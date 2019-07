Ojos secos, esa molestia cada vez más frecuente

21/07/2019 - 22:15 Santiago

Si te lloran los ojos sin motivo aparente, sientes picazón y los tienes enrojecidos, lo más probable es que formes parte del 30% de la población que se estima padece sequedad ocular.

Este trastorno puede manifestarse a cualquier edad, aunque es especialmente común sufrirlo cuando se entra en la década de los cuarenta y en el caso de las mujeres en las etapas de cambios hormonales más importantes (adolescencia y menopausia).

Aunque la sequedad no se cura, sí se puede controlar. Es decir, es posible aliviar los síntomas para que dejen de ser una molestia continua.

Hemos recogido algunos de los tratamientos y hábitos que pueden mitigar los síntomas del ojo seco y que, sin duda, mejorarán tu calidad de vida.

SÍNTOMAS DEL OJO SECO

La sequedad ocular ocurre cuando no hay suficiente lágrima o ésta no es de calidad. Este trastorno, si no se trata a tiempo y de la forma adecuada, puede producir abrasiones en la córnea.

Es importante prestar atención a la aparición de los siguientes síntomas. Si los identificas, acude al oftalmólogo: ‘ Sensación de tener arenilla en la superficie de los ojos.’ Aparición de molestias al cerrar los párpados.

‘ Visión borrosa.’ Aparición de una especial sensibilidad a la luz.

‘ Picor, escozor y enrojecimiento en los ojos.

‘ Sensibilidad a las corrientes de aire que rozan la córnea.

Para mitigar o aliviar los síntomas del ojo seco aquí te ofrecemos algunos consejos.

1- Descansa la vista cada 10 minutos

Nos pasamos gran parte del día delante de una pantalla, ya sea delante del ordenador en el trabajo, consultando el móvil o mirando la televisión. Mientras haces todo eso no parpadeas con la frecuencia normal, lo cual está favoreciendo la sequedad ocular. Haga una pausa cada 10 minutos para proteger sus ojos y procure parpadear con más frecuencia para permitir que recuperen parte de la humedad que han perdido.

2- Utiliza lágrimas artificiales

Es uno de los tratamientos más habituales para el ojo seco. Las lágrimas artificiales son compuestos que imitan la composición de la lágrima.

Existen numerosas lágrimas artificiales en el mercado. Tu oftalmólogo te indicará la más apropiada para tu caso, aunque en ocasiones es necesario ‘probar’ varias lágrimas hasta dar con la idónea.

Las lágrimas artificiales son inocuas para el ojo y no crean dependencia.

3- Haz gimnasia ocular

Hay ejercicios que pueden ayudar a mejorar la calidad de la película lacrimal, y no te llevarán más de 5 minutos.Fuerza tres bostezos seguidos. Procura que sean amplios. Esto te obligará a tensar con fuerza el conjunto de la musculatura que rodea a los ojos para luego relajarla.El flujo de las lágrimas podrá entonces repartirse por los ojos con mayor facilidad.

4- Evita las corrientes de aire

Procura no exponerte a los movimientos de aire, tanto los naturales como los artificiales, como los aires acondicionados o los ventiladores, ya que podrían secar aún más tus ojos.

Si el agente que lo provoca es externo y no se puede evitar (viento), hazte con unas gafas de sol envolventes para proteger los ojos.

5- Usa humidificadores

El aire acondicionado y la calefacción son dos de los factores más habituales en la aparición y empeoramiento del ojo seco.

Para contrarrestar sus efectos y aliviar los síntomas puedes colocar un humidificador en el mismo espacio.

6- Suma el efecto de remedios naturales

El espino amarillo es un producto natural que tiene un aceite que es una excelente fuente de omega 7. Entre otras cualidades, esta sustancia nutre, hidrata, y protege las mucosas que rodean los ojos, reduciendo los síntomas del ojo seco.

7- Aléjate del humo del tabaco

Aunque nos sobran las razones para alejarnos del humo de los cigarrillos, en el caso de la sequedad ocular, la exposición al humo es uno de los factores que aumenta claramente el riesgo de sufrir esta afección.

A veces no es posible evitar los ambientes excesivamente cargados. Si es tu caso, intenta aliviar sus efectos poniendo en práctica los otros consejos que incluimos.

8- Lava los párpados

Encontrarás un gran alivio en la aplicación de compresas calientes sobre los ojos y con la limpieza suave de los párpados con jabones específicos.

Este hábito puede ayudar a liberar el aceite que se acumula en las glándulas de los párpados, cosa que puede mejorar la calidad de las lágrimas.

Es importante reemplazar el jabón una vez acabada la limpieza.

9- Sigue una dieta alta en ácidos grasos Omega 3

En algunos casos se ha visto que incluir suplementos de ácido omega 3 puede aliviar los síntomas de la sequedad ocular. Son buena fuente de este componente los pescados azules como el salmón, las sardinas o las anchoas. También lo encontrarás en las semillas de lino.

Desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero aconsejamos consultar siempre a un oftalmólogo, para que sea él quien evalúe la medicación y el tratamiento a seguir para aliviar estos síntomas.