VIDEO | Ruggeri se emocionó al hablar de Bilardo: “Nos enseñó a ser humildes”

19/07/2019 - 18:48 Deportivo

Sin lugar a dudas el deteriorado estado de salud de Carlos Salvador Bilardo caló hondo en el mundo del fútbol y en especial en aquellos ex jugadores que estuvieron bajo sus ordenes a lo largo de su carrera como entrenador.

Uno de los referentes dentro de ese grupo de ex futbolistas es sin dudas Oscar Ruggeri, que tuvo al "Narigón" en toda la etapa de la Selección (83/90). El Cabezón, tuvo un recuerdo hasta la emoción en Fox Sports.

"Lo quiero recordar como el loco lindo que nos dirigió. Lo quiero recordar siempre bien. El día que fuimos a verlo fue el último que estuvo bien. Con nosotros se reía, nos veía y se reía sabiendo lo que le decíamos. Al otro día empeoró... Me duele en el alma. Son las cosas de la vida. Prefiero recordarlo por lo que nos hizo, lo que nos hizo pasar a mí, nos educó no sólo como jugadores, nos educó en la vida, a ser humildes. Fuimos campeones del mundo y al otro día todo igual. No podíamos estar acá arriba. A seguir respetando a la gente de la misma manera. Cuando yo te digo que voy al banco y hago la cola son las cosas que nos enseñó también. A vivir, a respetar, a cuidar la familia, que era lo mejor que teníamos", dijo Oscar.

"No había que ganar guita. El que jugaba en la Selección si cobraba o no cobraba era lo mismo. Todo eso nos enseñó este hombre", concluyó Oscar.

Mirá el video completo de las declaraciones del ex defensor central de la selección