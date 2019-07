Natalia Vera, por un lugar en los Juegos Olímpicos a pesar de su gravísima lesión

20/07/2019 - 13:19 Deportivo

Natalia Vera tiene 20 años y está entusiasmada con su participación en los próximos Juegos Panamericanos de Lima, donde buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año. Al mismo tiempo, se entrena para competir en los próximos Juegos Paralímpicos.

Te recomendamos: "Santiago ganó y mañana irá en busca del ascenso"

Cuando tenía apenas tres años tuvo un accidente que la llevó a perder la vista de su ojo izquierdo, y en los últimos meses ha sufrido una seria reducción de la visión en el derecho.

“Es algo que por ahí no se puede terminar de digerir. Es bastante difícil para mi carrera deportiva. En este caso la UCI vio lo que es mi trayectoria, y se enteraron de mi discapacidad y el hecho de que muchas veces me caí de la bicicleta por no poder ver a mi rival o detectar que se me rompió un neumático. En mi caso de un ojo no veo nada, y el otro está perdiendo la visión, en un año perdió un 30 por ciento”, expresó Vera en una entrevista con La Nación.

Y agregó: “Por eso estamos viendo si los clasificadores me aprueban para que compita en el paraciclismo y poder estar en ambos Juegos. Es un cambio. La verdad que de un accidente que tuve con una bicicleta, a competir con ella, ya es muy difícil. Porque uno por ahí sueña y quiere, pero acá lo deportivo pasa a ser algo más emocional, y es bastante feo. Espero clasificarme y contar con el apoyo de la gente para poder afrontar este cambio”.

A principios de este año, fue elegida para realizar un entrenamiento exclusivo, en Suiza, y la Unión de Ciclista Internacional le aconsejó pasarse al paraciclismo.

Te recomendamos: "Galíndez volcó toda su sabiduría ante los atletas"

La atleta contó que hace un año le dijeron que tiene un agujero en la retina del ojo izquierdo y que la lesión es incurable. El hecho de que su visión se siga reduciendo en el otro ojo la llevará a no poder competir en convencional.

“En paraciclismo se compite con un tándem, una bicicleta doble y en modalidad fondo. Es muy difícil la coordinación, mantener la concentración y el pedaleo coordinado a ritmo entre los dos. Mi compañera, de clasificarse, va a ser Micaela Barroso. Por eso, a pocas semanas de los Juegos ya empezamos a entrenarnos y a conocernos, porque es mucho trabajo”, manifestó la joven santiagueña.

Y añadió: “Tengo que cambiar la cabeza, porque pasaría a ir atrás en la bicicleta, a no dirigir y tener que coordinar con otra. Es algo nuevo pero me entusiasma. Además me contactó el entrenador de la selección, Martín Ferrari, me explicó más detalles, me invitó a entrenarme con ellos y a prepararme a ese nivel que es totalmente diferente”.

Te recomendamos: "Santiago vibra con la primera fecha del Campeonato Argentino de Duatlón"

“Voy por todo a Lima. Los primeros tres clasifican a los Juegos Olímpicos, así que apunto a eso. Estos serán mis primeros Juegos Panamericanos y me ilusiona mucho ver lo que será la experiencia de la Villa, compartir experiencias, conocer a los mejores atletas, medirme con la elite. Tengo un sueño, y voy a cumplirlo”, cerró.