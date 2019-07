Hurtado, Mac Allister y Salvio fueron presentados como flamantes refuerzos

20/07/2019 - 01:53 Mundo Boca

Los futbolistas Eduardo Salvio, Alexis Mac Allister y el venezolano Jan Hurtado fueron presentados ayer como nuevos refuerzos de Boca Juniors para la temporada 2019/20.

“Estos son los tres refuerzos que tenemos para sumarle jerarquía al plantel y estamos muy contentos de poder contar con ellos”, expresó el presidente Daniel Angelici, quien tomó la palabra en el inicio de la conferencia de prensa.

“Este es el mejor regalo que le podía hacer a mi mamá y a mi también. Estoy cumpliendo un sueño de vestir estos colores. Soy optimista y ya quiero estar dentro del campo ayudando al equipo. Estoy disponible para el técnico, después será decisión de él”, dijo Salvio, quien manifestó sus ganas de jugar el miércoles ante Athlético Paranaense, en Curitiba, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

“No hablamos tanto de lo táctico, pero sí sé dónde quiere que juegue. En estos días me iré incorporando al juego que él quiere, y se verá”, sostuvo el “Toto” sobre el entrenador Alfaro.

Por su parte, Alexis Mac Allister comentó: “Estoy cotento, soy hincha de este club, pero no vengo sólo a cumplir un sueño, no vengo a pasear, vengo a jugar y a hacer historia en este club”.

“Cuando juego al fútbol trato de disfrutarlo, la palabra presión no entra en mi diccionario. He aprendido a convertir las palabras negativas en positivas, y yo la palabra presión prefiero convertirla en responsabilidad”, dijo el ex Argentinos.

“Es una gran alegría y orgullo y más para mi familia, estoy muy feliz”, resaltó Hurtado, quien de esta forma será el primer jugador venezolano en vestir la camiseta “Xeneize”.

Angelici

Daniel Angelici afirmó que ningún jugador del plantel se irá antes del 1 de agosto “en el caso de que así lo quiera el entrenador” Gustavo Alfaro, fecha posterior a los dos partidos ante Paranaense de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Al respecto, el único caso que podría ser contemplado si el DT xeneize lo avala, es el de Darío Benedetto, quien ya tiene todo arreglado con el Olympique de Marsella y podría viajar en los próximos días. Y esto es así porque Alfaro cree que ya no le conviene contar con un futbolista que no quiere jugar más en Boca.

En rueda de prensa realizada en el predio de Casa Amarilla, el dirigente -cuyo mandato vence en diciembre próximo sin posibilidad de reelección- dijo que la propuesta del club francés por Benedetto llegó por escrito (16 millones de euros) y todo indica que se concretará a la brevedad.

El “Pipa” jugó anteayer unos minutos para los suplentes en los amistosos ante Atlético de Tucumán, mientras el jugador y sus allegados señalan que está afectado por una tendinitis. Si el cuerpo técnico lo incluyera entre los convocados para jugar en Brasil el próximo miércoles ante Paranaense, irá con seguridad al banco de suplentes.

En cuanto a Nahitan Nández, Boca ya tendría todo acordado con el Cagliari de Italia por 16 millones de euros, que si bien no se aproximan a los 22 millones de dólares de la cláusula de rescisión del volante uruguayo, sumarían algo más a las arcas boquenses.

Por otra parte, Angelici se refirió al fallo del TAS sobre la final de la Copa Libertadores perdida con River en diciembre pasado en Madrid.

“Un fallo adverso en el TAS sería un mal antecedente”, consideró el dirigente.

“Los partidos hay que jugarlos dentro de un campo de juego. Pero lo que está escrito hay que repetarlo y por un artículo específico sobre el tema, en 2015 a Boca no se le permitió jugar los 45 minutos que faltaban”, defendió su postura el “Tano”. Boca viajará a Brasil el lunes, de cara al partido ante Atlético Paranaense el miércoles 24. La revancha se jugará en la Bombonera el 31 de julio. l