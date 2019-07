FÚNEBRES | 21 de julio de 2019

21/07/2019 - 01:58 Funebres

Sepelios Participaciones

BOCCI, ALFREDO (Q.E.P.D.) Falleció el 19/7/19|. Sus primos Princesa, Gordo y flia. participan con mucho dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados hoy en la ciudad de Córdoba. Se ruega una oración en su querida memoria.

BOCCI, ALFREDO q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Raúl Alberto Ick y Loreta Lagar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Enrique Jorge y flia., lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijas Analia y Viviana y sus respectivas flias., Ruegan oraciones en su memoria.

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Promoción 1979 del Colegio Belén, acompañan a Analia y toda su familia en estos momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

BORRÁS, EDUARDO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Manuel Horacio Elías participa con profundo dolor el fallecimiento del apreciado Gringo. Ruega una oración en su memoria.

CARPINTERO DE NELLEM, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/19|. Kuky Gómez de Santillán, amiga de sus hijas: Salomé, Sonia y Olga participa el fallecimiento de su querida madre y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruega oraciones en su querida memoria.

DORADO, ENRIQUE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Sus hermanas Cristina, Nancy, su cuñado Daniel Trejo, sobrinos Cristian, Thelma, Agustin, María Sol y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Flores . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Yolanda Belizán Vda. De Yocca y su hija María del Carmen Yocca participan su fallecimiento.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Luis Alberto de la Rúa, su esposa María Elena Barnetche, sus hijos Matías, Valentín y María Pía participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Lic. Myriam Anzani y su agrupación SER Docente, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Guillermo Sebastián Tagliotti, su esposa Yohana Elizabeth Carrizo y su hija Magdalena Beatriz Tagliotti, participan con dolor del fallecimiento de la mamá del querido gobernador y compañero de luchas, Dr. Gerardo Zamora, y del amigo diputado provincial Daniel Zamora. Ruegan una oración en su memoria

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Adiós gladiadora dejaste de luchar, pudo más el sufrimiento y entregaste tus brazos a la muerte. Tus amigos Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila participan consternados tu fallecimiento y acompañan a tus hijos Gerardo y Daniel en estos momento de tanto dolor. Descansa en paz jamás te olvidaremos

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Soledad Ovejero y Agrupación Mujeres Ferroviarias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Dra. Soria Bussolini participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La Comisión Directiva de la Asociación Orientación para la Joven, acompaña a su familia en tan doloroso trance y ruegan por el descanso de su alma.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Justo Molina Areal, María Rosa Pernigotti, sus hijos y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Zamora y ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Gustavo Adolfo Herrera y flia. participa con profundo dolor al Dr. Gerardo Zamora por el fallecimiento de su madre y expresa sus más sentidas condolencias a toda su familia ante tan irreparable pérdida.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Carlos Lugones, Tere Castro y sus hijos saluda con profundo dolor al Dr. Gerardo Zamora por el fallecimiento de su madre y expresa sus más sentidas condolencias a toda la familia ante tan irreparable pérdida.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Federico López Alzogaray y flia. expresa sus más sentidas condolencias al Dr. Gerardo Zamora por la pérdida de su madre haciendo extensivos los saludos a toda su familia.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La Comisión Directiva de A.P.J.A.E. Seccional Santiago del Estero junto a su cuerpo de delegados y afiliados en gral. participan con profundo pesar el fallecimiento de la señora madre del compañero Gobernador Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Rental Power Argentina Srl participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Gobernador y ruegan una oración en su memoria

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. C. Y G. Distribuciones Srl participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Gobernador y ruegan una oración en su memoria

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Lic. Ricardo Dalale, Sra. Dra. Nora Litvak de Dalale e hijos participan el fallecimiento de la madre del Gobernador Dr. Gerardo Zamora y acompañan a toda su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Sara Vidal Alcorta de Oberlander, sus hijos Marta y Carlos Escobar, Hernán y Daniela Vázquez (a); Irene y Mirta participan y acompañan con dolor a su hijos.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Estela Ramírez, Secretaria Gral. de la Unión Docentes Argentinos, Seccional Santiago del Estero, Comisión Directiva y delegados participan con hondo pesar el fallecimiento de la sra. madre de nuestro Gobernador Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Irene Julia Oberlander participa y acompaña con dolor a sus hijos.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Rodolfo Améstegui, su Sra. Lola Monti e hijos acompañan al Sr. gobernador y familia en este triste momento y ruegan una pronta resignación

