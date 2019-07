FÚNEBRES | 20 de julio de 2019

19/07/2019 - 22:33 Funebres

- Etil Kurán

- Pilar Timotea Chazarreta (Villa Atamisqui)

- Selva Elmina Paz (Forres)

- José María Rodríguez

- Rosa Carpintero de Nellem

- Gerónima Banegas (Amamá)

- Ramona Rosalía Chávez

- Nieves Domínguez

ALEGRE, JUAN CARLOS (Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 8/7/19|. Charito Casanova de Cavallotti y sus hijos hacen llegar su más profundo pesar por la partida del Dr. Carlos.

BARCO, FRANCISCO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/19|. Pocholo Salomón, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este dificil momento. ruega oraciones en su memoria.

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Yo soy la resurreccion y la vida, quien cree en Mi, vive para siempre. Dr. Walter Frias y familia y Prof. Monica Frias y flia, participan con dolor su fallecimiento, piden al Señor fortaleza y aceptacion para su familia.

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Graciela Sauad y flia., Norma Sauad y flia., Eduardo Sauad, Sara Sauad y flia. Adriana Sauad y flia. Acompañan a su familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares y amigos en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Pibe Hoyos, sus hijos Liz, Ramiro y Olga y sus respectivas flias. participan con profunda pena su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y ruegan para que Señor lo reciba y le brinde el merecido descanso eterno.

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Javier Jorge y familia y su madre Pochi, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Compañeras del Departamento de Ciencias Naturales del Instituto San Jorge de sus hijas Analia y Viviana, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Jorge Sonzogni, Patricia Palomo, sus hijos Luisina, Paula y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Desde Tucumán, Nelly Goytia abraza con cariño a su querida amiga Viviana por el fallecimiento de su papá. Ruega a Dios le de a ella, a su hermana Amalia, a sus hijos politicos, a sus nietos y demás familiares la fortaleza necesaria para poder soportar esta perdida tan dolorosa.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Su hija Olga, nietos Natalia, Rocio y Fernando, bisnietos Luli, Luciano, Salvador, Lara, Tobias y Mia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Su hija Sonia, nietas Maria José y Silvina, nietos politicos Martin y Mauricio, bisnietos Juan, Lucila, Santina, Gaspar y Sofia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Señor ya está ante tí recíbela en tu Reino. Su hija Salomé, nietos Alejandra, Ivana, Sebastián, y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Sus hijas Salomé, Sonia y Olga, hijos pol. nietos, bisn.y demás familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados cem. La Piedad, Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Amigas de su hija Sonia; Noné Tain, Nuny Toledo, Magui Santillan, Eugenia Argañaraz y Titina Palomares, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Marta Tain y flia., participa el fallecimiento de la madre de la querida amiga Sonia en este profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Monina Ibañez, sus hijos Claudia y Martin Cespedes con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. CP. Eugenia Roger y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia con oraciones. Ruegan por su eterno descanso.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Dory de Manfredi y flia., participa el fallecimiento de la mamá de su amiga Olguita y demás familiares en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Chela y Cristina Carpintero con sus respectivas familias, acompañan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Walter Trejo, Gizela Macarol y familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Nora Reimundi, sus hijos Norita y Mariano, Romero y Meli, Santi y Berny, participan su fallecimiento y acompañan a su amiga Olguita y flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Amigas de su hija Olga del Bº Autonomia, participan con dolor el fallecimiento de su mamá; Anabel, Nancy, Betty, Mony y Magalí. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Negro Nazar y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Señor ya esta ante ti, recibela en tu reino. Piqui, Graciela, Tere, Maria Ester, Kela, Mery, y Betty Ex compañeras del Centro Experimental del Centenario de su hija Sally, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Su sobrina María del Carmen Carpintero y sus hijos María Josefina y Santiago Piña Carpintero participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Tere Unzaga, Susy Adelia, Rosy Jorge y Elva Amaya participan su fallecimiento y acompañan a Olguita y demás familiares en este doloroso momento.

CHÁVEZ DE SILVETTI, NILA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Ana Barquín de Coronel y su hija Ana Verónica Coronel participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Hernán, hna. política Nena Gramajo y demás familiares. Rogamos oraciones en su querida memoria.

