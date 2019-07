VIDEO | Superliga: dirigentes de Newell’s y Rosario Central anticiparon un cambio en los descensos

22/07/2019 - 11:43 Deportivo

Juan José Concina, Secretario General de Newell's Old Boys y Ricardo Carloni, vice de Rosario Central, clubes que, entre otros, se plantaron y no dieron quórum en la reunión del Comité Ejecutivo de la semana pasada que se llevó a cabo para ratificar el Reglamento 2019/20 y que se declararon en rebeldía debido a que buscaban impulsar la quita de los promedios y la reducción de la cantidad de equipos que bajarían a la Primera Nacional (ex BN), anunciaron en el programa Zapping Sport que se "llegó a un acuerdo" y serán tres los descensos en las próximas cuatro temporadas, hasta llegar a 20 equipos, y sería anunciado por la Superliga el miércoles.

"Pudimos lograr reducir los descensos, algo que veníamos luchando todos los clubes que sufrimos esta situación", confirmó Concina.

Por su parte, Carloni seguró que "había que buscar una solución que contemplara todas las partes. Es una solución superadora a lo que pregonamos los 11 equipos. Nos parece bien. Falta que el miércoles se lleve el debate pero se va encaminando".

Te recomendamos: "El Ferro" venció en los penales a Talleres en Córdoba

Estudiantes, Gimnasia, Rosario Central, Newell's, Argentinos, Lanús, Banfield, Colón, Patronato, y los dos ascendidos, Arsenal y Central Córdoba de Santiago del Estero son las 11 instituciones que se declararon en rebeldía y que habrían conseguido su objetivo de reducir los descensos. Sólo queda que la Superliga ratifique.