El lunes 22 finaliza el plazo para la recategorización de los monotributistas

El lunes próximo vence el plazo para la recategorización del monotributo, en el cual revistan alrededor de 35 mil santiagueños, a la par que profesionales de ciencias económicas plantearon dudas sobre la eficacia de este régimen, a partir de la obligación de facturar electrónicamente.

En este régimen se encuentran comprendidos alrededor de 3.150.000 monotributistas, de los cuales 550 mil son los “sociales”.

“Por lo tanto, 2.600.000 personas van a tener que sumar sus facturas del período julio 2018 a junio 2019 y observar si facturaron dentro de su categoría o si deben cambiar a una mayor o, a una menor”, explicó el CPN Vicente Lourenzo, titular de la consultora LP.

El profesional explicó que una gran mayoría de contribuyentes, tuvieron la obligación de facturar electrónicamente, “por lo que quedaron registrados los montos en la Afip”.

“Esto significa que, por usos y costumbres de no facturar, muchos de ellos van a quedar encuadrados en una categoría menor”, puntualizó Lourenzo, quien integra la Comisión Problemática Pyme del Consejo de Ciencias Económicas.

No obstante, aclaró que la Afip “también conoce los gastos incurridos principalmente con Tarjeta de Crédito y el monto de facturas recibidas: esto desnuda una realidad del régimen, porque al no tener costumbre de facturar, no hay forma de justificar ingresos que solventen el pago de la tarjeta”.

Por ejemplo -señaló- si un psicólogo se encuentra inscripto en la Categoría D cuyo tope es de $ 414.383 anuales y que desde el 1 de diciembre de 2018 debió facturar electrónicamente, se va a encontrar que solo facturó de julio a noviembre de 2018 $ 60.000 y otros $ 21.500 de diciembre 2018 a junio 2019.

“El problema radica en que la Afip, sabe que en ese período consumió con Tarjeta la suma de $ 400.000. Y el organismo generará un requerimiento de información para que justifique de dónde obtuvo los fondos para poder pagar”, evaluó.l