CHÁVEZ DE SILVETTI, NILA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Hogar Nº 1 "Eva Perón" y Jardín de Infantes Nº 106 " Castillo Azul", participan del fallecimiento de la mamá de su compañero de tareas Ariel Silvetti.

CHÁVEZ, RAMONA ROSALÍA (aq.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su hijo Julio Guillermo Ocampo su hija politica Carla Carrizo sus nietos Salvador, Geremias, Estaban Ocampo, sus hnos Alberto, Antonio, Francisca y sus respetivas flia sus restos seran cremados en horas de la mañana SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CHÁVEZ, RAMONA ROSALÍA (aq.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Elisa Gallo participa con pesar el fallecimiento de Rosita y acompaña a sus sobrinos Julio Guillermo Ocampo y Carla Cecilia Carrizo y sus hijitos Salvador, Jeremias y Esteban Vicente. Eleva oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, RAMONA ROSALÍA (aq.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Chela Gallo de Carrizo participa con profundo pesar el fallecimiento de su consuegra y acompaña a sus hijos Julio Guillermo Ocampo y Carla Cecilia Carrizo y a los niños Salvador, Jeremías y Esteban Vicente.

KURÁN, ETIL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Sus sobrinas Isabel Sandillu, y Patricia Abud, y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

MUSE, MIRTA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos Sara Muse, Olga Muse y Cacho Muse participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 12 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo calle Paraná 587.

MUSE, MIRTA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su hermana Sara Muse y su cuñado Pedro Salas participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 12 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo calle Paraná 587.

MUSE, MIRTA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su hermana Olga Muse, sus sobrinos Roxana, Coqui y Pía, sobrinos nietos Franco, Emanuel y Morena participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 12 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo calle Paraná 587.

MUSE, MIRTA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su hermano Juan Carlos Muse, sus sobrinos Rodrigo, Sebastián y Eugenia y sobrinas politicas participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 12 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo calle Paraná 587.

MUSE, MIRTA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su sobrino Marcelo Salas, sobrina politica Claudia Cuellar y sobrinos nietos Marcela, Yanina y Pablo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 12 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo calle Paraná 587.

MUSE, MIRTA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Sus sobrinos Luis, Gustavo y Rita Sayago, sobrinos pol. Doris, Lilioana y Juan participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 12 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo calle Paraná 587.

MUSE, MIRTA CLOTILDE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su sobrina Sandra Salas, sobrino pol. Diego, sobrinos nietos Alvaro, Carla y Lourdes participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 12 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo calle Paraná 587.

PEREYRA, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. El club de futbol de la asociación amateur "9 de Julio" de Fernández, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro compañero y amigo Walter Pereyra y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

PEREYRA, PEDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Victor Araujo, miembros del Departamento Ejecutivo, obreros y empleados municipales participan con dolor el fallecimiento.

RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su esposa Mirta Torressi, hijos Mirta, José María, Ariel, h. pol. Laura Salomón, Alejandro Maglio, Gerardo Monetti, nietos Sofia, Gonzalo, Fede, Guillermina participan su fallecimieto, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Con gran tristeza despedimos al amigo y consuegro, rogando por su alma bendita. Tití Salomón, su esposa Moni junto a sus hijos Laura, Matias y Sol con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. José Pepe Larrosa y Elena y sus familias participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Personal directivo, docentes y de maestranza de la Escuela N' 389 Martin Uriondo, participan con dolor el fallecimiento del Padre de nuestra compañera Mirta Alicia Rodriguez Torressi.

RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Walter Trejo, Gizela Mararol y familia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Su consuegra Salomé Nellem de Maglio, sus hijos, hijos politicos y nietos, participan su fallecimiento con dolor y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Tus amigos Cristina y Alfredo, los acompañamos a la familia en este dolor. Que Dios lo guarde en la Gloria. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. CP. Eugenia Roger y flia., participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda la flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Familia Sosa, participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Quelo, Acompañan a la flia.en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Eugenio Ledesma, Tomasa Belen, Joaquin, Lucrecia y Guille, participan con profundo dolor la partida de nuestro querido amigo Quelo y rogamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino. Negro Nazar y flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROJAS, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/19|. Silvia Llavar y Anita Castiglione y familia participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Marta y sus hijos

