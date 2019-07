María Lorena David: “Tienen que estudiar matemática, física, química para avanzar en el futuro, esas son las armas más necesarias”

22/07/2019 - 01:30 Santiago

La científica brindó a los santiagueños que estén pensando en seguir una carrera relacionada con este tipo de actividades que ‘quienes busquen este tipo de orientación tienen que estudiar matemática, física, química para avanzar en el futuro porque eso es lo que veo. Todo es ingeniería’.

Señaló que ‘otros tipos de ciencias como las sociales, políticas, acá es como que no funciona. El sistema educativo los empuja para matemática, física, química, biología. Creo que para el futuro esas son las armas más necesarias, haría hincapié en que estudien mucho el tema técnico y menos el tema historia, música, etc. pueden ser más selectivas porque veo el mercado de trabajo y cómo funcionan las cosas y todo es técnico’.

Puntualizó que “por supuesto que en la Nasa es todo ingeniería y ciencias, pero en toda otra industria en el país, por ejemplo aquí Houston es la capital del petróleo y necesitas ciencia sino es muy difícil encontrar otro trabajo o profesión que te dé una salida estable y para ahí va el mundo. Diría que se pongan a estudiar matemáticas, todo matemáticas’.

Sobre qué planes tiene a futuro en su vida profesional, indicó que “la Nasa ofrece muchas oportunidades porque tienen diferentes organizaciones internas, a lo mejor en un futuro me interesaría trabajar en otro tipo de organización para aprender nuevas cosas y tener nuevos desafíos, depende como vaya’.

Agregó que ‘la Nasa ofrece que puedas ir cambiando de organización porque tratan que uno sea específicamente muy bueno en una de las cosas que hagas y luego que avances y aprendas a hacer otras. La educación nunca se detiene’. Señaló en este sentido que ‘uno no se queda con lo viejo. Todos tienen un plan de entrenamiento anual que son comunes y luego un plan individual’.

“Al margen de la familia y los amigos, se extraña la comida”

‘Nunca había pensado irme de la Argentina, no lo tenía planeado. Se dieron así las cosas. Me ha costado dejar la familia, los amigos, el ritmo de vida. Las facultades no son como en la Argentina, acá todo es mucho más formal. Desde el saludo hasta las relaciones sociales. Por ejemplo, para verte con tus amigos hay que hacer una cita, desde qué hora hasta qué hora, el día, etc. es todo más formal’, señaló María Lorena.

Si bien hay una serie de cosas a las que tuvo que acostumbrarse ‘lo que más me ha costado es la comida. Acá la comida es fea comparada con la de la Argentina. Se extraña las empanadas, el asado, las facturas, las pastas, la comida es lo que más extraño al margen de la familia y amigos’. María dijo que ‘el éxito en mi carrera y en mi vida profesional se lo debo en gran parte al esfuerzo y al apoyo de mi queridísimo padre, Antonio Francisco David. Desafortunadamente hace unos meses que no está mas con nosotros pero se que estaba muy orgulloso de mi y de mis hermanas. No hubiera llegado a donde estoy sin El’.