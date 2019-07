CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de julio de 2019

19/07/2019 - 20:43 Cartelera

CANAL 7

09.30 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. FLICKA

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 CLUB 57

18.45 CINE. TITANIC

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 EL ARQUI

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

13.00 MIRADAS NUESTRAS

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 MIRÁNDOTE

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

22.00 CINE ARGENTINO





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

21.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOOD TRUCKS

22.00 TICKET AL SHOW





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CONDUCIDO

POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

08.31 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

10.55 MISS SIMPATÍA

13.10 EL ENCANTO DE LA BESTIA

14.52 ACADEMIA DE VAMPIROS

16.47 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

19.45 MISS SIMPATÍA

22.00 LEGO BATMAN. LA PELÍCULA

23.55 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

TCM

08.10 LOST - T. 1 - EP. 11 - ALL THE BEST COWBOYS

HAVE DADDY ISSUES

08.54 LOST - T. 1 - EP. 12 - WHATEVER THE

CASE MAY BE

09.38 LOST - T. 1 - EP. 13 - HEARTS AND

MINDS

10.23 LOST - T. 1 - EP. 14 - SPECIAL

11.08 LOST - T. 1 - EP. 15 - HOMECOMING

11.51 LOST - T. 1 - EP. 16 - OUTLAWS

12.35 LOST - T. 1 - EP. 17 - ... IN TRANSLATION

13.20 LOST - T. 1 - EP. 18 - NUMBERS

14.04 LOST - T. 1 - EP. 19 - DEUS EX MACHINA

14.49 LOST - T. 1 - EP. 20 - DO NO HARM

15.33 LOST - T. 1 - EP. 21 - THE GREATER GOOD

16.18 LOST - T. 1 - EP. 22 - BORN TO RUN

17.02 LOST - T. 1 - EP. 23 - EXODUS - PART 1

17.50 TONTO Y RETONTO

19.42 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK

21.29 MIRA QUIÉN HABLA TAMBIÉN

23.00 NEGOCIOS RIESGOSOS

TNT

07.20 HOMBRES DE NEGRO

09.02 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

11.07 SUPERAGENTE 86

13.08 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

14.55 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE - PARTE

17.30 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE - PARTE

19.51 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

22.00 GUARDIANES DE LA GALAXIA

SPACE

07.00 FURIA DE TITANES 2

08.38 BATMAN

10.56 BATMAN REGRESA

13.13 BATMAN ETERNAMENTE

15.29 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

18.18 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

ASCIENDE

21.24 EL HOMBRE DE ACERO

CINECANAL

11.15 KUNG FU PANDA 2

12.55 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

15.20 BAJO LA MISMA ESTRELLA

18.05 LA SAGA CREPÚSCULO. AMANECER -

PARTE I

20.25 LA CHICA DEL TREN

22.00 JUMPER

23.40 DE AMOR Y OTRAS ADICCIONES

UNIVERSAL

06.25 ELEMENTARY - T. 6 - EP. 15 - UN TEMA

DE LA CABEZA

07.15 DR. HOUSE - T. 6 - EP. 11 - EL SECRETO

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 19 - EP.

11 - RIESGO DE FUGA

18.00 SON COMO NIÑOS 2

20.00 MAMÁ POR ENCARGO

22.00 HERMANAS





A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*HOY, A LAS 13, FRANCO ARIAS Y

DÚO GÓMEZ CASTILLO.

*HOY, A LAS 23, ESPECTÁCULO

“HISTORIANDO EL CANTO DE

SANTIAGO DEL ESTERO”, CON

LOS TOBAS, GRUPO TRINCHEREANDO,

LA HERRADURA Y

MARCELO LEDESMA.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

*HOY, A LAS 22, PONIENDO PRIMERA,

LOS REYES DE LA NOCHE

Y RAMÍREZ CANTINA

* EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO,

VULGAR Y SAJRAS.

* EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS

DE ACERO, VULGAR Y

SAJRAS.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

*HOY, “PEÑA DE ABOLENGO”,

CON HORACIO BANEGAS, MARCELO

GÓMEZ, BANDA CRIOLLA,

LA RONDA LEGÜERA, MUSICXS Y

VIAJERXS, HERMANOS SAAVEDRA,

RETUMBO ARGENTINO Y

WARMIS SOL.

FERIA DE UPIANITA

(INDEPENDENCIA PROLONGACIÓN)

*HOY, DE 11 A 19, DARÍO TÉVEZ Y

ULTRAVIOLETA.





CINES

SUNSTAR

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/07 -13:40 (Cast) 15:30

(Cast) 17:30 (Cast)

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/07 - 19:20 (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA

(3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20/ 07 -21:30 hs (Subt) 00:20 hs

(Cast)

21 AL24 /07 -21:30 hs (Cast)

El REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

20/07 -14:00 hs (Cast) 16:40 hs (Cast)

19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast) 00:30

hs (Cast)

21 AL 24/0 -14:00 hs (Cast) 16:40 hs

(Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

20/07 -13:20 hs (Cast) 16:00 hs (Cast)

18:45 hs (Cast) 21:30 hs (Cast) 00:10

hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/07 -13:20 (Cast) 15:10

(Cast) 17:10 (Cast)

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

(2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

20/07 -19:00 hs (Cast) 22:00 hs (Subt)

00:35 hs (Subt)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/07 -14:10 (Cast) 16:15

(Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A

CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

20/07 22:35 hs (Subt) 00:40 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 14:10- 16:40-

19:10- 20:10- 22:40-

CASTELLANO 3D 12:40- 15:10-

17:40-

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 12:10 - 14:20

-18:30- 20:40- 22:50

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA

ATP

CASTELLANO 2D 21:45 -

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 12:00 - 16:30

BTS: Bring the Soul (subtitulada)

desde el 07 AL 11-08

MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES

18:00HS

SÁBADO 16:00HS

DOMINGO 20:00HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS2D Entrada

General: $230

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$150 todos los días

3D Entrada General: $240

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$160 todos los día

