FÚNEBRES | 22 de julio de 2019 (2ª parte)

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Ing. Guillermo Kozameh, Dra. Camila Fiad, acompañan a sus amigos Francisco y Virginia y demás familiares en este dificil momento. ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. El Coordinador Gral. de la Comunidad Carismática Católica "Mons. Santiago Salazar", Lic. Héctor Luciano Laitán Martínez acompaña en oración a la familia ante la irreparable pérdida.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El cónsul honorario de Francia en la Pcia. Sr. Patricio Delaporte, su esposa Ing. Gabriela Raed, sus hijas Camila y Nicole, participan con profundo dolor la partida de la mamá del Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Flia. Diaz - Caro y Negrita Caro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dr. Juan Fiad, Dra. Adriana Boboli, sus hijas Camila, y Lujan, participan con dolor el fallecimiento dela Sra. Madre del Dr. Gerardo Zamora y acompañan a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" Pablo Toviggino y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Daniel Japaze y flia., acompañan al Dr. Gerardo Zamora en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Señor tu hija ya esta ante ti, haz que brille para ella la luz que nno tiene fin". Dra. Gabriela de los Angeles Rueda, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Bienaventurados los de corazon puro porque de ellos es el reino de los cielos". Lic. Carlos H. Palacios, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Jose Luis Zavalía y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Nuestro más sentido pésame al Dr. Gerardo Zamora por la irreparable pérdida. Pedro Neder, Julio Neder y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Dr. Marcelo Figueroa, su Sra. Natalia Ugozzoli e hijos participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Personal y directivos de Inti Jet Empresa de viajes y turismo participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dra. Patricia Gomez y todo el equipo del consultorio Inclusivo para la Diversidad del Hospital Independencia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Miguel Angel Alvarez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Ines. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Cdor. Sebastián Javier Beltramino participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador, Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Cámara de Turismo de Santiago del Estero (CATUSE) participa su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Lic. Miguel Antonio Figueroa, su esposa Fernanda Ducca, sus hijos Jazmín e Ignacio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Iber Asselborn y familia, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre del Dr. Gerardo Zamora, rogando que el Señor nuestro Dios de paz y reconforte a la familia en este dificil momento.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Sus amigos del Comité Banda, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora. Rogamos oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Daniel Valdez y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora. Rogando que el Señor nuesto Dios reconforte a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Acompañamos en este doloroso momento al Dr. Gerardo Zamora y su familia. Personal y Directivos de Mejores Hospitales S. A.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Sr. Argentino José Cambrini, su esposa Cecilia Llapur y flia., acompañan con cariño en estos tristes momentos. Elevan oraciones por su eterno descanso.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Rufik Canllo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Gerardo, y Daniel Zamora y sus familias en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Andrea Spinello y sus hijos Agustin, Manuel, Benjamin, y Maria Elvira, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La Dirección Gral de Tansporte, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Madre del Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Carlos Ortiz y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquin, Hernan y Magdalena de Arzuaga y sus respectivas flias., participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Joaquin de Arzuaga, Carolina Meneghini y sus hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento. elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El Club Atletico Central Cordoba, participa con profundo dolor el fallecimiento de la Señora madre del Dr. Gerardo Zamora. ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Diego Nicolas Garcia, su esposa Analia Postiglioni y su hijo Santiago, participan con profundo dolor su faleicmiento, acompañando en este doloroso momento a sus hijos Dr. Gerardo Zamora, Daniel Zamora y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Hugo Claudio Irastorza, Nancy Avila y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La administración Gral. Complejo Edilicio Juan Felipe Ibarra, participan con pesar el fallecimiento de la mamá del Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Ricardo Carabajal y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Gerardo. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Mirta Pastoriza, participa el fallecimiento de la madre del Dr., Gerardo Zamora. Ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Eugenia Carabajal y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Carola Ramirez y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La Liga Santiagueña de Futbol, participa el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora, ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Circulo de Periodistas Deportivos de Sgo. del Estero, participa el fallecimiento de la madre de nuestro socio honorario Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Arq. Jorge Vila y Lic. Nancy Silva Neder, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Madre del Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones para su eterno descanso.