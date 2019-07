“Te voy a matar si te veo con alguien”, amenazó a su ex al encontrarla en la calle

20/07/2019 - 01:36 Policiales

LAS TERMAS, Río Hondo (C) La Justicia dispuso una restricción de acercamiento en contra de un sujeto que habría amenazado a su expareja en la vía pública, según revelaron las fuentes policiales consultadas.

La denuncia fue interpuesta por una mujer de 25 años que reside en la localidad de Loma del Medio, en el interior del departamento Río Hondo, quien denunció ante las autoridades que su ex pareja -con quien no tiene hijos en común- no la deja en paz, la molesta y la persigue por todos los lugares que ella frecuenta.

En relación a esta denuncia, la denunciante manifestó que cuando caminaba en compañía de su hija menor de 3 años por la zona del mercado municipal el jueves pasado, de repente se le acercó el denunciado. Lejos de comportarse en forma pacífica, habría comenzado a agredirla verbalmente manifestándole lo siguiente: “Te voy a matar si te veo con alguien”, y se retiró del lugar con rumbo desconocido en un motocicleta.

La mujer señaló que no es la primera vez que su ex pareja la persigue por los lugares que ella transita en la ciudad. Tomó intervención la Fiscalía de turno y dispuso que se le descargue a la víctima la aplicación Santiago Protege y se notifique de una restricción de acercamiento al denunciado. l