SÁNCHEZ, MARTHA SUSANA (q..p.d.) Falleció el 15/7/19|. Adriana Ledesma, Ana Clara Merino y María Cecilia Ise, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su compañero de trabajo Eward Suárez. Ruegan oraciones en su memoria.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19 |. Ricardo Touriño, sus hijos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo y Virginia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Romina y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SARMIENTO, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19 |. Zuny Terrera, sus hijos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo y Virginia Touriño y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a Romina y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SIRENA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su hermano Dr. Juan José Sirena, hna pol. Teresita Bearzi, sobrinos Santiago Natalia, Francisco, Milagros y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio Parque de la Paz, servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SIRENA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Elsa Di Piazza participa su partida y acompaña con gran afecto a su familia en estos momentos de dolor.

SIRENA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Socios y personal de Instituto de Cardiología SRL participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIRENA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Socios y personal de Pisa SRL participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIRENA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Menucho y Cary Sirena y sus respectivas familias despiden al querido primo Tinqui con enorme dolor.

SIRENA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Querido primo, te recordaremos siempre con la misma ternura que irradiabas. Tus primos Ángel Sirena y Cristina Cerviño, sus hijos Matías y Erin Davis, Ángel Augusto, Florencia y Juan Ortiz de Zárate y Agustina Sirena, sus nietos Valentina y Federico acompañan con inmensa tristeza a Meneco y familia.

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su hijo Rubén Toscano y flia., su esposa Silvina y nietos Santino y Franchesca, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos por su eterno descanso, que Dios lo tenga en su Santa Gloria y brille para él la luz que no tiene fin.

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Graciela Toscano, Raúl Lorenzo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Dr. Roberto O. Encalada, su esposa Emma Silvia Finno, sus hijos Maria Belen, Roberto y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones por el descanso en paz de su alma y la cristiana resignación de toda su familia.

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. El Dr. Pedro W. Orieta, hijos Ignacio ( Nacho ) y Carola Orieta Toscano, Ana Regatuso y Fabian Sperman, participan el fallecimiento del querido Pepe y elevan oraciones por su eterno descanso.

VEGA, LEANDRO RUFINO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Su esposa Maida Paez, hijos Omar, César, Damián, María Eugenia, nietos, Marisol, Malena, Máxima, Aimara, Maciel, Tiziano, h. pol y demás fliares. participan su fallec. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VIDAL RUIZ, NORA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Eduardo Alejandro Amado, Graciela Cura de Amado y Eduardito Amado acompañan a su hijo Carlos y a sus padres en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

VIDAL RUIZ, NORA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Su compañera Patricia Nabac, acompaña a toda su familia en estos tristes momentos. Ruega oraciones en su memoria.

VIDAL RUIZ, NORA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Luis E. López y Gloria Cárdenas, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan penosa circunstancia.

VIDAL RUIZ, NORA JOSEFINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|.Charito Casanova de Cavallotti abraza con profundo dolor a sus padres y eleva oraciones por el descanso de su querida ex alumna.

LERMA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/08|. Yo soy la luz del mundo, quien me siga no andará nunca en tinieblas sino que tendrá luz, la luz de la vida (Juan 8-11). Hace 11 años que fuiste al encuentero de nuestro Señor, todavía te extraño y me haces mucha falta, dejaste mi corazón roto y todavía llora. Por el descanso de tu alma tu esposa María Luisa, hijos, nietos rezaremos en la misa de la Catedral a las 20 hs. Te amamos.

SANTILLÁN GUZMÁN, MARTA ESTHER 100719 (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/19|. Reina madre querida, tus alas te elevaron junto al Altísimo aunque mi corazón no está preparado para asumirlo, me reconforta sentir que estas descansando en paz y ten la plena seguridad que somos muchos quienes sentimos tu ausencia física, pues en nuestros corazones vivirás eternamente. Tu hija, nieta, hermanos y demás fliares, agradecen a quienes nos acompañaron en estos dolorosos momentos e invitamos a rezar por tu eterno descanso al cumplirse 9 dias de tu fallecimiento hoy a las 19 en Capilla Nuestra Señora del Valle, sita en calle 12 de Octubre Esquina San Juan. Elevamos oraciones en tu querida memoria.

