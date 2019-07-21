CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de julio de 2019

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CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CON VOS PROPIA
16.30 DOCUMENTALES
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.00 RODANDO FOOD TRUCKS
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PEDALIER
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 COPA SANTIAGO: UNIÓN SGO VS. VÉLEZ SARSFIELD
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: PANTERAS NEGRAS VS. CORONEL SUÁREZ
20.00 CULTURAR TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTAGO
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
19.00 TE QUIERO, BANDA
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.40 EL ENCANTO DE LA BESTIA
09.26 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO
11.35 LA MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN
13.46 LA TIERRA PERDIDA
15.39 EL ENCANTO DE LA BESTIA
17.22 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO
19.31 LA MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN
21.41 RIESGO EN EL AIRE
23.59 CONTRAATAQUE - T. 4 - EP. 3 - SHADOW WARFARE - PART 3
TCM
07.31 LOST - T. 1 - EP. 24 - EXODUS - PART 2
16.27 BEETHOVEN 2
18.01 LEYENDAS DE PASIÓN
20.26 SIETE AÑOS EN EL TÍBET
23.00 DE REPENTE, EL ÚLTIMO VERANO
TNT
07.12 CONTAGIO
09.03 UN JUEGO VS. EL DESTINO
11.23 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO
13.56 IDENTIDAD SUSTITUTA
15.31 GIGANTES DE ACERO
17.54 JUMANJI
19.51 LA LEYENDA DE TARZÁN
22.00 UN SUEÑO POSIBLE
SPACE
06.28 SPL3. PARADOJA
07.59 BATMAN INICIA
10.28 EL INVENTOR DE JUEGOS
12.29 TRAS LA MÁSCARA
14.27 SUPERMAN
17.03 SUPERMAN II
19.13 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA
22.00 MONZÓN - EP. 7 - THE BEGGAR AND THE DANDY
23.09 PERSECUCIÓN MORTAL
CINECANAL
11.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
13.10 PODER SIN LÍMITES
14.45 EL TRANSPORTADOR 2
16.20 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO CABALLERO
19.20 SECUESTRO
22.00 EL PASAJERO
UNIVERSAL
07.25 CHICAGO MED - T. 3 - EP. 19 - CRISIS DE CONFIANZA
09.15 FBI - T. 1 - EP. 10 - LA FE DEL ARMERO
12.00 EL DILEMA
14.10 IT TAKES A KILLER - T. 1 - EP. 22 - EL ASESINO DE LAS COMIDAS RÁPIDAS
14.40 DR. HOUSE - T. 6 - EP. 16 - EL AGUJERO NEGRO
15.30 LUCIFER - T. 2 - EP. 3 - DEVORADOR DE PECADOS
16.25 ELEMENTARY - T. 7 - EP. 3 - EL PRECIO DE ADMISIÓN
17.20 CHICAGO P.D. - T. 5 - EP. 16 - PERFILES
19.10 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 20 - EP. 16 - ENFRENTAR DEMONIOS
21.00 CHICAGO FIRE - T. 6 - EP. 16 - EL MÁS IMPORTANTE
23.00 ELEMENTARY - T. 7 - EP. 4 - LUZ ROJA, LUZ VERDE
23.55 FBI - T. 1 - EP. 10 - LA FE DEL ARMERO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 376)
*HOY, A LAS 17, “MARQUITAS DE LA VIDA”, SOMBRA Y TRAPOS. SE RUEGA PUNTUALIDAD. INGRESAN POR ORDEN DE LLEGADA
*VIERNES 26, A LAS 17, SOMBRAS Y TRAPOS, PRISMA, SUBMARINO AMARILLO. SE RUEGA PUNTUALIDAD. INGRESAN POR ORDEN DE LLEGADA.
*SÁBADO 27, A LAS 17, “MARQUITAS DE LA VIDA”, LAS FLORENCIAS, TRICI CLOWN, EL ROBO DEL TESORO.
*DOMINGO 28, SUBMARINO AMARILLO, PRISMA Y SOMBRAS Y TRAPOS.
PLAZA LIBERTAD
*HOY, A LAS 19.30, LOS SAAVEDRA (JUAN, JESÚS,YAGO, NAZA Y SANDRA FARIAS ) y LOS GARDELA PRESENTARÁN SU ESPECTÁCULO.
*MAÑANA, A LAS 19, “FOLCLORE EN LA RETRETA” CON LA CHILCA, MÚSICA TRADICIONAL, Y DANZA ASÍ.
TEATRO LA CASA (SAN LORENZO Nº 2723)
* EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.
* EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.
CINES
SUNSTAR
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 24/07 -13:40 (Cast) 15:30 (Cast) 17:30 (Cast)
TOY STORY 4 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 24/07 - 19:20 (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 24 /07 -21:30 hs (Cast)
El REY LEÓN (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 24/0 -14:00 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)
El REY LEÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 24/0 -13:20 hs (Cast) 16:00 hs (Cast) 18:45 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 24/07 -13:20 (Cast) 15:10 (Cast) 17:10 (Cast)
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 24/07 -19:00 hs (Cast) 22:00 hs (Subt)
TOY STORY 4 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 24/07 -14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)
ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
HASTA EL 24/07 22:35 hs (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA ESTRENO
CASTELLANO 2D 14:10- 16:40- 19:10- 20:10- 22:40-
CASTELLANO 3D 12:40- 15:10- 17:40-
TOY STORY 4 ATP
CASTELLANO 2D 12:10 - 14:20 -18:30- 20:40- 22:50
SPIDERMAN: LEJOS DE CASA ATP
CASTELLANO 2D 21:45 -
LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP
CASTELLANO 2D 12:00 - 16:30
BTS: BRING THE SOUL (SUBTITULADA) DESDE EL 07 AL 11-08
MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 18:00 HS
SÁBADO 16:00
DOMINGO 20:00