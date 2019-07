Boxeo: Saca a golpes del ring a su rival

21/07/2019 - 21:44 Mundo Web

Una pelea de peso completo en el estado de Maryland, EE.UU. finalizó con uno de los luchadores expulsados de cabeza del ring.

En la pelea que se desarrolló el viernes, Cassius Chaney tomó la ventaja apenas iniciado el duelo por el Top Rank Boxing en el MGM National Harbor, y asestó a Joel Caudle una serie de potentes golpes que lo hicieron tambalearse, tropezar y caer en dirección a las cuerdas.

El púgil tuvo la mala fortuna de que pasó entre ellas y terminó fuera del 'ring', pero ante el asombro de los espectadores la lucha no terminó ahí: Caudle se levantó, regresó a la lona antes de que acabara el reglamentario conteo hasta 20, y se reanudó la pelea.

Sin embargo, el boxeador fue recibido con un derechazo más de su rival, y el árbitro, al ver que Caudle con dificultad podía mantenerse en pie, decidió poner fin al combate y señalar una victoria para Chaney por nocaut técnico.

