David Ayala, integrante del seleccionado sub 17 argentino, que es categoría 2002 y que cumplirá la semana entrante 17 años.

El equipo que buscará pasar a los octavos de final de la competencia será con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Nazareno Colombo e Iván Erquiaga; Nahuel Estévez, Iván Gómez y Matías Pellegrini; Angel González, Federico González y Edwar López.

Además completan la delegación González, Mauricio Rosales, Facundo Mura, David Ayala, Manuel Casto, Mateo Retegui, Gastón Fernández y Diego García.

Asimismo, restan detalles para que Estudiantes sume a su cuarta cara nueva, el defensor chileno Juan Fuentes, que llegará procedente de O’Higginns de Rancagua.

Como cada vez que el Pincha viaja al interior, recibió el cariño de los hinchas. Esta vez, un nutrido grupo de simpatizantes e integrantes de la filial neuquina se hicieron presentes en el aeropuerto para brindarle un cálido recibimiento al plantel de Gabriel Milito.