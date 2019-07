Daniele De Rossi se quedará en Italia hasta que se libere un cupo

20/07/2019 - 01:53 Mundo Boca

El mediocampista italiano Daniele De Rossi permanecerá en Italia hasta tanto no se resuelva la situación del cupo de extranjeros, por lo cual su llegada a Boca Juniors recién se definirá la semana entrante.

En principio había sido anunciado que el volante, de 35 años, llegaría hoy al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en vuelo de la compañía Alitalia (AZ680).

Sin embargo, una fuente muy cercana a la negociación confesó anoche que “(Daniele) De Rossi no llegará a la Argentina hasta tanto no se resuelva el tema del cupo de extranjeros. Sería una desprolijidad que el italiano llegase y no se pueda ni siquiera entrenar”, consideró el vocero.

Hasta el momento, la entidad de la Ribera tiene en sus filas al paraguayo Junior Alonso, a los colombianos Jorman Campuzano, Frank Fabra y Sebastián Villa, al uruguayo Nahitan Nández y al venezolano Jan Hurtado, recientemente incorporado. Para que arribe De Rossi debería irse alguno de ellos (Nández es pretendido por Cagliari de Italia) o bien Fabra debería adquirir la ciudadanía argentina, tal como parece, ocurrirá el próximo 6 de agosto.

“No tiene sentido hacer venir con tanta anticipación a (Daniele) De Rossi. Se le dijo que cuando se libere el cupo vendrá en forma automática”, estimó la fuente consultada.

Más allá del deseo del propio De Rossi, la operación no está finiquitada. El propio presidente del club, Daniel Angelici, manifestó ayer que en “un 99 por ciento” el italiano será jugador “xeneize”.

“Tener un campeón del mundo en el plantel, que no son muchos, jerarquizará al equipo y le hará muy bien al fútbol argentino”, agregó el máximo directivo de la entidad.

“Me da mucho orgullo que un jugador italiano de su jerarquía diga que quiere terminar su carrera en Boca”, elogió Angelici.

“Tenemos que respetar los tiempos porque no quiero que digan Boca trajo un extranjero y no tiene cupo”, sostuvo el presidente de Boca.l