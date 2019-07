Advierten sobre el monóxido de carbono o “asesino invisible”

21/07/2019 - 23:38 La Banda

Desde los diferentes centros de salud de La Banda se realizó una advertencia sobre el monóxido de carbono o “asesino invisible”, ya que la mayor cantidad de casos fatales se registra durante días de frío.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, cada año fallecen 4,3 millones de personas en el mundo por la contaminación del aire en los hogares, siendo el monóxido de carbono uno de los principales contaminantes. En la Argentina, en 2017 se reportaron 976 casos de personas intoxicadas con monóxido de carbono, de los cuales 200 fallecieron.

Se le dice “asesino invisible” porque no da síntomas específicos, aunque está en muchos artefactos de la casa. Se puede evitarlo ventilando la casa y controlando los artefactos de gas por personal matriculado.

Igualmente, se recomienda atención ante los siguientes síntomas: cefalea, náuseas, vómitos, mareos y debilidad. En los más graves pueden aparecer inestabilidad, confusión, visión borrosa, dolor de pecho, convulsiones, desmayos, pudiendo llegar a eventos fatales.

Medidas de prevención

Para evitar la presencia de monóxido de carbono, se deben tomar medidas sencillas, pero muy eficaces, como no calefaccionar la casa con las hornallas de la cocina; no dormir con braseros encendidos; no quedarse con el auto cerrado y el motor encendido; no poner calefón a gas en el baño; informarse; ventilar siempre los ambientes, evitando el encierro; mantener conexiones de gas seguras y controladas.

El monóxido de carbono se puede generar en calefones, estufas, braseros a carbón o leña, salamandras, hornallas de la cocina, faroles y lámparas a gas, grupos electrógenos, cortadoras de césped, pulidoras de piso, lavadoras a presión, gases del caño de escape de vehículos, incendios, generadores eléctricos y a gasolina.

En la cocina, se recuerda que la llama debe ser siempre azul, si es naranja está funcionando mal.

Si piensas que hay monóxido de carbono en el ambiente, hay que abrir puertas y ventanas para que se ventile, salir de la casa y llamar a emergencia.