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El intendente de la ciudad de Nva. Esperanza Sr. Hugo Ramon Guerrero, participa con profunda pena el fallecimiento de la Sta. madre del Sr. gobernador Dr. Gerardo Zamora. Ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Toto Gonzalez, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora, Rogando oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La comision directiva de Casa D¨Italia y la colectividad Italiana de Sgo. del Estero, participa el fallecimiento de la Sra, Ines Montanaro, madre del Dr. Gerardo Zamora, nuestras condolencias para la flia. Zamora. Montanaro. Que en paz descanse.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El Dr. Juan Carlos Storniolo, su esposa Marcela Mayuli, sus hijos Paola, Marcela, Gimena, Juan, Ana y Angelo Storniolo, participan con dolor el fallecimiento de la Sra, Ines Montanaro madre del Dr. Gerardo Zamora. Que en paz descanse. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dra. Mercedes Lami, participa con dolor el fallecimiento de loa Mamá del Dr. Gerardo Zamora. Ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Paz y luz a su alma generosa. La vamos a extrañar por siempre. Sandra y Marisa. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Guillermo Luna Herrera, acompaña a su amigo Gerardo y a su familia en este dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dario Alejandro Alarcón y flia., participa el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Tus amigas y vecinas del Misky Mayu; Leticia Mattar, Maria Alejandra Torres y flia., lloran tu partida. Dios te muestre su rostro.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y su hija Eugenia Maria Chedid, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Luis Charly Carabajal y familia, lamentan su fallecimiento y acompañan con afecto a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Raul Juarez Carol y su familia, participan el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Hugo Tonero, Maria Lucrecia Llugdar, sus hijos Federico y Lucrecia y nietos, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Matias E. Balmaceda y familia, acompañan a sus hijos Gerardo, Daniel y familias ante la dolorosa perdida de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El personal de la Direccion Gral. de la gobernación acompañan al Dr. Gerardo Zamora y flia. en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Alba Marina Santillán, su hija Agustina Moreno Santillán y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. CPN. Rene Rigourd, Claudia Infante y familia, participan con profundo dolor la perdida de la mamá del Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. C.P.N. Oscar Roque Lami y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El Club Retropotenciados, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. Gerardo Zamora y Daniel Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Enrique Alberto Llapur y sus hijos Enrique, Juan Peña, Luciana Llapur de Peña y Maria Camila Llapur, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Myriam y Oscar Mulki y familia. participan el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora, pidiendo a Dios consuelo ante tanto dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Mario Merino, su esposa Maria Julia Ponce e hijos Martin, Sebastian y Gaston, acompañan en este momento a Gerardo y Claudia. Ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. José Harón, Sara Maria Harón y familia, participan el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora y acompañan a la familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El intendente Municipal de la ciudad de Quimilí, Dpto Moreno, C.P.N Vicente Omar Fantoni participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña al Sr gobernador de la Provincia, Dr Gerardo Zamora y demás familiares con el más cálido sentimiento. Quimili.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La Sociedad Rural Zonal de Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento de la señora madre del gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Bruno Senki y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Gobernador Gerardo Zamora y familia en tan doloroso momento.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Sebastian Salim y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Gerardo Zamora y Daniel Zamora en este momento de dolor. Frías.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La comisión directiva del Club Independiente de Fernández expresa sus más sentidas condolencias al Señor Gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora por el fallecimiento de su madre y acompañan en dolor toda la familia.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Directivos, jugadores y simpatizantes de la Asociación del Futbol Amateur de Fernández, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Dr. Gerardo Zamora y demás familiares en la oración por su eterno descanso.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Edmundo Gómez, su hija Claudia María, sus nietas Maitena y Oriana; desde Choya, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su gran amigo Dr. Gerardo Zamora. Choya.