Discípulo es quien escucha a Jesús

20/07/2019 - 21:38 El Evangelio

Después de la narración del “samaritano misericordioso”, Lucas concentra la atención de sus lectores en la continuidad del viaje de Jesús hacia Jerusalén. En una aldea de ese trayecto, Jesús hace un alto en su camino para visitar a Marta y María. Marta esta atareada con los preparativos del servicio y María, sentada a los pies de Jesús escuchaba sus palabras. De pronto, Marta se presenta ante Jesús y reclama su intervención para que María la ayude en los preparativos. Ante esto, Jesús le dice: “Marta, Marta, estás muy nerviosa y te preocupas demasiado por todos los detalles; en realidad, sólo hay que preocuparse de una cosa, María, de hecho, ha escogido la mejor parte, y ésa no se le quitará”.

En el relato, la escucha de la Palabra es lo único necesario. Marta quería agasajar a Jesús con un espléndido banquete, pero el Maestro le recuerda que por encima de esta noble acción de servicio está la escucha de su Palabra. Ahí radica el verdadero servicio (diakonía), lo verdaderamente importante es prestar atención a las enseñanzas del maestro, más que proveer a sus necesidades físicas.

Lucas nos quiere enseñar que para ser discípulo hay que escuchar a Jesús, y presenta a una mujer en actitud de discípulo, sentada a sus pies, escuchando su Palabra. No deja de ser sorprendente que en una sociedad que minusvaloraba a la mujer, y que no la consideraba sujeto activo de la vida social y religiosa de su pueblo, Jesús no sólo la recibiese como discípula, sino que además el Evangelio de Lucas la presenta como modelo ejemplar. Jesús fue amigo de las mujeres, y promovió su inclusión en la sociedad.

Conclusión

Jesús comunica el misterio amoroso de Dios, con palabras y gestos que muestran su misericordia. El hacernos sus discípulos supone el llamado de Jesús, él nos invita a ser parte de su proyecto de Reino. Por eso, nos habla al corazón, nos revela lo que aprendió junto al Padre Dios. Y nosotros, sus discípulos, lo escuchamos, aprendemos de él y lo imitamos. La escucha de la Palabra es la respuesta de fe al llamado de Jesús, nos vamos haciendo discípulos mientras escuchamos sus enseñanzas, las recibimos con alegría en el corazón, nos disponemos a cumplirla, aún con nuestras miserias y debilidades a cuesta, porque creemos en él, nos conmueve su amor por la vida, por sus hermanos, por el Reino que anunció e hizo presente con pasión. El discípulado nace en la escucha de la Palabra: “que quieres de mí Señor, que quieres de nuestro pueblo”. Escuchar su palabra, siempre actual, para discernir la voluntad de Dios. María es un ejemplo de discípulo, porque privilegia la escucha de la Palabra a todo lo demás, sin esa escucha el seguimiento sería superficial, sin compromiso, sin gratitud.

¡Escuchar a Jesús, esa es la cuestión!