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Raul Rodolfo Améstegui, su Sra. Rosario De La Llama e hijos acompañan al Sr. gobernador y familia en este triste momento y ruegan una pronta resignación

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Descanse en paz doña Inés, una madre y mujer valiente, una señora con todas las letras, mamá de nuestro querido gobernador Gerardo Zamora. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Amén. Acompañan en este difícil momento por esta pérdida irreparable al gobernador de la provincia de Sgo. del Estero. Dr. Gerardo Zamora. Profesora Valeria Beatriz Suarez, Cont. Juan Miguel Massuh y su hijo Juancito Massuh.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La Honorable comisión directiva de A.A Quimsa, distintas comisiones disciplinas, plantel profesional de Liga Nacional, personal Administrativo participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Gobernador Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. German Riccobelli, su esposa Gabriela Benítez participan su fallecimiento

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Directivos y personal de Ingenio & Comunicación participan su falleicmiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Ing. Santiago Lezana y flia. participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Producción, conductores, camarógrafos y editores del Programa Opinión Deportiva participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Ricardo Aye su esposa Lucy Valdez, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de tristeza. Frías.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Rogelio Acuña, su esposa Luisa Victoria Véliz e hijos participan su fallecimiento

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Silvia Abalovich, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la señora mamá del Dr. Gerardo y Daniel y los acompañan con mucho cariño a toda la familia, elevando oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) junto a toda la comunidad universitaria, participan del fallecimiento de la señora Inés de Zamora y acompañan en el dolor por el deceso de su madre, al señor Gobernador, Dr. Gerardo Zamora, al Diputado Daniel Zamora, y a toda su familia.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Jorge Leal y Familia, participan del fallecimiento de la Sra. Madre del Gobernador Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones a su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Gerardo Leal y familia , participan del fallecimiento de la Sra. Madre del Gobernador Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones a su memoria.

MUSE, MIRTA (Q.E.P.D.) Falleció el 19/7/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus vecinos y amigos Luis Daveri, su esposa Nora Coronel, sus hijos Emilio, Fernando y Sergio Daveri y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida vecina y ruegan oraciones en su memoria.

NAUFAL OBED, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Su esposa Rosa, hijos Antonio, Samuel, Gabriel, nietos Melani, Cristo y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 15 hs. Casda de duelo Bº A. Brown c/Aristóbulo Bitelman 105. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PÉREZ, GLADYS BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su madre Benjamina Guzmán, su hijo Damián, sus tías, primos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

REYNOZO, DIEGO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Sus hermanos: Mary, Rubén, Coca, Piny, Pedro, Juan, Carlos, Melina y Coco, hnos. pol. y sobrinos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9,30 en el cement. La Piedad. Casa de duelo: Santa Catalina de Laboure 439 B. Juan F. Ibarra. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROBLES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su esposa Hilda Josefina Medina, sus hijos Isabel, Darío, Blanca, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROBLES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Norma Correa de Miggitsch e hijos con sus respectivas familias, participan el fallecimiento de nuestro Amigo y Vecino, acompañando a su esposa, hijos, nietos y demás familiares en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Las amigas de su hija Isabel; July, Ines, Magui, Patricia, Silvia y sus familias, participan su fallecimiento y rueegan oracciones en su querida memoria.

ROBLES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Gustavo y Marina de Rojo, sus hijos Ignacio, Juan y Santiago Rojo, participan con profundo dolor la partida de Don Pedro, un hombre integro, bueno y trabajador. Acompañamos con mucho amor a su hija Isable y toda su querida flia., Rogamos oraciones en su memoria.

ROBLES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Walter Ledesma, Patricia Campos y flia., participan y acompañan en el dolor a su hija Isabel y familia. Elevan oraciones en su memoria.