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La comisión directiva y la comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y de Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia Zamora en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". La empresa Beula Construcciones participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El Club Vélez Sarsfield de San Ramón participa con dolor su fallecimiento. Ruega por su eterno descanso. Que Dios la tenga en su Santa Gloria y brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Juan Carlos Paz y Carlos Paz (h) participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Teresita Juárez Quiroga, sus hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Sr. gobernador, Dr. Gerardo Zamora y el Dip, Pcial. Daniel Zamora y familia. Eleva oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Luis Juárez Quiroga, sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Gerardo y demás familiares en estos momentos de dolor.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Hugui Cura acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. gobernador Gerardo Zamora. Ruega una oración en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El subsecretario de Medio Ambiente de la Provincia Ing. Carlos Alberto Salmoiraghi, Directores, Técnicos y personal administrativo participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. Gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Carlos Alberto Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Juanjo y Adriana Guzmán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dr. Guillermo Lozano y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Elena Pagella de Chara y sus hijas María Chara, María José Chara y sus respectivas familias acompañan a sus hijos Gerardo y Daniel ante la irreparable pérdida.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La familia Touriño acompaña al Dr. Gerardo y Daniel Zamora y sus respectivas familias en tan doloroso momento, por el fallecimiento de su querida madre. Ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Ricardo Touriño y flia. acompañan al Dr. Gerardo Zamora y a su hermano Daniel y demás familiares en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Alejandro Yocca y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan al Dr. Gerardo Zamora en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Ing. Daniel Russo participa su fallecimiento y acompaña a la familia en estos tristes momentos. Eleva oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. César Edmundo Russo y familia participa con pesar su fallecimiento. Acompaña con oraciones a la familia.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Directivos y personal de "Centurión" Seg. Priv. Participan con dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. Gerardo Zamora, acompañan en este triste momento a toda su familia. Ruegan por una pronta resignación.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Alcaraz Ernesto, comisionado Municipal de Villa Guasayán y su comitiva participan con dolor el fallecimiento de la mamá del querido gobernador, Gerardo Zamora y del diputado provincial, Daniel Zamora. Ruegan una oración en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El personal operativo, administrativo y Gerencia de la Firma Industrias Primonti SRL participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Miguel, Yoli Cisterna y sus hijos Marta, Inés, Hernán, Miguel y Esteban y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del gobernador Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Javier Perotti y familia participan con dolor el fallecimiento de la madre de Gerardo y Daniel Zamora. Una mujer plena de calidez y ternura. Ruegan oraciones por el descanso eterno de su alma.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Oscar Perotti y familia participan con dolor el fallecimiento de la madre de Gerardo y Daniel Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Marta Inés Cisterna, Antonio Pellicer y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dr. Hernán Cisterna y personal del I.P.A.C. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Lic. Miguel Ángel Nicolau y flia. participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su querida memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Partido Kolina participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Dr. Gerardo Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Ana Pons, Sebastián y Federico Ferreyra participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Daniel y ruegan que él, su hermano Gerardo y sus respectivas familias encuentren consuelo en el recuerdo del amor recibido, de los buenos momentos compartidos y de sus múltiples virtudes.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El presidente del Consejo Pcial. de Vialidad, Ing. José Félix Alfano participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. gobernador Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Héctor Barón Díaz Zanoni participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijos Gerardo y Daniel en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Raúl Tuma y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del excelentísimo Sr. gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora. Eleva oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Héctor Banco y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Saludan a sus familiares y ruegan una oración en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Marcelo Bauque y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Saludan a sus familiares y ruegan una oración en su querida memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. José Luis Salvatierra y familia participa el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora. Eleva oraciones en su memoria

