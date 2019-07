Manenti aprovechó su chance y va por más

19/07/2019 - 01:11 Deportivo

En los primeros días de pretemporada en Córdoba, Francisco Manenti estuvo a prueba. El volante de 22 años, que también puede desempeñarse como zaguero central, venía de jugar en Perú, pero su pase pertenece a Newell’s, el primer rival del Ferro en la Superliga.

Manenti convenció a Coleoni y firmó como refuerzo ferroviario, pero no se conforma con eso y ahora va por más: quiere estar ante su ex club en la primera fecha de la SAF.

“Me siento de la mejor manera posible, sumando minutos en los entrenamientos, agarrando ritmo. Sobre todo quiero sumar para el grupo”, contó el jugador en diálogo con el departamento de prensa de Central Córdoba.

“En los amistosos (ante Instituto y Camioneros) me sentí bien, seguro, confiado. Quizás me faltó un poco de ritmo, que no lo venía teniendo, eso se va agarrando con el tiempo, con los partidos de fútbol. Y se va agarrando día a día también”, agregó.

Manenti espera poder seguir aportando al equipo en los ensayos. “Vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, siendo seguro donde me toque, ya sea de volante o de central, siempre tirando para adelante y presionando, como le gusta al entrenador”, remarcó.

Manenti se entusiasma con la chance de enfrentar a su ex club, en Rosario. “Ojalá se dé, es una linda coincidencia lo que pasó, siempre tengo la mayor de las expectativas. Ojalá pueda ir a Rosario y hacer un buen trabajo”, señaló. Por último, al hincha le prometió “mucha garra, mucha actitud, no voy a parar de correr nunca”. Y cerró: “les mando un saludo y un abrazo a toda la gente de allá y quiero que sepan que acá la estamos peleando y dejando la vida”.