SILVA, CRISTIAN FERNANDO (Poroto) (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/19|. Hijo querido al cumplir 3 meses de tu partida solo le pido a nuestro Señor resignacion, es un dolor inmenso que no puedo más, querido hijo haberte perdido. Sus padres Norma y Domingo, sus hnos. su hija Evelyn, sus primos, sobrinos y demás familiares invitan a la misa hoy sabado a las 20 hs en iglesia La Inmaculada.

PÉREZ, ELIZABETH DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/19|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Y esa eres tú querida Liz. Siempre serás nuestro ángel de luz que ilumines nuestras vidas. Tu hermano Hugo, hna. pol. Estela, sobrinos Verónica y flia. Patricia y flia. Germán, Romina y Bruno invitan al responso que se realizará a las 16 hs. en el Jardín del Sol al recordarse los nueve días de tu partida.

SUÁREZ DE DÍAZ, NELLY ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/95|. Mami: siempre se te extraña, tu ausencia duele muchísimo. Hoy hace 24 años que te mudaste a nuestros corazones y te mantienes viva en nuestras memoria Te amaremos siempre. Tus hijos nos reuniremos hoy a las 15,30 hs. en el cementeiro Parque de la Paz para recordar un año más de tu partida. Se ruega una oración en su querida memoria.

GIMÉNEZ, OMAR OVIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/19|. Su sobrino José Luis Villalva, su mamá Daniela y familia, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HOYOS, LILIANA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Sus padres Mirta Hoyos y Jose Luis Lazarte sus hnos Soledad, Rosa, Vanina, Jose, Facundo, Benja, Paola,tios sbrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TLE 4219789.

JORGE, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. ''Que brille la luz que no tiene fin''. La Coop. del Hogar de Ancianos Jesús de Nazaret, participa el fallecimiento del papá de Cacho Jorge, gran colaborador de dicha Intitución. Ruegan oración en su memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR DR. ING. FORESTAL (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Amado papá: hoy se cumplen 2 años de tu partida a la Casa del Señor. Que largo se nos hizo todo este tiempo sin tu presencia. Que vacío tan profundo y doloroso quedó en nuestras vidas. Te extrañamos tanto que duele...Tu sabiduría y consejos nos acompañan día a día, en cada momento de nuestras vidas. Nos consuela sabe que allá en el cielo estás junto a mamá y junto a familia y amigos muy queridos. Tus hijos Héctor Eduardo y Rosa Melina Coronel, invitan a la misa que se celebrará hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs.

YANCE DE ARCE, NÉLIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/07/09|. Tus hijos Hector Omar, Marisa y Cristian Arce, al cumplirse el decimo año de tu partida hacia el reino del Señor, te recuerdan y te extrañan con dolor y a la vez con la alegría de haber sido tú, nuestra incomparable madre, se invita a la misa que se oficiará en la iglesia Santiago Apóstol mañana domingo a las 20 hs. De nuestra parte y hacemos extensiva esta conmemoración a todos los vecinos, amistades, familiares y muy expresamente de nuestra parte tus hijos que nunca te olvidarán (Negrito Arce).

BANEGAS, GERÓNIMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Sus hijos Liliana, Ana, Belen, Dina, Walter, Hugo, Chiqui, Chicho, Lucho, Mierta, Adrian h. politico nietos bisnietos y tataranietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Amama Dto Moreno SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TLE 4219789.

CHAZARRETA, PILAR TIMOTEA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Sus hermanos Ester, Alberto, Florencio, Romulo, Marcos, Leopoldo, Pedro, Torobio, Sobrinos, Hermanos Politicos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

LÓPEZ, JULIÁN REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Sus hijos, sobrinos, amigos y demás familiares participan su fallec. sus restos serán inhumados cementerio zonal, casa de duelo Remes Dto. Capital. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PAZ, SELVA ELMINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Sus hijos Gladis, Hector, Yudith, Sole, Oscar, Ruben, Patricia, Alejandra, Isabel, Ramon, Rodrigo, Jorge, Diego, Ana, Rosa, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio de Forres. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.