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Juan Salvatierra y familia participa el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora. Ruega oraciones por su eterno descanso.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Pablo Salvatierra y familia participa el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora. Eleva oraciones por su eterno descanso.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". El Tesorero General de la Provincia C.P.N. Mario Emilio Drube y todo sus colaboradores de ese organismo, profesionales, técnicos, administrativos y de maestranza participamos con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. mamà de nuestro Excelentisimo Sr. Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero Dr. Gerardo Zamora, acompañamos a el y su familia por tan grande pèrdida y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dr. Guillermo Paradelo y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Sr. Justo Argentino Alegre y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora. Ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Lic. Néstor Medina participa con dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora. Ruega oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Directora y personal de todos los servicios de salud del hospital zonal de Fernández "Dr. Rudecindo del V. Cazzaniga" participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del gobernador Dr. Gerardo Zamora y lo acompañan en la distancia con oraciones por su eterno descanso.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. José y Marcelo Camaño y sus respectivas familias participan el fallecimiento de la madre del Sr. gobernador de la Pcia. y acompañan a toda su familia en este momento de dolor. elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Mario R. Padilla expresa sus condolencias al Sr. gobernador, Dr. Gerardo Zamora y al amigo diputado Pcial. Daniel Zamora. Ruegan fortaleza a la familia y oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Arq. Rocío Araya López y flia. acompañan con afecto a su familia ante tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Ing. Carlos Alberto Orso, Dra. Mariana Orso y Alejandro Orso participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Gerardo Zamora con oraciones por su eterno descanso.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Arq. Raúl Sabouret, Dra. Cristina Zavalía y sus hijos Santiago, Raúl Benjamín e Ignacio, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este momento de gran dolor.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Señor te rogamos por su descanso eterno y que su bendita alma descanse en paz", El Director de la Dirección General de Catastro de la Provincia Ing. Gustavo Ariel Zuain, empleados de la repartición, cuerpo de profesionales, técnicos, administrativos y de maestranza acompañamos en el dolor por el fallecimiento de su Sra. mama a su Excelencia nuestro Sr. Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero, como asì tambièn a toda su familia. Rogamos se eleven oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. C.P.N. María Ana Meneghini, sus hijas Huerto y Eugenia Santillán Meneghini y su madre Juana Lucero de Meneghini participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Grupo de Peregrinos Nuestra Señora de Sumampa participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del gobernador, Dr. Gerardo Zamora y diputado Pcial. Daniel Zamora.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Te suplico le des a tu sierva Inés, la felicidad de los justos en la vida eterna". Lic. Miryam Elall y sus hijos participan con sincero y profundo dolor su fallecimiento, acompañando fraternalmente a su familia, rogando al Señor les de fortaleza y consuelo ante tanto dolor.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Mario Jorge Ayuch y familia participa el fallecimiento de la madre de sus amigos Dr. Gerardo y Daniel, rogamos una oración en memoria de doña Inés.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Raúl Andrés Ayuch y familia participa el fallecimiento de la madre de sus amigos Dr. Gerardo y Daniel, rogamos una oración en memoria de doña Inés.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dr. Daniel Alberto Ayuch y familia participa el fallecimiento de la madre de sus amigos Dr. Gerardo y Daniel, rogamos una oración en memoria de doña Inés.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La comisión directiva de la Federación Santiagueña de Jubilados y Pensionados participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del gobernador y del diputado provincial, quien dejó imborrable cariño y un ejemplo de vida.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Guillermo Alejandro Ayuch y familia participa el fallecimiento de la madre de sus amigos Dr. Gerardo y Daniel, rogamos una oración en memoria de doña Inés.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Santiago Maximiliano Ayuch participa el fallecimiento de la madre de sus amigos Dr. Gerardo y Daniel, ruega una oración en memoria de doña Inés.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dra. Sibyl Olivera y Carlos Gómez, solo llegar a ustedes querido Gerardo y Claudia con una caricia en sus corazones, en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dra. Fernanda Emilia Acevedo de Olivera, sus hijos Claudia, Adolfo, Jhony y Sibyl. Sabemos del supremo cariño que tenemos hacia nuestras madres, es por eso que compartimos estos momentos de dolor y rogamos una pronta resignación. Con profundo cariño y respeto se ruega una oración en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Jhony Olivera y señora con mucho cariño y respeto siempre cerca, rogamos una oración en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Te fuiste de este mundo dejándonos una profunda tristeza, pero también tu recuerdo imborrable y tu sonrisa imperecedera. Para tus hijos el consuelo de los que has sido en esta vida. Chau Inés, te extrañaremos. Lali y Ricardo Sexer, sus hijos Cecilia y David.