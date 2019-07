Griselda se llevó los aplausos y 26 puntos

19/07/2019 - 21:29 Pura Vida

Marcelo Tinelli dio inicio a una nueva tanda de Grandes Éxitos que, según supo durante el propio desarrollo programa, no se remiten sólo a las décadas del 80 y el 90. La primera pareja fue la que forman Griselda Siciliani y Nicolás Villalba, quienes hicieron “Come Together” de Los Beatles. También, el conductor le dio una sorpresa a Vanesa García Millán, la histórica coach: descubrió una placa que, en el pasillo, reconoce la trayectoria de Vanesa en el programa. Luego, sí, vino la performance. Y la devolución del jurado. “Me gustó, fue la mejor noche de Griselda”, dijo Ángel De Brito, portador del voto secreto.

“Griselda me encanta como artista, pero todavía no me termina de conmover... No la veo con la misma energía que sí le vi tantas veces en el teatro”, señaló “Pampita”, y tuvo un contrapunto con la coach por su comentario. El puntaje de Carolina, de todos modos, fue bueno: 8.

“Esta fue tu mejor gala, lejos; sos una estrella”, le dijo Flor Peña, y le colocó un 9. “Me gusta que defiendas lo que sos y que te mantengas en la tuya”, comentó Marcelo Polino (6). El BAR, pedido por Polino, dio su visión. “Me pareció una coreografía exquisita, los felicito”, dijo Flavio, y subió un punto. “Me gustó mucho la coreo, vi un ballet”, agregó Laura Fidalgo y también subió la nota.

“Me encantó... Griselda es una diosa”, opinó Pachano, y sumó una unidad. Total: 26 puntos.l