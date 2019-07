VIDEO | Susana habló sobre el mito de las escenas con Carlos Monzón

22/07/2019 - 15:11 Pura Vida

Esta noche, a partir de las 22 la pantalla de Space emitirá un nuevo capítulo del unitario inspirado en los hechos más trascendentales de la biografía del campeón de peso mediano, Carlos Monzón, quien asesinó a su última pareja y madre de su hijo menor, la modelo uruguaya, Alicia Muñiz.

El episodio que llega esta semana desarrollará el encuentro entre el boxeador y Susana Giménez, quienes protagonizaron "La Mary" (1974), lo que significó para el pugilista su debut actoral y cinematográfico.

Su participación en el film significó el inicio de una relación con la diva.

Anoche, Susana invitó a su living al elenco de la serie y al joven nieto de Monzón, Agustín Monzón, hijo de Silvia, quien le llevó un listado de preguntas para responder.

Se rumoreaba que el romance de la diva con el pugilista continuaba a pesar de las indicaciones de corte del director. Susana lo desmintió: "De ahí salía la historia esa que no fue verdad". "¿No?", quiso saber Celeste. "Recién me desmintió el mito, me crié con eso", irrumpió el nieto de Monzón.

De modo que Susana dio su versión. "Si nos estábamos dando un beso seguimos un poco pero nada más (...) yo nunca podía haber hecho lo otro, me daba una verguenza. Estaba todo el mundo ahí, a pesar de que cuando hacíamos esas escenas Tinayre sacaba a mucha gente. Es lógico", cerró.