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. El consejo directivo de Asociación Civil Colonia Jaime y miembros de la Comunidad, acompañan en el sentimiento al Gobernador Gerardo Zamora y su familia por la partida de su madre. "La Gloria del que se va es ver triunfar al que queda", que en luz despierte.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dr. Daniel Escobar Correa y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Sr. gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora, lamentando profundamente su partida, acompañando a la familia en el dolor, elevando oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Matias Calabrese y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. Gerardo Zamora. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El decano normalizador de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE, Med. Esp. Eduardo L. Allub y equipo de gestión participa del fallecimiento de la madre del Sr. gobernador Dr. Gerardo Zamora y acompaña con oraciones por su eterno descanso.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Hilton Lo Bruno y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE, participa del fallecimiento de la madre del Sr. gobernador Dr. Gerardo Zamora y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Carlos Gustavo Alberto acompaña a sus hijos Gerardo, Daniel y familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Carlos Gustavo Alberto SA. acompaña a sus hijos Gerardo, Daniel y familia en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Luis Villaviciencio acompaña al Sr. gobernador Dr. Gerardo Zamora y al diputado Daniel Zamora ante la pérdida de su madre Inés.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Brigada Solidaria Loreto hace llegar al Dr. Gerardo Zamora nuestras más sinceras condolencias por la partida de su Sra. Madre. rogamos por su descanso eterno y oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Fallecío el 20/7/19|. Mirta Petrello e hijas lamentan profundamente el fallecimiento de Inés, y acompañan a sus hijos en este momento de dolor.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Ya descansa en paz mi querida amiga Inés. Díaz de Villavicencio, su esposo Luis, sus hijos y nietos acompañan a sus hijos Gerardo y Daniel Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Directivos y Personal del Hospital Zonal Añatuya, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Mario Merino, María Julia Ponce y sus hijos Martin, Sebastián y Gastón, acompañan en el dolor a sus hijos Gerardo y Daniel en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. MAF Construcciones de María Florencia Atias y José Atias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Gerardo Zamora. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Cacho Nazer participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Integrantes del local del Frente Cívico: Cacho Nazer, Silvina Ceballos, José Rodríguez, Noemí Godoy, Emilio Sawczuk, Coco Véliz, Gustavo Gramajo, Mauro Kalinzki, Marta Tarchini, Roberto Cruz, Julio Uñates, Claudio Irastoza, Tomy Sayago, Vitín y Ricky participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El Colegio Bioquímico de Santiago del Estero, participa el fallecimiento de la Señora madre del Dr. Gerardo Zamora y acompañan en el dolor a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Eduardo Fuhr, su esposa Cecilia Llugdar, sus hijos María Josefina y Livio Yocca, Eduardo y María José con sus respectivas flias., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. María Pía Danielsen y Rodrigo Marini y familia, participan el fallecimiento de la Sra. Madre del Dr. Gerardo Zamora y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Cecilia López Pasquali junto a sus hijos Matías, Leandro y Federico Balmaceda, acompañan con sincero cariño a sus hijos Gerardo, y Daniel y familias, ante dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". La subdirección de la Tercera Edad. Acompañan al Dr. Gerardo Zamora y Daniel Zamora en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Livio Yocca, su esposa Maria Josefina Fuhr de Yocca, sus hijos Valentín y Faustino Yocca, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. "Que la luz del Señor brille por siempre y acompañe en este camino Divino a Doña Inés". Ing. Mario Scrimini, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña al Dr. Gerardo Zamora y Dani y flias. en este difícil momento.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Dr. Carlos Olivera, Liliana Mendoza, sus hijos Carlos, Eugenia, Eleonora, Pablo, Santiago, Valeria, Lucia, Rado y Facundo Olivera, participan el fallecimiento de la Madre de nuestros Amigos Gerardo, Claudia y Daniel. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Marcelo Oberlander y flia., Enrique Oberlander y flia., María del C. Oberlander, Calos Giovannini y flia., participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Inés y acompañan al Dr. Gerardo y flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Griselda Buchumann, Héctor Lospenatto, Hilda Robledo, Marcela y Lucia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Sr. Daniel Zamora. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Directivos y personal de Stilnovo S.A. hacen llegar sus más profundas condolencias al gobernador Dr. Gerardo Zamora en este momento tan dificil para él y su familia.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Secretario Gremial del SUOEM (La Banda), Sr. Héctor Peralta participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora. Eleva oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Secretario Gral. del SUOEM (La Banda), Sr. Rubén More participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora. Eleva oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. La. Secretaria. Gral. de ATE Elida del Valle Juárez, CDP, seccionales; acompañan en el dolor al Sr. gobernador de la Provincia Dr. Gerardo Zamora y flia por la irreparable pérdida de su Sra. madre. Rogamos una oración en su memoria

