Indican que los precios de la mercadería siguen en alza, pero a ritmo más lento

20/07/2019 - 20:57 Economía

Los supermercadistas locales se refirieron a la situación actual en que se encuentran los precios, así como también a cómo influye el nuevo escenario en el consumo, a la par que brindaron una perspectiva de cómo vislumbran la situación en las próximas semanas.

Mientras el Indec marcó esta semana un índice de Precios al Consumidor de 2,7% en junio, con una caída con respecto del 3,1% de mayo y 3,4% de abril, este índice oficial acumuló un 22,4% desde inicios de año. Además, en junio tuvo lugar la primera caída interanual de la inflación en seis meses, ya que fue de 55,8% mientras el mes anterior había sido de 57,3%.

Esta situación, tuvo un correlato más suave en la percepción de los supermercadistas locales, tanto en las grandes superficies como en los negocios de capitales locales.

“Lo que se puede decir es que hay empresas proveedoras que no han aumentado los precios este mes, otras han bajado un poco el ritmo del aumento y por ejemplo han subido un 5%, no un 7 ni un 8%, pero también hay otras que han incrementado hasta un 10% porque quizá el mes anterior no subieron. Por eso puede ser que haya una pequeña desaceleración en el incremento de nuestros proveedores”, señaló Enrique Westberg, propietario de la cadena de supermercados local Nataly.

Agregó que “ante la necesidad de vender, eso nos lleva a nosotros a plantear muchas promociones, incluso con pérdidas en algunos artículos, pero todo en función de atraer gente para reactivar un poco el consumo. Diría que es más el esfuerzo de los comerciantes locales que de las empresas en el tema de reducir los costos y las ofertas que se están presentando. Los proveedores locales sí colaboran mucho, por la relación que tenemos, para armar ofertas en conjunto y compartir márgenes de descuento”, destacó.

Puntualizó: “Diría que podemos decir que hay una pequeña desaceleración de costos de proveedores, insignificante. Algunos hemos tenido en ciertos rubros hasta 10% de aumento. A futuro, la sensación es que puede mejorar el consumo por el año electoral. El dólar estable genera más tranquilidad e incentiva a mayor gasto, además del incentivo que está aportando al consumo el gobierno provincial”. Añadió que “nosotros vamos a seguir implementando promociones todas las semanas y cuanto más estabilidad haya, mucho mejor para implementar este tipo de acciones”.

Por otro lado, el propietario de otro supermercado, Juan Carlos Cremaschi, señaló que “lo que se pude ver en nuestros proveedores es que van aumentando a un ritmo más despacio los precios, y en menos cantidad de puntos. No hay aumentos generalizados de un 10%, pero sí hay de un 2 ó 3% en varios productos. Ahora ya no es tan automático el aumento de precios”.

Agregó que “en cuanto al consumo, este mes ha venido acompañado de muchos incentivos. Por eso se nota un pequeño repunte y va a repuntar más con el tema del bono. Por eso vamos a redoblar las promociones porque sí rinden efecto cuando hay dinero en la calle y se pueden hacer precios más estables”.

En este sentido, dijo que “se eligen los productos que sabemos no van a aumentar y tratamos de promocionar más las segundas marcas, porque los que menos respetan este escenario son las marcas líderes como la Coca, que aumentan y después te avisan”, indicó el titular del súper Oriente.

Señalan que no hay bajas, pero sí “una cierta estabilidad”

Desde una de las grandes superficies comerciales radicadas en la provincia, Ariel, uno de sus encargados, indicó que “diría que más que una baja en los precios, hay una cierta estabilidad. No es en todos los productos ni en todas las marcas, pero hay proveedores que han moderado las subas que venían casi en forma automática de 3 ó 4% todos los meses. Ahora hay algunos que este mes no han incrementado precios, otros suben ahora, pero no subieron el mes anterior. Está todo muy complejo, hay una baja del consumo que se siente y productos que aún en segundas marcas están altos, como los quesos o la leche”, indicó.