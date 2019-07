Europa canta y baila al ritmo que le imponen artistas de Santiago del Estero

20/07/2019 - 20:44 Pura Vida

Bailarines y músicos santiagueños que integran el Ballet Folclórico Latinoamericano (Bafolse) y el Ballet Folclórico Perfume de Carnaval, deslumbran con su arte en países europeos. Los artistas del Bafolse lo hacen en Bulgaria y Rumania, mientras que los de Perfume de Carnaval se destacan en Italia. Ambos cuerpos de baile permanecerán de gira en el Viejo Continente hasta agosto. El inicio de jornadas exitosas que aventuran un camino de gloria.

Perfume de Carnaval embelesa a la bella Italia

El Ballet Folclórico Perfume de Carnaval inició su gira por Europa con una presentación en Castelforte, al norte de Roma, Italia, en el marco del 3º Festival Delle Torri.

Compuesto por 16 bailarines, el ballet forma parte de la Asociación Internacional de Folclore Latinoamericano (AIFL), y en este recorrido que se prolongará por 30 días estarán acompañados por el grupo Delestero, y los cantantes Lidia Rivadeneira y Federico Palomo Racedo, además de la comunicadora social Fernanda Ormaechea, encargada de prensa.

Los santiagueños representan la única delegación folclórica argentina, y están bajo la dirección general de Amhed Assefh y la dirección artística de Sebastián Ramírez, además, comparten escenarios con grupos de Serbia, Colombia, México, Ecuador, Italia e India. El martes 23, los integrantes del Ballet Folclórico Perfume de Carnaval, que tendrán a diario entre dos y tres presentaciones en teatros, espacios abiertos y desfiles, partirán hacia otro festival en el mismo territorio de Castelforte Latina (Lazio), a donde permanecerán hasta el 28 de julio, y desde ahí irán bajando en su recorrido hasta llegar a Catania, Sicilia.

La gira del Ballet de Santiago del Estero fue declarada de interés cultural por la subsecretaria de Cultura de la Provincia y de la Municipalidad, y en su currículum ya cuenta con presentaciones anteriores en México, Costa Rica, Perú, Ecuador.

El Bafolse exhibe su excelencia en Bulgaria y Rumania

El Ballet Folclórico Latinoamericano Santiago del Estero (Bafolse) inició una nueva gira artístico-cultural internacional para participar en festivales que se desarrollarán en Bulgaria y Rumania, ambos países situados en el sureste del continente europeo.

La agrupación participa especialmente invitada por la organización del 22º International Folklore Festival Veliko Tarnovo, el mayor evento internacional de folclore en los Balcanes, organizado por la Sección Nacional Cioff Bulgaria, con reconocimiento oficial de la Unesco.

Dicha organización programó para el elenco una gira artístico cultural que incluye el evento aludido, hasta el próximo sábado 27, la ciudad de Varna, el festivales Hora Of Ancestors Folklore Festival, en Vaslui, Rumania del 2 al 6 de agosto, el International Folklore Festival “The Golden Fish”, del 7 al 12 de agosto en Tulcea, Rumania, y The International Folklore Festival “Hora Mare” (The Large Round Dance) del 12 al 19 agosto Calarasi, Rumania.

La delegación está integrada por 24 bailarines, cuatro músicos y tres directivos. Desde el Bafolse indicaron que “la Embajada Argentina en Bulgaria ya ha tomado contacto con el elenco, anoticiados de las representaciones que se harán en ese país, y se han puesto a disposición de la delegación para cualquier tipo de colaboración que necesite”.

El repertorio que se pone en escena consta de un variado recorrido por las distintas regiones de nuestro país como el Litoral, la música del norte, el tango y el folclore santiagueño.