ROBLES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Señor recibelo en tus brazos y dale el eterno descanso. Los compañeros de Primaria de su hija Isabel; Monica, Elena, Eugenia, Liliana, Gachy, Mario B., Marito, Gaby, Mirta, Hector, Lucho, Emilio y Adriana. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROBLES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Luis Ramon Corbalan, Graciela Isabel Marcos y sus hijos, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ROBLES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Sus amigos y vecinos: Marisa, Paco, y Roberto Pérez Nazar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ROBLES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Amigos y ex dirigentes del club A. Guemes: Alba de Escontrela, Puchi Ávila, Omar Ávila, Pablo Alonso, Carlos Cerusico, Pichón Gómez , Chamaco y Carlos Ledesma, Kuka Garzon, Elisa Díaz, Fredy Vizgarra, Petiso Orellana, Don Veliz, Analia Mitre, Alejandra Mitre, Marío Ávila participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

ROBLES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Alba A. Pavon de Escontrela y la ex comisión directiva del Club A. Güemes abrazan a su familia en este momento de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria

ROBLES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. La comunidad directiva del Club A. Güemes participan el fallecimiento del ex presidente y gran colaborador del nuestra querida institución. Ruegan oración a su memoria.

ROBLES, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. El presidente del club A. Güemes Eduardo Makhoul participa con profundo dolor el fallecimiento del ex presidente de nuestra querida institución. Se ruegan oraciones a su memoria.

SIRENA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Megui y Neluco Alvarado y flia., participan el fallecimiento del querido Tinky " y acompañan en el dolor a sus amigos Meneco y Tere Sirena. Rogamos oraciones en su memoria.

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Sus hijos Luis y Silvia, nietos Daniela, Pablo, Gustavo, Dario, Anabel y Belen, bisnietos Stefania y Agustin, participan con profundo dolor su fallecimienmto y elevan oraciones en su amada memoria.

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Sus hijas Daniela y Viviana, hijos politicos José E., José Maria, Jorgelina, Maria Dolores y Sebastian y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su prima hermana Chucha, Elcide Paola y Nahil Aodassio Toscano, lamenta su inesperada partida y esperan la resurrección. Ruegan por el descanso de su alma.

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Sus sobrinos Héctor y Víctor Toscano con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su tío José. Elevan oraciones en su memoria.

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Familia Soriano Carrizo y sus hijos, ruegan por el eterno descanso de su cuñado José y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan plegarias por la paz de su alma.

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Dr. José Antonio Aranda, su esposa; hijos, hijos políticos participan con dolor el fallecimiento del querido amigo y vecino Pepe. Elevan oraciones en su querida memoria.

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Dr. Marcelo Campos, Dra.Amalia Aranda y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. José Luis Bianchi e hijos., Atilio E. Bianchi y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

TOSCANO, JOSÉ SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Elsa Bussolini y sus hijas Marcela, Viviana, María Silvia y Carolina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Sus hijos Sandra, Marta, Daniel, H. pol., Ariel, Mario, nietos, bisnietos y demás familiares participan el fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Los Flores a las 10.30 hs. Casa de duelo S.V. Nº 1 P. L. Gallo 330. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

LEONARDI DE FRÍAS, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/09|. Su hijo José Frias, nuera Lily Pereyra, nietos Juan José, Rodrigo y Lucas Frias con sus respectivas familias, invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesus al cumplirse 10 años de su fallecimiento, Para rogar oraciones en su querida memoria.

REVAINERA, EVA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Mamá descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Tu hijo Carlos, tu hija politica Cristina, tus nietos Mariano, Alan, Carla, Jorgelina, Yasmin, tu bisnieta Pia, invitan a la misa que se oficiará el domingo a las 20 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesus (Bº Guemes), al cumplirse 73 años de su natalicio y 2 años de su fallecimiento..

SALVATIERRA, CENONA EVANGELISTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Sus hijos invitan a la misa que se oficiara hoy a las hs en la parroquia La Inmaculada, al cumplirse un año de su fallecimiento.