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. Comisión directiva del Sindicato Unión Obrera y Empleados Municipales de la ciudad de La Banda participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Sr. gobernador de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora. Eleva oraciones en su memoria.

MONTANARO DE ZAMORA, AMALIA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/19|. El director del PAPSE Dr. Federico Trouvé participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. Elsa Espeche de Oberlander e hijos y familia, participan con dolor el fallecimiento de su vecino Kelo y acompañan a su flia. en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

SANDEZ, ERCILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Sus hijos Graciela, Juan, Víctor. H Pol. Marcelo, Roxana. Nietos. Flor, Yesi, Agostina, Juan, Lucas, Pablo y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer .en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS S.A. LA PLATA 162 TEL. 4219787.

SÁNDEZ, ERCILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Dra. Alejandra Yoshitake participa con dolor el fallecimiento y acompaña a su hijo Victor Gerez y demás familiares rogando por una pronta y cristiana resignacion. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SÁNDEZ, ERCILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Dra. Alejandra Yoshitake, Dra Romina Areal y demás compañeros participan con dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Victor Gerez y demás familiares ruegan oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

SÁNDEZ, ERCILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. La Congregación de Hnas. Santa Dorotea de Cemmo, abraza con cariño a Graciela, docente del Colegio Santa Dorotea (primario) por el fallecimiento de su mamá. Ruega a Dios le de a ella y demás familiares, la fortaleza necesaria para poder soportar esta pérdida tan dolorosa.

SANDEZ, ERCILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. "Yo Soy la resurrección y la vida, quien cree en mi, vive para siempre". Apoderado Legal Prof. Palacio Manuel, Rector Prof. Coronel Eduardo, Vicerrector Prof. Jiménez, Carlos (Nivel Secundario), Director Prof. Zurita, Rolando y Vice directora Prof. Friedrich Giselda (Nivel Primario) Prof. Bonahora María, Directora del Nivel Inicial, junto con toda la comunidad educativa del Colegio Santa Dorotea participan su fallecimiento y acompañan en el dolor por el deceso de su mamá a la Seño Graciela. Docente de la institución y a toda su familia.

SÁNDEZ, ERCILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Querida Tía Chocha: siempre fuiste nuestra referencia espiritual más cercana. Por tu proximidad, cariño y afecto. Hoy partes hacia el Reino Celestial. Que Jesús y la Virgen María te den el descanso eterno. Tus sobrinos Alberto Varas, Mirta Leiva y su hijo Fernando Alberto participan con profundo dolor su partida hacia la Casa del Padre.

Invitación a Misa

AUAT, ADOLFO NAPOLEÓN (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/18|. "Siempre voy a estar en el corazón de ustedes y desde este lugar hermoso donde me encuentro voy a cuidarlos y protegerlos siempre". ¡Tito querido! Te fuiste y no pudimos hacer nada para retenerte a nuestro lado, no estábamos preparados para verte partir. Solo nos queda rezar por tu alma y por todos nosotros para que Dios en su infinito amor nos ayude a sobrellevar la tristeza y el vacío que dejaste en nuestros corazones. Ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás para verte de nuevo, besarte, abrazarte, escuchar tu voz y nunca soltarte. Siempre te amaremos y no te olvidaremos jamás, descansa en paz. Tu esposa Teresa Borquez de Auat tus hijos Mercedes, Anita y Emanuel Krupick, Martin y Valeria Videla, su nietito Lautaro, hermanos y cuñados invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced, a once meses de su fallecimiento.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs. en la iglesia Santo Domingo, al cumplirse dieciséis años y siete meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

