Dinamita, la sensación en el Hotel Amerian Carlos V, Las Termas

22/07/2019 - 20:34 Pura Vida

Con un espectáculo que tiene un mensaje de inclusión, el grupo Dinamita causa furor en su nueva temporada teatral en el Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Río Hondo. De jueves a domingo, a las 22.30, el elenco argentino ofrece un espectáculo de jerarquía para los propios y los turistas que eligieron la “Ciudad Spa” como su lugar de descanso.

“El show es impresionante, con un gran despliegue. Cantamos, bailamos y sobre todo le aportamos humor sano a la gente que es lo que hoy se busca, pasar un buen momento. Nos presentamos en el Hotel Amerian Carlos V, uno de los hoteles más prestigioso de Las Termas”, precisó Alex Grudke.

Dinamita tuvo excelente comienzo de temporada teatral con su propuesta artística “Dinamita: el gran show”, el music hall con el cual se presentan los jueves, viernes, sábados y domingos, a las 22.30, en la sala del Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas.

“En una temporada tan difícil, por la situación del país, la gente y más aún el jubilado, elije a Santiago del Estero, particularmente a Las Termas, para descansar y, también, elige a nuestro show para entretenerse y pasarla bien”, remarcó Axel Grudke, alma mater de Dinamita.

El director, productor y compositor de la música es Juan Vesque. El elenco, además de Alex Grudke, está conformado por Alberto Aguilera, Miguel Sequeira, Mauro Spek, Adrián Capital, Octavio Garate, Sasha Brawn y Thamysha Montrese. El coordinador es Nahuel Alugones Díaz.

“En este mes, se incorporó al grupo Nerina Sist, nuestra vedette. La gente sale contenta con el espectáculo y destaca la calidad del mismo al sostener que es Las Vegas en Las Termas de Río Hondo”, resaltó Alex a EL LIBERAL.

Avalados por las exitosas temporadas en Mar del Plata y Carlos Paz y con numerosos premios, Dinamita ya es marca registrada en el invierno de Las Termas.

Nerina Sist, una gran vedette en escena

En oportunidad de dialogar con EL LIBERAL, Nerina Sist destacó: “Trabajar me llena el alma, me encanta. Me sana el alma tras el fallecimiento de mi papá cuando yo estaba trabajando con Carmen Barbieri. El escenario me curó. Obviamente, no te cura del todo, pero tiene su efecto sanador. Además, trabajar con el grupo Dinamita, que son excelentes personas y buenos compañeros, es maravillosos. Son gente trabajadora. Trabajan día y noche para lograr una sala que brilla y se llena de gente. Es espectacular”.