“Se me infla el pecho cuando digo que soy santiagueño”

Armandito Santillán vive un presente soñado desde aquellos tiempos cuando arrancó, a los 4 años, junto con su padre, Armando Santillán, convencido de que el canto nativo era el fundamento y el soporte a ese sueño de trascendencia. Y hoy, con sus 37 años y un largo camino andado, confiesa que ha vivido todo lo que había imaginado.

Ya con tres discos en su alforja criolla de creaciones (“Sendero de chacarera”, “Qué linda es mi tierra” y “Yo canto como mi padre”), Armandito comenzó a recoger los frutos de esa larga siembra. Enraizado en la esencia del canto tradicional, ese que aprendió de su padre y del conjunto familiar Los Santillán, sigue haciendo camino al andar.

En una transmisión en vivo desde la Redacción de EL LIBERAL, reveló su orgullo por ser y sentirse santiagueño, sentimiento que lo expresó con una particular frase: “Cuando salimos de Santiago, nosotros, los cantores de esta tierra, sacamos la chapa de santiagueño. Adonde voy, y como buen santiagueño que soy, se me infla el pecho cuando nombro de donde soy”.

Y en ese andar por los caminos, parafraseando el nombre de su último disco, senderos de chacarera, es convocado en su propia tierra (anoche estuvo en la Casa del Folclorista y hoy en La Banda) y en otras provincias (viene de hacer shows en las ciudades cordobesas de Villa Allende, Unquillo, Río Ceballos y Colonia Caroya). Ahora, se prepara para llevar sus chacareras, gatos, escondidos y bailecitos, ritmos que marcan su estilo, al sur de la Argentina.

“Siempre con un repertorio bien tradicional, comparto con la gente este estilo autóctono que me representa a mí y que llevo por todo el país. Desde niño he crecido en un hogar en donde el canto nativo es lo que se escuchaba y era el contenido esencial de la obra de Los Santillán. Me siento influenciado por la obra de mi padre”, remarcó el autor de “Yo canto como mi madre”, una verdadera loa para el ser que le dio la vida.

Premio Reina del Plata

En este tiempo de cosecha, Armandito logró, este año, un reconocimiento nacional al recibir el premio Reina del Plata como Solista Masculino en Folclore Tradicional. “Es un logro más en mi vida artística”, remarcó en referencia a este galardón que otorga un grupo de periodistas de Buenos Aires.

“Todo esto es el fruto de andar hace años defendiendo lo nuestro. Agradezco a mi familia, músicos, amigos y difusores que siempre me apoyaron y acompañaron”, remarcó con inocultable emoción.l