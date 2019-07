CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 22 de julio de 2019

21/07/2019 - 21:57 Cartelera

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CON VOS PROPIA

16.30 DOCUMENTALES

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 RODANDO FOOD TRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 COPA SANTIAGO: UNIÓN SGO VS. VÉLEZ SARSFIELD

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: PANTERAS NEGRAS VS. CORONEL SUÁREZ

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTAGO





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

19.00 TE QUIERO, BANDA

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO





PELÍCULAS

CINEMAX

07.40 EL ENCANTO DE LA BESTIA

09.26 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO

11.35 LA MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

13.46 LA TIERRA PERDIDA

15.39 EL ENCANTO DE LA BESTIA

17.22 MÁS RÁPIDO Y MÁS FURIOSO

19.31 LA MOMIA. LA TUMBA DEL EMPERADOR DRAGÓN

21.41 RIESGO EN EL AIRE

23.59 CONTRAATAQUE - T. 4 - EP. 3 - SHADOW WARFARE - PART 3

TCM

07.31 LOST - T. 1 - EP. 24 - EXODUS - PART 2

16.27 BEETHOVEN 2

18.01 LEYENDAS DE PASIÓN

20.26 SIETE AÑOS EN EL TÍBET

23.00 DE REPENTE, EL ÚLTIMO VERANO





TNT

07.12 CONTAGIO

09.03 UN JUEGO VS. EL DESTINO

11.23 JERRY MAGUIRE, AMOR Y DESAFÍO

13.56 IDENTIDAD SUSTITUTA

15.31 GIGANTES DE ACERO

17.54 JUMANJI

19.51 LA LEYENDA DE TARZÁN

22.00 UN SUEÑO POSIBLE





SPACE

06.28 SPL3. PARADOJA

07.59 BATMAN INICIA

10.28 EL INVENTOR DE JUEGOS

12.29 TRAS LA MÁSCARA

14.27 SUPERMAN

17.03 SUPERMAN II

19.13 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER DE LA JUSTICIA

22.00 MONZÓN - EP. 7 - THE BEGGAR AND THE DANDY

23.09 PERSECUCIÓN MORTAL





CINECANAL

11.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

13.10 PODER SIN LÍMITES

14.45 EL TRANSPORTADOR 2

16.20 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO CABALLERO

19.20 SECUESTRO

22.00 EL PASAJERO





UNIVERSAL

07.25 CHICAGO MED - T. 3 - EP. 19 - CRISIS DE CONFIANZA

09.15 FBI - T. 1 - EP. 10 - LA FE DEL ARMERO

12.00 EL DILEMA

14.10 IT TAKES A KILLER - T. 1 - EP. 22 - EL ASESINO DE LAS COMIDAS RÁPIDAS

14.40 DR. HOUSE - T. 6 - EP. 16 - EL AGUJERO NEGRO

15.30 LUCIFER - T. 2 - EP. 3 - DEVORADOR DE PECADOS

16.25 ELEMENTARY - T. 7 - EP. 3 - EL PRECIO DE ADMISIÓN

17.20 CHICAGO P.D. - T. 5 - EP. 16 - PERFILES

19.10 LA LEY Y EL ORDEN. U.V.E. - T. 20 - EP. 16 - ENFRENTAR DEMONIOS

21.00 CHICAGO FIRE - T. 6 - EP. 16 - EL MÁS IMPORTANTE

23.00 ELEMENTARY - T. 7 - EP. 4 - LUZ ROJA, LUZ VERDE

23.55 FBI - T. 1 - EP. 10 - LA FE DEL ARMERO





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 376)

*HOY, A LAS 17, “MARQUITAS DE LA VIDA”, SOMBRA Y TRAPOS. SE RUEGA PUNTUALIDAD. INGRESAN POR ORDEN DE LLEGADA

*VIERNES 26, A LAS 17, SOMBRAS Y TRAPOS, PRISMA, SUBMARINO AMARILLO. SE RUEGA PUNTUALIDAD. INGRESAN POR ORDEN DE LLEGADA.

*SÁBADO 27, A LAS 17, “MARQUITAS DE LA VIDA”, LAS FLORENCIAS, TRICI CLOWN, EL ROBO DEL TESORO.

*DOMINGO 28, SUBMARINO AMARILLO, PRISMA Y SOMBRAS Y TRAPOS.

PLAZA LIBERTAD

*HOY, A LAS 19.30, LOS SAAVEDRA (JUAN, JESÚS,YAGO, NAZA Y SANDRA FARIAS ) y LOS GARDELA PRESENTARÁN SU ESPECTÁCULO.

*MAÑANA, A LAS 19, “FOLCLORE EN LA RETRETA” CON LA CHILCA, MÚSICA TRADICIONAL, Y DANZA ASÍ.

TEATRO LA CASA (SAN LORENZO Nº 2723)

* EL 12 DE AGOSTO, EXILIADO, VULGAR Y SAJRAS.

* EL 21 DE SEPTIEMBRE, GAUCHOS DE ACERO, VULGAR Y SAJRAS.





CINES

SUNSTAR

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/07 -13:40 (Cast) 15:30 (Cast) 17:30 (Cast)

TOY STORY 4 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/07 - 19:20 (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24 /07 -21:30 hs (Cast)

El REY LEÓN (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/0 -14:00 hs (Cast) 16:40 hs (Cast) 19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

El REY LEÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/0 -13:20 hs (Cast) 16:00 hs (Cast) 18:45 hs (Cast) 21:30 hs (Cast)

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/07 -13:20 (Cast) 15:10 (Cast) 17:10 (Cast)

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24/07 -19:00 hs (Cast) 22:00 hs (Subt)

TOY STORY 4 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 24/07 -14:10 (Cast) 16:15 (Cast) 18:20 (Cast) 20:30 (Cast)

ANNABELLE 3 : REGRESA A CASA (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 24/07 22:35 hs (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA

ESTRENO

CASTELLANO 2D 14:10- 16:40-

19:10- 20:10- 22:40-

CASTELLANO 3D 12:40- 15:10-

17:40-

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 12:10 - 14:20

-18:30- 20:40- 22:50

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA

ATP

CASTELLANO 2D 21:45 -

LA VIDA SECRETA DE TUS

MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 12:00 - 16:30

BTS: Bring the Soul (subtitulada)

desde el 07 AL 11-08

MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES

18:00HS

SÁBADO 16:00HS

DOMINGO 20:00HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS2D Entrada

General: $230

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$150 todos los días

3D Entrada General: $240

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$160 todos los día

EL REY LEÓN ATP C/ LEYENDA ESTRENO

CASTELLANO 2D 14:10- 16:40- 19:10- 20:10- 22:40-

CASTELLANO 3D 12:40- 15:10- 17:40-

TOY STORY 4 ATP

CASTELLANO 2D 12:10 - 14:20 -18:30- 20:40- 22:50

SPIDERMAN: LEJOS DE CASA ATP

CASTELLANO 2D 21:45 -

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS ATP

CASTELLANO 2D 12:00 - 16:30

BTS: BRING THE SOUL (SUBTITULADA) DESDE EL 07 AL 11-08

MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES 18:00 HS

SÁBADO 16:00

DOMINGO 20:00