SALVATIERRA, CENONA EVANGELISTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiara hoy a las hs en la parroquia La Inmaculada, al cumplirse un año de su fallecimiento

SALVATIERRA, CENONA EVANGELISTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/18|. Mamá ya hace un año que la vida nos hizo una mala jugada porque te fuiste sin despedirte pero tenemos el consuelo desde que el lugar donde estás nos cuidas y nos fuerzas para seguir adelante. Tus hijos Carlos, José, Jorge, Héctor, Carolina, Silvia, Cristina, Romina y Danel, invitan a la misa que se oficiara en la parroquia la Inmaculada hoy a las 20 hs al cumplirse un año de su fallecimiento

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CORREA, SILVIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Su madre Sara de Correa, su hermana Graciela, Sus sobrinos Hernán, Esmeralda, Guillermo, Álvaro y demás familiares .Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros.SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

HOYOS, NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Los amigos de Voley Villa Hotencia de su esposo Andres,participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia.

HOYOS, NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Luis Gorostiaga y familia acompañan a Manuel y Berta en tan doloroso momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

HOYOS, NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Carlos Alfredo Jugo, su señora Ana Morales, sus hijos María Soledad, María Jimena, Carlos Sebastián y María Florencia Jugo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Andrés en el dolor, rogando oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, MARÍA ANNA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Sus sobrinos, cuñados y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy las 9 hs en el cementerio La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ARGAÑARÁS. FRANCISCO SILVERIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Su hermano Lidoro Argañaraz, su hna política Elina Rojas, sus sobrinos Abel, Nora, Chachi, Kuki, Opo, Daniel, Yudith, Fani y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Cristo Redentor Fernández. Cob. Caruso Cia. Arg. De Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

BELIZÁN DE CINGOLANI, NORMA MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno ". Sus hijas Mariela y Magalí Cingolani Belizan, su yerno Rodrigo Ortiz, sus nietos Santi y Juli Ortiz Cingolani, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Pinto.

BELIZAN DE CINGOLANI, NORMA MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Su primo político Mario Ledesma, sus hijas Emma, Teresita y Carolina, primo pol. Ricardo, sobrinos Ricardito, Agustin, Camila y Luciana, participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Titi, rogando por su eterno descanso. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Pinto.

BELIZAN DE CINGOLANI, NORMA MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Sus primos Diego y Malena Alcorta, prima Elena Paz de Alcorta, lamentan su partida y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Pinto.

BELIZÁN DE CINGOLANI, NORMA MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. El consejo educativo institucional del instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la profesora Magali Cingolani. Acompañan a la familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

BELIZAN DE CINGOLANI, NORMA MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. La comunidad educativa del instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de la querida compañera Magali Cingolani. Acompañamos a su familia en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria. Dale señor el descanso eterno.

FIGUEROA, MIGUEL ÁNGEL (Miguicho)(q.e.p.d) Falleció el 17/7/19|. "Que Dios en su infinita misericordia te tenga a su lado y nosotros en el corazón" Miriam Albarracín, Hugo, Matías y Ariana Almaraz participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SÁNDEZ, AIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Su esposo Antenor, hijos Walter, nieto Edgar, Clarisa, bisnieto Edelina, Abriel, participan el fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Clodomira a las 12 hs. Casa de duelo S.V. Clodomira. SERVICIO CARUSO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

ORIETA GRIMALDI, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar; en verdes pastos El me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma". Su padre invita a la misa que se oficiará en el cementerio La Esperanza de Clodomira hoy a las 16.30 hs al cumplirse un año de su fallecimiento.

PEREYRA, ALFIO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/18|. Todos hemos venido a esta tierra con un propósito y no nos cabe la menor duda que tú lo has cumplido con honores y que además has marcado nuestras vidas con tu amor y tus mejores enseñanzas. Siempre seguiras viviendo en nuestros corazones · "Padre querido". Su esposa Lucila, sus hijos Eduardo, Manuel, Gustavo, Mariela y Alfio, invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 en donde fue su domicilio en Machajua y Huanchina Dpto Figueroa al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.