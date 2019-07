Natalia Vera podría correr en Lima en el paraciclismo

21/07/2019 - 00:26 Deportivo

Natalia Vera sufrió un accidente en su bicicleta cuando tenía tres años, a consecuencia de ello perdió la visión de su ojo izquierdo. Lejos de alejarse del deporte que le condicionó la vista, eligió sobreponerse para hacerse fuerte y clasificar a Lima 2019 e ilusionarse con Tokio 2020.

Pero a comienzo de este año, en un viaje a Suiza para el que fue seleccionada junto a Farid Suárez, la Unión de Ciclismo Internacional se acercó a hacerle una sugerencia que cambió por completo su realidad: pasarse del ciclismo al paraciclismo. En un principio la asustó, le desmoronó sus aspiraciones, pero luego tomó conciencia, lo entendió y comenzó a entrenarse. “Es algo que por ahí no se puede terminar de digerir. Es bastante difícil para mi carrera deportiva. En este caso la UCI vio lo que es mi trayectoria, y se enteraron de mi discapacidad. En mi caso de un ojo no veo nada, y el otro está perdiendo la visión. En un año perdió un 30 por ciento”, explica la atleta, que de ser aceptada podrá clasificar en ambas modalidades. “Por eso estamos viendo si los clasificadores me aprueban para que compita en el paraciclismo y poder estar en ambos Juegos”, indicó.