LOTO, HUMBERTO GENIBERO (q.e.p.d) Falleció el 22/4/19|. Querido papá, nunca olvidaremos el dolor de tu partida y haberte tenido como padre en nuestras vidas. Agradecido de todo lo que haz hecho por nosotros. Tus hijos y esposa nunca te olvidaremos. Siempre presente en nuestros corazones. Su esposa, hijos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. "El secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor". Desde donde estés acompáñanos, guíanos y enséñanos a vivir sin tu presencia. Su hermano Omar, Mercedes, sus sobrinos Andrea, Natalia y esteban. Sus sobrinos políticos Miguel y Juan Pablo y sobrinos nietos Guillermina, Lautaro, Guadalupe, consuelo, Catalina y Miguel. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio Jardín de Sol.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Tía Marty dejas un gran vacío en nuestras vidas, vuela alto a encontrarte con tus seres amados y sean ahora nuestros ángeles protectores de la familia. Su sobrina Karina, sobrinas nietas Virginia, Camila y Milagros participan con profundo dolor su inesperada partida. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio Jardín de Sol.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. "Nadie es reemplazable cuando el amor es tan grande. Lloramos tu partida "tía Marty", pero en tu honor seguimos con el ánimo y la alegría que te caracteriza. Dios nos de consuelo. Sus sobrinos Alberto Trejo, Paola López y tus sobrinas nietas Valentina Trejo y Ana Paula Trejo. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio Jardín de Sol.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Tantos recuerdos lindos que hoy guarda nuestros corazones, gracias a tu presencia. Siempre cálida y amable. Te vamos a extrañar mucho tía querida. Sus sobrinos Natalia y Juan Pablo, su amiga Norma Attia de Lissi y sus sobrinos nietos Guillermina, Lautaro y Catalina. Sus restos serán inhumados a las 10 en el cementerio Jardín de Sol.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. "Yo soy las resurrección y la vida, el que cree en Mi aunque muera vivirá". Su cuñada Vicky de Trejo y sus hijos Karina, Carla y Alberto Trejo participan con dolor su fallecimiento.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. "El Señor es mi Pastor, nada me faltará". Su ahijada Carla Trejo, sus sobrinos Florencia Trejo y Mariano Ruiz Trejo participan con dolor su fallecimiento.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Neli Nebro y Aldito Pereyra, Gabriela Pereyra y familia; Romina Pereyra y Juan Cruz Argibay; Luchi Nebro y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Sus ex compañeras de la Escuela Normal de la ciudad de La Banda: Blanca Laudini y Zuny Terrera participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Luis y a su hija Mariana en este momento de dolor.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. "Yo soy el camino y la verdad y la vda, nadie viene al Padre sino por mi" (Juan 14:6). Edgardo, Miguel, Francisco, Hector, Manuel, Fredy, Marcelo y Ruben ruegan por su eterno descanso y acompañan al colega y amigo Luis,. a su hija Mariana en este doloroso momento.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. "Señor parte a tu encuentro el alma de nuestra querida profesora Marta, recíbela y dale vida eterna". El Dto de Ciencias Jurídicas y Contables de la Escuela Normal Dr. José Gorostiaga participa su fallecimiento y acompaña en este doloroso momento a su esposo Prof. Luis y su hija Mariana. Ruega oraciones en su memoria.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. "Brille para ella la luz eterna". Héctor Gallardo, su esposa Graciela y su hija Rocío participan el fallecimiento de la Prof. Marta y acompañan a su flia., en especial a su esposo Luis y a su hija Marianita.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. El equipo directivo de la Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga participa con profundo pesar el fallecimiento de su ex compañera y acompaña en el dolor a su esposo, Prof. Luis Santillán y su hija Mariana. Ruega al Altísimo por su pronta resignación.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. El Departamento de Comunicación y Expresión de la Escuela Normal Dr. José Benjamín Gorostiaga participa el fallecimiento de la querida compañera. Acompaña a su esposo Luis y a su hija Mariana en este doloroso momento y ruega una oración en su querida memoria.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; vice- intendente Roger Nediani; subsecretaria de Educacion y Cultura, Stella Mirolo, y Funcionarios de su Gabinete,participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

TREJO, MARTA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/19|. Luciana Sposetti, ex alumna de la escuela Normal Banda, promoción 2008 Comunicación, Arte y Diseño, participa con profundo dolor de su fallecimiento

MORALES, HIPÓLITO (q.e.p.d.) Falleció el 22/6/19|. El tiempo pasa, más te sentimos vivos en nuestros corazones. Como no recordarte si nos formaste con tus mejores ejemplos de vida. Que orgullosos nos sentimos de esta rica herencia que nos dejaste. Fuiste un hombre ejemplar, intachable, maravilloso. Te extrañamos todos los días!. Tu esposa Lidia, tus hijos Vero, Poli, Migui, Mariano y tus nietos Ambar y Naim invitan al responso que se oficiará hoy lunes 22 de julio en el cementerio La Misericordia a las 16 hs., al cumplirse un mes de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BELIZAN DE CINGOLANI, NORMA MYRIAM (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/19|. La comisión directiva y la comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y de Big Ben School participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.